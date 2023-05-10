https://crimea.ria.ru/20230510/pochemu-zaluzhnyy-ne-vstretilsya-s-glavami-genshtabov-nato--ekspert-1128638284.html

Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт

Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт

Отказ главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО объясняется его нежеланием проводить обещанное... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T14:24

2023-05-10T14:24

2023-05-10T14:30

украина

снбо украины

алексей данилов

контрнаступление всу

мнения

сво

нато

поставки западного оружия украине

всу (вооруженные силы украины)

владислав шурыгин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Отказ главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО объясняется его нежеланием проводить обещанное контрнаступление, на котором настаивают на Западе. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.Ранее Залужный отказался каким-либо образом принимать участие в заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, объяснив это "напряженной оперативной ситуацией на земле".По словам эксперта, как опытный военачальник, Залужный отлично понимает всю условность будущего успеха, что стратегического перелома уже явно не получится, а любые тактические удачи очень скоро будут обнулены. Поэтому главком ВСУ "очень не хочет спешить с наступлением".По мнению Шурыгина, главком ВСУ в этой ситуации под любым предлогом пытается "отделаться от того, чтобы предстать пред ясны очи" больших начальников.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не имеет четкого плана контрнаступления войск, при этом не определены даже временной промежуток и направления.6 мая The Washington Post в своей статье попыталась спрогнозировать развитие событий на Украине. Журналисты рассматривают четыре варианта украинских действий: захват Мариуполя и попытка перерезать сухопутную дорогу в Крым; атаку на полуостров с моря; удар на востоке через Артемовск (Бахмут) или Купянск, чтобы отрезать ЛНР или удар по Мариуполю через Угледар.Однако в этой же статье американская газета цитирует украинского министра обороны Резникова, который говорит, что большинство людей ждут от Украины чего-то грандиозного, однако это может привести к большому разочарованию. Такого прорыва, который произошел в прошлом году в районе Купянска, уже не будет, потому что ситуация коренным образом изменилась, сказал он.Читайте также на РИА Новости КрымГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовитьНаступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова – мнениеЗеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма

https://crimea.ria.ru/20230510/na-ukraine-priznalis-v-otsutstvii-plana-kontrnastupleniya-vsu-1128630388.html

https://crimea.ria.ru/20230428/poydut-na-dno-saldo-o-shansakh-vsu-forsirovat-dnepr--1128422619.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, снбо украины, алексей данилов, контрнаступление всу, мнения, сво, нато, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), владислав шурыгин