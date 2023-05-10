Рейтинг@Mail.ru
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230510/pochemu-zaluzhnyy-ne-vstretilsya-s-glavami-genshtabov-nato--ekspert-1128638284.html
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт
Отказ главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО объясняется его нежеланием проводить обещанное... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T14:24
2023-05-10T14:30
украина
снбо украины
алексей данилов
контрнаступление всу
мнения
сво
нато
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
владислав шурыгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_17352c1f6046486aefa11cb2c6bcbb02.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Отказ главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО объясняется его нежеланием проводить обещанное контрнаступление, на котором настаивают на Западе. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.Ранее Залужный отказался каким-либо образом принимать участие в заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, объяснив это "напряженной оперативной ситуацией на земле".По словам эксперта, как опытный военачальник, Залужный отлично понимает всю условность будущего успеха, что стратегического перелома уже явно не получится, а любые тактические удачи очень скоро будут обнулены. Поэтому главком ВСУ "очень не хочет спешить с наступлением".По мнению Шурыгина, главком ВСУ в этой ситуации под любым предлогом пытается "отделаться от того, чтобы предстать пред ясны очи" больших начальников.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не имеет четкого плана контрнаступления войск, при этом не определены даже временной промежуток и направления.6 мая The Washington Post в своей статье попыталась спрогнозировать развитие событий на Украине. Журналисты рассматривают четыре варианта украинских действий: захват Мариуполя и попытка перерезать сухопутную дорогу в Крым; атаку на полуостров с моря; удар на востоке через Артемовск (Бахмут) или Купянск, чтобы отрезать ЛНР или удар по Мариуполю через Угледар.Однако в этой же статье американская газета цитирует украинского министра обороны Резникова, который говорит, что большинство людей ждут от Украины чего-то грандиозного, однако это может привести к большому разочарованию. Такого прорыва, который произошел в прошлом году в районе Купянска, уже не будет, потому что ситуация коренным образом изменилась, сказал он.Читайте также на РИА Новости КрымГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовитьНаступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова – мнениеЗеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма
https://crimea.ria.ru/20230510/na-ukraine-priznalis-v-otsutstvii-plana-kontrnastupleniya-vsu-1128630388.html
https://crimea.ria.ru/20230428/poydut-na-dno-saldo-o-shansakh-vsu-forsirovat-dnepr--1128422619.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128638038_128:0:976:636_1920x0_80_0_0_95f2cfab3c7d6e2418beb49659bb3398.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, снбо украины, алексей данилов, контрнаступление всу, мнения, сво, нато, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), владислав шурыгин
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт

Военный эксперт Шурыгин: Залужный не хочет наступать, поэтому избегает контактов с НАТО

14:24 10.05.2023 (обновлено: 14:30 10.05.2023)
 
© AP Photo Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Отказ главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО объясняется его нежеланием проводить обещанное контрнаступление, на котором настаивают на Западе. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Ранее Залужный отказался каким-либо образом принимать участие в заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, объяснив это "напряженной оперативной ситуацией на земле".

"Такой отказ продиктован, конечно, не некой сверхсложной обстановкой на фронте... А связано это с тем, что Залужному на таком совещании придется, прежде всего, давать отчет о том, как идет подготовка к наступлению, и главное – когда же это наступление, наконец, начнется, как сформированы резервы, как тратятся ресурсы, которые Украина получает? И вот здесь совершенно очевидно, что доложить ему нечего", - написал Шурыгин в своем Telegram-канале.

Солдаты ВСУ
07:02
На Украине признались в отсутствии плана контрнаступления ВСУ
По словам эксперта, как опытный военачальник, Залужный отлично понимает всю условность будущего успеха, что стратегического перелома уже явно не получится, а любые тактические удачи очень скоро будут обнулены. Поэтому главком ВСУ "очень не хочет спешить с наступлением".
"А хочется ему (Залужному – ред.) сохранить резервы и дальше с помощью этих резервов пытаться удерживать фронт. Но вместо этого на большом совещании ему придется смотреть в глаза своих западных "партнеров", которые дали ему сотни танков, сотни орудий, тысячи бронетранспортеров и автомобилей в расчете на то, что он обеспечит громкую победу над Россией. И сказать ему им нечего", – полагает специалист.
По мнению Шурыгина, главком ВСУ в этой ситуации под любым предлогом пытается "отделаться от того, чтобы предстать пред ясны очи" больших начальников.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не имеет четкого плана контрнаступления войск, при этом не определены даже временной промежуток и направления.
Военнослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в районе Новой Каховки Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля, 16:18
Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр
6 мая The Washington Post в своей статье попыталась спрогнозировать развитие событий на Украине. Журналисты рассматривают четыре варианта украинских действий: захват Мариуполя и попытка перерезать сухопутную дорогу в Крым; атаку на полуостров с моря; удар на востоке через Артемовск (Бахмут) или Купянск, чтобы отрезать ЛНР или удар по Мариуполю через Угледар.
Однако в этой же статье американская газета цитирует украинского министра обороны Резникова, который говорит, что большинство людей ждут от Украины чего-то грандиозного, однако это может привести к большому разочарованию. Такого прорыва, который произошел в прошлом году в районе Купянска, уже не будет, потому что ситуация коренным образом изменилась, сказал он.
Читайте также на РИА Новости Крым
Глобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовить
Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова – мнение
Зеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма
 
УкраинаСНБО УкраиныАлексей ДаниловКонтрнаступление ВСУМненияСВОНАТОПоставки западного оружия УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Владислав Шурыгин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:46РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значит
15:27Армия России разбила пункт управления и ремонтную базу ВСУ
15:16Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
14:54Более 5 тысяч человек погибли в Донбассе от действий ВФУ
14:35Россия возобновила авиасообщение с Грузией и отменила визовый режим
14:24Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт
13:51Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 10 мая
13:42Почему Украина откладывает контрнаступление - мнение
12:43Смерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор
12:07Раненый при обстреле Шебекино мужчина скончался
11:57США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров
11:31Украинский язык будет официальным в Херсонской области – Сальдо
11:15ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области – есть пострадавшие
11:05Атака беспилотников на военный объект в Воронежской области - подробности
10:50Взрыв и разрушения в Белгородской области - что известно
10:19В Крыму ожидаются заморозки
10:08Готовил покушение и теракты – на Запорожье задержан диверсант
09:55Работа Керченской паромной переправы: погода и трафик
09:42В Крыму стартовала короткая рабочая неделя
09:14В небе над Курском сбили беспилотник
Лента новостейМолния