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Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт - РИА Новости Крым, 10.05.2023
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт
Отказ главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО объясняется его нежеланием проводить обещанное... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T14:24
2023-05-10T14:24
2023-05-10T14:30
украина
снбо украины
алексей данилов
контрнаступление всу
мнения
сво
нато
поставки западного оружия украине
всу (вооруженные силы украины)
владислав шурыгин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Отказ главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО объясняется его нежеланием проводить обещанное контрнаступление, на котором настаивают на Западе. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.Ранее Залужный отказался каким-либо образом принимать участие в заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, объяснив это "напряженной оперативной ситуацией на земле".По словам эксперта, как опытный военачальник, Залужный отлично понимает всю условность будущего успеха, что стратегического перелома уже явно не получится, а любые тактические удачи очень скоро будут обнулены. Поэтому главком ВСУ "очень не хочет спешить с наступлением".По мнению Шурыгина, главком ВСУ в этой ситуации под любым предлогом пытается "отделаться от того, чтобы предстать пред ясны очи" больших начальников.Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не имеет четкого плана контрнаступления войск, при этом не определены даже временной промежуток и направления.6 мая The Washington Post в своей статье попыталась спрогнозировать развитие событий на Украине. Журналисты рассматривают четыре варианта украинских действий: захват Мариуполя и попытка перерезать сухопутную дорогу в Крым; атаку на полуостров с моря; удар на востоке через Артемовск (Бахмут) или Купянск, чтобы отрезать ЛНР или удар по Мариуполю через Угледар.Однако в этой же статье американская газета цитирует украинского министра обороны Резникова, который говорит, что большинство людей ждут от Украины чего-то грандиозного, однако это может привести к большому разочарованию. Такого прорыва, который произошел в прошлом году в районе Купянска, уже не будет, потому что ситуация коренным образом изменилась, сказал он.Читайте также на РИА Новости КрымГлобальная катастрофа на Украине: кто и для чего ее может готовитьНаступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова – мнениеЗеленский заявил о подготовке к контрнаступлению в направлении Крыма
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украина, снбо украины, алексей данилов, контрнаступление всу, мнения, сво, нато, поставки западного оружия украине, всу (вооруженные силы украины), владислав шурыгин
Почему Залужный не встретился с главами генштабов НАТО – эксперт
Военный эксперт Шурыгин: Залужный не хочет наступать, поэтому избегает контактов с НАТО
14:24 10.05.2023 (обновлено: 14:30 10.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Отказ главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного участвовать в заседании военного комитета НАТО объясняется его нежеланием проводить обещанное контрнаступление, на котором настаивают на Западе. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Ранее Залужный отказался каким-либо образом принимать участие в заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов, объяснив это "напряженной оперативной ситуацией на земле".
"Такой отказ продиктован, конечно, не некой сверхсложной обстановкой на фронте... А связано это с тем, что Залужному на таком совещании придется, прежде всего, давать отчет о том, как идет подготовка к наступлению, и главное – когда же это наступление, наконец, начнется, как сформированы резервы, как тратятся ресурсы, которые Украина получает? И вот здесь совершенно очевидно, что доложить ему нечего", - написал Шурыгин в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, как опытный военачальник, Залужный отлично понимает всю условность будущего успеха, что стратегического перелома уже явно не получится, а любые тактические удачи очень скоро будут обнулены. Поэтому главком ВСУ "очень не хочет спешить с наступлением".
"А хочется ему (Залужному – ред.) сохранить резервы и дальше с помощью этих резервов пытаться удерживать фронт. Но вместо этого на большом совещании ему придется смотреть в глаза своих западных "партнеров", которые дали ему сотни танков, сотни орудий, тысячи бронетранспортеров и автомобилей в расчете на то, что он обеспечит громкую победу над Россией. И сказать ему им нечего", – полагает специалист.
По мнению Шурыгина, главком ВСУ в этой ситуации под любым предлогом пытается "отделаться от того, чтобы предстать пред ясны очи" больших начальников.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не имеет четкого плана контрнаступления
войск, при этом не определены даже временной промежуток и направления.
6 мая The Washington Post
в своей статье попыталась спрогнозировать развитие событий на Украине. Журналисты рассматривают четыре варианта украинских действий: захват Мариуполя и попытка перерезать сухопутную дорогу в Крым; атаку на полуостров с моря; удар на востоке через Артемовск (Бахмут) или Купянск, чтобы отрезать ЛНР или удар по Мариуполю через Угледар.
Однако в этой же статье американская газета цитирует украинского министра обороны Резникова, который говорит, что большинство людей ждут от Украины чего-то грандиозного, однако это может привести к большому разочарованию. Такого прорыва, который произошел в прошлом году в районе Купянска, уже не будет, потому что ситуация коренным образом изменилась, сказал он.
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