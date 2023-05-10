https://crimea.ria.ru/20230510/pochemu-ukraina-otkladyvaet-kontrnastuplenie---mnenie-1128637297.html

Почему Украина откладывает контрнаступление - мнение

Почему Украина откладывает контрнаступление - мнение - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Почему Украина откладывает контрнаступление - мнение

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов говорит неправду, заявляя, что украинская сторона "пока не имеет четкого... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T13:42

2023-05-10T13:42

2023-05-10T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов говорит неправду, заявляя, что украинская сторона "пока не имеет четкого плана контрнаступления". Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин. "Вероятнее всего, секретарь Совета нацбезопасности Украины Данилов просто врет. Любые военные операции, даже небольшие, требуют подготовительного периода. То есть нужно использовать некие возможности логистики, подтянуть боекомплекты, сконцентрировать вооруженные силы на каком-то отрезке фронта, обеспечить взаимодействие видов и родов войск. То есть, в любом случае требуются серьезные подготовительные мероприятия. Другое дело, что эти планы редко выполняются даже на 90 процентов, война всегда вносит свои коррективы", - говорит Подберезкин.По мнению эксперта, западные покровители требуют от Украины наступления, а украинское военное руководство этого не хочет и под любым предлогом переносит сроки его начала. Для прорыва требуется значительная концентрация войск и техники, по которым тут же наносят удар Военно-космические силы РФ.Поэтому, по словам эксперта, украинская сторона не хочет где-то собирать большие объемы своих вооруженных сил. Она может исходить из того, что для контрнаступления достаточно использовать 6-8 высокомобильных моторизованных бригад, которые могут быть переброшены на значительные расстояния за ночь."И секретарь Совбеза Украины, конечно, знает, чего они хотят, но было бы наивно ожидать, что он возьмет и выложит правду. Он будет тогда либо предателем, либо дураком", - резюмировал Алексей Подберезкин.Ранее Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что украинская сторона пока не имеет конкретного плана наступления, не определены даже сроки и направление удара. Украинское командование прорабатывает несколько вариантов, которые будут использованы в зависимости от обстоятельств.При этом в западной прессе начинают звучать вопросы, а состоится ли эта операция вообще. Так, американская газета The Washington Post цитирует украинского министра обороны Резникова, который говорит, что большинство людей ждут от Украины чего-то грандиозного, однако это может привести к большому разочарованию.Комментируя эти высказывания, военный эксперт, капитан I ранга в запасе, ветеран боевых действий Александр Хроленко сказал РИА Новости Крым, что в Вашингтоне "виртуальная реальность входит в конфликт с реальностью, которая существует на земле". В Пентагоне на самом высоком уровне начинают звучать заявления, что надо быть осторожными на украинском театре военных действий и что нельзя недооценивать Россию.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление ВСУ может обернуться отступлением до самого Львова - мнениеРаздел Украины: политолог оценил вероятностьКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на Украине

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

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