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Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 16.05.2023
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Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно
Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно
Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар по объектам войск Украины, все цели поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T12:49
2023-05-16T13:03
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар по объектам войск Украины, все цели поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.
https://crimea.ria.ru/20230516/udar-nanesen-po-promzone-khersona--vsu-nesut-poteri-v-voennykh-i-tekhnike-1128743972.html
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно

Минобороны: российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ - цели достигнуты

12:49 16.05.2023 (обновлено: 13:03 16.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПуск ракеты из тактического комплекса "Точка-У"
Пуск ракеты из тактического комплекса Точка-У - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар по объектам войск Украины, все цели поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран ", - сказали в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.
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