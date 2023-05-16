https://crimea.ria.ru/20230516/massirovannyy-udar-po-pozitsiyam-vsu--chto-izvestno-1128748084.html
Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно
Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно - РИА Новости Крым, 16.05.2023
Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно
Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар по объектам войск Украины, все цели поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.05.2023
2023-05-16T12:49
2023-05-16T12:49
2023-05-16T13:03
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный ракетный удар по объектам войск Украины, все цели поражены. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.Как сообщалось, в ночь на вторник мощные взрывы прогремели в нескольких районах Киева и других городах Украины, зафиксированы прилеты по инфраструктуре. В военно-гражданской администрации украинской столицы заявили об "исключительной по своей плотности атаке". Воздушная тревога ночью была объявлена по всей территории страны.
https://crimea.ria.ru/20230516/udar-nanesen-po-promzone-khersona--vsu-nesut-poteri-v-voennykh-i-tekhnike-1128743972.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сво, всу (вооруженные силы украины), украина, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Массированный удар нанесен по позициям ВСУ – что известно
Минобороны: российские войска нанесли массированный удар по позициям ВСУ - цели достигнуты
12:49 16.05.2023 (обновлено: 13:03 16.05.2023)