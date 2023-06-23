https://crimea.ria.ru/20230623/byut-po-zhilym-massivam-vsu-vypustili-72-snaryada-po-khersonschine-1129575561.html

Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине

Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине

Десять населенных пунктов левого берега Херсонщины в очередной раз оказались под массированным артиллерийским обстрелом со стороны преступного киевского режима. РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T10:51

2023-06-23T10:51

2023-06-23T10:51

новости

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

алешки

новая каховка

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов левого берега Херсонщины в очередной раз оказались под массированным артиллерийским обстрелом со стороны преступного киевского режима. За прошедшие сутки по жилым массивам и гражданской инфраструктуре выпущено 72 снаряда. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Также в течение минувшей ночи боевики ВСУ обстреляли Новую Каховку, Каховку, Малую Лепетиху и Подлесное. В перечисленные населенные пункты выпущено всего 28 снарядов из ствольной артиллерии.В ведомстве уточнили, что в настоящее время выясняется, есть ли жертвы среди гражданского населения и насколько в результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура.Накануне сообщалось, что по левому берегу Херсонской области ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВОМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА

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херсонская область

алешки

новая каховка

каховка

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новости, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, алешки, новая каховка, каховка