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Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине
Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине
Десять населенных пунктов левого берега Херсонщины в очередной раз оказались под массированным артиллерийским обстрелом со стороны преступного киевского режима. РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T10:51
2023-06-23T10:51
новости
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
алешки
новая каховка
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов левого берега Херсонщины в очередной раз оказались под массированным артиллерийским обстрелом со стороны преступного киевского режима. За прошедшие сутки по жилым массивам и гражданской инфраструктуре выпущено 72 снаряда. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Также в течение минувшей ночи боевики ВСУ обстреляли Новую Каховку, Каховку, Малую Лепетиху и Подлесное. В перечисленные населенные пункты выпущено всего 28 снарядов из ствольной артиллерии.В ведомстве уточнили, что в настоящее время выясняется, есть ли жертвы среди гражданского населения и насколько в результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура.Накануне сообщалось, что по левому берегу Херсонской области ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Как удар по Чонгарскому мосту повлияет на ход СВОМинометы в центре Херсона: зачем ВСУ стреляют из жилых кварталовВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА
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херсонская область
алешки
новая каховка
каховка
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новости, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, алешки, новая каховка, каховка
Бьют по жилым массивам: ВСУ выпустили 72 снаряда по Херсонщине

Экстренные службы: ВСУ выпустили по левобережью Херсонщины 72 снаряда за сутки

10:51 23.06.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Десять населенных пунктов левого берега Херсонщины в очередной раз оказались под массированным артиллерийским обстрелом со стороны преступного киевского режима. За прошедшие сутки по жилым массивам и гражданской инфраструктуре выпущено 72 снаряда. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

"Вчера в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенному пункту Алешки восемь снарядов, по Крынкам – девять, а по Днепрянам – семь. Кроме того, по населенному пункту Казачьи Лагеря выпущено шесть снарядов, по Новой Збурьевке – семь, по Сагам также семь снарядов", - говорится в сообщении.

Также в течение минувшей ночи боевики ВСУ обстреляли Новую Каховку, Каховку, Малую Лепетиху и Подлесное. В перечисленные населенные пункты выпущено всего 28 снарядов из ствольной артиллерии.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время выясняется, есть ли жертвы среди гражданского населения и насколько в результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура.
Накануне сообщалось, что по левому берегу Херсонской области ВСУ выпустили 75 снарядов за сутки.
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