https://crimea.ria.ru/20230621/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-iz-gradov-minometov-i-bpla-1129525533.html

ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА

ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА - РИА Новости Крым, 21.06.2023

ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов, пострадавших нет, но есть повреждения домов и... РИА Новости Крым, 21.06.2023

2023-06-21T11:32

2023-06-21T11:32

2023-06-21T12:05

новости

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов, пострадавших нет, но есть повреждения домов и нарушение энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка, — выпущено 19 снарядов. В результате атаки нарушено энергоснабжение села. В Волоконовском районе из миномета обстрелян хутор Старый — здесь зафиксировано семь прилетов. Обошлось без последствий.В Грайворонском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов. В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое, – зафиксировано 12 прилетов. Разрушений нет.В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов, по селу Муром - 13. А в селе Середа ВСУ сбросили два взрывных устройства с беспилотников. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерииПочему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами

https://crimea.ria.ru/20230619/vosem-vzroslykh-i-rebenok-raneny-pri-obstrele-belgorodskoy-oblasti-1129465805.html

белгородская область

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)