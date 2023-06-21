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ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА
ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА - РИА Новости Крым, 21.06.2023
ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов, пострадавших нет, но есть повреждения домов и... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T11:32
2023-06-21T12:05
новости
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов, пострадавших нет, но есть повреждения домов и нарушение энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Так, в Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка, — выпущено 19 снарядов. В результате атаки нарушено энергоснабжение села. В Волоконовском районе из миномета обстрелян хутор Старый — здесь зафиксировано семь прилетов. Обошлось без последствий.В Грайворонском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов. В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое, – зафиксировано 12 прилетов. Разрушений нет.В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов, по селу Муром - 13. А в селе Середа ВСУ сбросили два взрывных устройства с беспилотников. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерииПочему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали Белгородскую область из "Градов", минометов и БПЛА

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов

11:32 21.06.2023 (обновлено: 12:05 21.06.2023)
 
© Командование Объединенных сил ВСУ в FacebookУкраинские военные возле установки "Град"
Украинские военные возле установки Град
© Командование Объединенных сил ВСУ в Facebook
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска за минувшие сутки выпустили по Белгородской области около 100 снарядов из "Градов" и минометов, пострадавших нет, но есть повреждения домов и нарушение энергоснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Так, в Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка, — выпущено 19 снарядов. В результате атаки нарушено энергоснабжение села. В Волоконовском районе из миномета обстрелян хутор Старый — здесь зафиксировано семь прилетов. Обошлось без последствий.

"В Валуйском городском округе снарядами "Града" обстреляли село Казинка – зафиксировано 15 прилетов. Силами ПВО сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет. По хутору Леоновка выпущено 15 снарядов "Града". Осколками повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка. Никто не пострадал", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В Грайворонском округе по окраине села Пороз выпущено пять минометных снарядов. В Краснояружском районе под обстрел попало село Вязовое, – зафиксировано 12 прилетов. Разрушений нет.
В Шебекинском городском округе по хуторам Балки и Панков выпущено по пять минометных снарядов, по селу Муром - 13. А в селе Середа ВСУ сбросили два взрывных устройства с беспилотников. Ни в одном из населенных пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет.
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