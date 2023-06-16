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ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами
ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами - РИА Новости Крым, 16.06.2023
ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами
Украинские боевики за сутки ударили по 10 населенным пунктам Белгородской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T10:37
2023-06-16T10:46
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки ударили по 10 населенным пунктам Белгородской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Валуйском городском округе один минометный снаряд выпущен по селу Вериговка, три снаряда – по поселку Горьковский, девять прилетов зафиксировано на окраине села Тишанка в Волоконовском районе. Кроме того, в Краснояружском районе ВСУ атаковали четырьмя дронами-камикадзе окраину села Поповка. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилетов. По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два снаряда, по городу Шебекино – один. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - заключил губернатор.Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины
https://crimea.ria.ru/20230616/pozhar-proizoshel-na-territorii-predpriyatiya-v-kurskoy-oblasti-chto-izvestno-1129421920.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, новости
ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Белгородской области, жертв нет

10:37 16.06.2023 (обновлено: 10:46 16.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки ударили по 10 населенным пунктам Белгородской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе из артиллерии обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Нехотеевка", – зафиксировано семь прилетов. По селу Щетиновка выпущены две противотанковые управляемые ракеты. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.

В Валуйском городском округе один минометный снаряд выпущен по селу Вериговка, три снаряда – по поселку Горьковский, девять прилетов зафиксировано на окраине села Тишанка в Волоконовском районе. Кроме того, в Краснояружском районе ВСУ атаковали четырьмя дронами-камикадзе окраину села Поповка. Обошлось без последствий.
"В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилетов. По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два снаряда, по городу Шебекино – один. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - заключил губернатор.
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Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы ВСУВячеслав ГладковПроисшествияНовости
 
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