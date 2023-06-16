ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами
Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Белгородской области, жертв нет
10:37 16.06.2023 (обновлено: 10:46 16.06.2023)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки ударили по 10 населенным пунктам Белгородской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе из артиллерии обстрелян многосторонний автомобильный пункт пропуска "Нехотеевка", – зафиксировано семь прилетов. По селу Щетиновка выпущены две противотанковые управляемые ракеты. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
В Валуйском городском округе один минометный снаряд выпущен по селу Вериговка, три снаряда – по поселку Горьковский, девять прилетов зафиксировано на окраине села Тишанка в Волоконовском районе. Кроме того, в Краснояружском районе ВСУ атаковали четырьмя дронами-камикадзе окраину села Поповка. Обошлось без последствий.
"В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилетов. По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два снаряда, по городу Шебекино – один. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - заключил губернатор.
Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.
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