https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-upravlyaemymi-raketami-i-dronami-1129423672.html

ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами

ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами - РИА Новости Крым, 16.06.2023

ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами

Украинские боевики за сутки ударили по 10 населенным пунктам Белгородской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T10:37

2023-06-16T10:37

2023-06-16T10:46

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы всу

вячеслав гладков

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки ударили по 10 населенным пунктам Белгородской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В Валуйском городском округе один минометный снаряд выпущен по селу Вериговка, три снаряда – по поселку Горьковский, девять прилетов зафиксировано на окраине села Тишанка в Волоконовском районе. Кроме того, в Краснояружском районе ВСУ атаковали четырьмя дронами-камикадзе окраину села Поповка. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилетов. По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два снаряда, по городу Шебекино – один. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - заключил губернатор.Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, чтобы попытаться прорваться и взять Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал цели"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской областиВСУ за сутки выпустили почти сотню снарядов по левобережью Херсонщины

https://crimea.ria.ru/20230616/pozhar-proizoshel-na-territorii-predpriyatiya-v-kurskoy-oblasti-chto-izvestno-1129421920.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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