https://crimea.ria.ru/20230615/grady-granaty-drony-boeviki-snova-byut-po-belgorodskoy-oblasti-1129399863.html

"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области

"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.06.2023

"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области

В среду украинские боевики били по мирным городам и поселкам Белгородской области из "Градов", сбрасывали с беспилотников взрывчатку и гранаты, а также... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T12:04

2023-06-15T12:04

2023-06-15T12:04

обстрелы белгородской области

белгородская область

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В среду украинские боевики били по мирным городам и поселкам Белгородской области из "Градов", сбрасывали с беспилотников взрывчатку и гранаты, а также обстреливали из артиллерии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По селу Журавлевка противник выпустил 24 снаряда из артиллерии, а также с беспилотника сбросили взрывное устройство и пять гранат. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, из "Града" украинские формирования ударили по селу Соболевка Валуйского городского округа. Всего было зафиксировано девять прилетов."Никто не пострадал. Выявлены различные повреждения в семи частных домовладениях и здании сельхозпредприятия. Повреждены четыре автомобиля и четыре единицы сельскохозяйственной техники", - уточнил Гладков в своем Telegram-канале.Также четыре снаряда "Града" выпущены по селу Новопетровка, три – по хутору Жердевка. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.В Грайворонском городском округе недалеко от поселка Горьковский боевики сбросили с беспилотников четыре взрывных устройства, жертв и разрушений не зафиксировано.Под артиллерийский обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе – зафиксировано два прилета.Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, для попытки прорваться и взять Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшиеСемь прилетов по Курской области – ранены два человека

https://crimea.ria.ru/20230614/situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti---vsu-byut-iz-granatometov-i-s-dronov-1129370115.html

белгородская область

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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, общество, новости