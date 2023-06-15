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"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области
"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области - РИА Новости Крым, 15.06.2023
"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области
В среду украинские боевики били по мирным городам и поселкам Белгородской области из "Градов", сбрасывали с беспилотников взрывчатку и гранаты, а также... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T12:04
2023-06-15T12:04
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В среду украинские боевики били по мирным городам и поселкам Белгородской области из "Градов", сбрасывали с беспилотников взрывчатку и гранаты, а также обстреливали из артиллерии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По селу Журавлевка противник выпустил 24 снаряда из артиллерии, а также с беспилотника сбросили взрывное устройство и пять гранат. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, из "Града" украинские формирования ударили по селу Соболевка Валуйского городского округа. Всего было зафиксировано девять прилетов."Никто не пострадал. Выявлены различные повреждения в семи частных домовладениях и здании сельхозпредприятия. Повреждены четыре автомобиля и четыре единицы сельскохозяйственной техники", - уточнил Гладков в своем Telegram-канале.Также четыре снаряда "Града" выпущены по селу Новопетровка, три – по хутору Жердевка. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.В Грайворонском городском округе недалеко от поселка Горьковский боевики сбросили с беспилотников четыре взрывных устройства, жертв и разрушений не зафиксировано.Под артиллерийский обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе – зафиксировано два прилета.Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, для попытки прорваться и взять Донбасс.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиВСУ обстреляли деревню в Брянской области: есть пострадавшиеСемь прилетов по Курской области – ранены два человека
https://crimea.ria.ru/20230614/situatsiya-v-belgorodskoy-oblasti---vsu-byut-iz-granatometov-i-s-dronov-1129370115.html
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, общество, новости
"Грады", гранаты, дроны: боевики снова бьют по Белгородской области

ВСУ выпустили по Белгородской области десятки "Градов" и скинули с дронов гранаты

12:04 15.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. В среду украинские боевики били по мирным городам и поселкам Белгородской области из "Градов", сбрасывали с беспилотников взрывчатку и гранаты, а также обстреливали из артиллерии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По селу Журавлевка противник выпустил 24 снаряда из артиллерии, а также с беспилотника сбросили взрывное устройство и пять гранат. Пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, из "Града" украинские формирования ударили по селу Соболевка Валуйского городского округа. Всего было зафиксировано девять прилетов.
"Никто не пострадал. Выявлены различные повреждения в семи частных домовладениях и здании сельхозпредприятия. Повреждены четыре автомобиля и четыре единицы сельскохозяйственной техники", - уточнил Гладков в своем Telegram-канале.
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Вчера, 10:38
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Также четыре снаряда "Града" выпущены по селу Новопетровка, три – по хутору Жердевка. Обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
В Грайворонском городском округе недалеко от поселка Горьковский боевики сбросили с беспилотников четыре взрывных устройства, жертв и разрушений не зафиксировано.
Под артиллерийский обстрел попало село Вязовое в Краснояружском районе – зафиксировано два прилета.
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено восемь минометных снарядов. По хутору Марьино семь раз стреляли из миномета. Два артиллерийских снаряда пришлись на село Белянка. В селе Середа противник сбросил с беспилотников три гранаты. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - сказано в сообщении.
Ранее военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что с 4 июня количество обстрелов ВСУ Белгородской области возросло в два раза по сравнению с Донецкой Народной Республикой. Он связал это с попыткой киевского режима вынудить Россию вывести часть своей дальнобойной артиллерии с линии фронта, для попытки прорваться и взять Донбасс.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУВячеслав ГладковПроисшествияОбществоНовости
 
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