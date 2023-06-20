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Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии
Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии
Украинские боевики за минувшие сутки порядка 120 раз били по Белгородской области из минометов, артиллерии и РСЗО, также совершено несколько беспилотных атак,... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T12:33
2023-06-20T13:36
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки порядка 120 раз били по Белгородской области из минометов, артиллерии и РСЗО, также совершено несколько беспилотных атак, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Белгородский, Краснояружский районы, ШебекиноВ Белгородском районе из артиллерии обстреляли село Солнцевка – зафиксировано 23 прилета. В селе Журавлевка противник сбросил с беспилотников две мины и одну гранату. В Краснояружском районе из миномета четырежды били по Репяховке, пять раз – по Вязовому. В Шебекинском городском округе девять раз стреляли из минометов по хутору Балки, пять – по автомобильному пункту пропуска Шебекино, шесть – по селу Середа, где боевики также сбросили взрывчатку с двух дронов. В селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Во всех случая обошлось без пострадавших, есть повреждения построек.Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округаВ Валуйском городском округе зафиксировано пятнадцать прилетов по хутору Михайловка, куда били из РСЗО, и один – по Соболевке. В Волоконовском городском округе зафиксировано пятнадцать выстрелов из минометов по хутору Старый, еще пятнадцать – по окраине села Тишанка. В Грайворонском горокруге в общей сложности насчитали восемнадцать прилетов по населенным пунктам Сподарюшино, Горьковский, Пороз. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждена инфраструктура.ВСУ регулярно обстреливают приграничные мирные населенные пункты Белгородской области. Накануне выпустили по региону около двухсот снарядов и трижды скидывали взрывчатку с беспилотников, в итоге пострадали восемь человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, вячеслав гладков
Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии

Гладков: украинские боевики более ста раз за сутки били по Белгородской области

12:33 20.06.2023 (обновлено: 13:36 20.06.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрелов ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области
Последствия обстрелов ВСУ Валуйского городского округа Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки порядка 120 раз били по Белгородской области из минометов, артиллерии и РСЗО, также совершено несколько беспилотных атак, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородский, Краснояружский районы, Шебекино

В Белгородском районе из артиллерии обстреляли село Солнцевка – зафиксировано 23 прилета. В селе Журавлевка противник сбросил с беспилотников две мины и одну гранату. В Краснояружском районе из миномета четырежды били по Репяховке, пять раз – по Вязовому. В Шебекинском городском округе девять раз стреляли из минометов по хутору Балки, пять – по автомобильному пункту пропуска Шебекино, шесть – по селу Середа, где боевики также сбросили взрывчатку с двух дронов. В селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Во всех случая обошлось без пострадавших, есть повреждения построек.

Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округа

В Валуйском городском округе зафиксировано пятнадцать прилетов по хутору Михайловка, куда били из РСЗО, и один – по Соболевке. В Волоконовском городском округе зафиксировано пятнадцать выстрелов из минометов по хутору Старый, еще пятнадцать – по окраине села Тишанка. В Грайворонском горокруге в общей сложности насчитали восемнадцать прилетов по населенным пунктам Сподарюшино, Горьковский, Пороз. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждена инфраструктура.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные мирные населенные пункты Белгородской области. Накануне выпустили по региону около двухсот снарядов и трижды скидывали взрывчатку с беспилотников, в итоге пострадали восемь человек.
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Обстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУБелгородская областьШебекино (город в Белгородской области)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиВячеслав Гладков
 
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