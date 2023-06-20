https://crimea.ria.ru/20230620/obstrely-belgorodskoy-oblasti-vsu-byut-iz-minometov-i-artillerii-1129501919.html

Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии

Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Обстрелы Белгородской области: ВСУ бьют из минометов и артиллерии

Украинские боевики за минувшие сутки порядка 120 раз били по Белгородской области из минометов, артиллерии и РСЗО, также совершено несколько беспилотных атак,... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T12:33

2023-06-20T12:33

2023-06-20T13:36

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/14/1129502161_0:340:720:745_1920x0_80_0_0_99caea9c1819be4c066d999551e1c4c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки порядка 120 раз били по Белгородской области из минометов, артиллерии и РСЗО, также совершено несколько беспилотных атак, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Белгородский, Краснояружский районы, ШебекиноВ Белгородском районе из артиллерии обстреляли село Солнцевка – зафиксировано 23 прилета. В селе Журавлевка противник сбросил с беспилотников две мины и одну гранату. В Краснояружском районе из миномета четырежды били по Репяховке, пять раз – по Вязовому. В Шебекинском городском округе девять раз стреляли из минометов по хутору Балки, пять – по автомобильному пункту пропуска Шебекино, шесть – по селу Середа, где боевики также сбросили взрывчатку с двух дронов. В селе Муром с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Во всех случая обошлось без пострадавших, есть повреждения построек.Валуйский, Волоконовский и Грайворонский округаВ Валуйском городском округе зафиксировано пятнадцать прилетов по хутору Михайловка, куда били из РСЗО, и один – по Соболевке. В Волоконовском городском округе зафиксировано пятнадцать выстрелов из минометов по хутору Старый, еще пятнадцать – по окраине села Тишанка. В Грайворонском горокруге в общей сложности насчитали восемнадцать прилетов по населенным пунктам Сподарюшино, Горьковский, Пороз. Пострадавших нет, в ряде случаев повреждена инфраструктура.ВСУ регулярно обстреливают приграничные мирные населенные пункты Белгородской области. Накануне выпустили по региону около двухсот снарядов и трижды скидывали взрывчатку с беспилотников, в итоге пострадали восемь человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ВСУ обстреливают Белгородскую область: эксперт назвал целиПутин ответил на вопрос о введении военного положения по всей РоссииВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, обстрелы всу, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, вячеслав гладков