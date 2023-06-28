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Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта
Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта
В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28 –... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T10:15
2023-06-28T10:15
новости
херсонская область
потери всу
группировка войск "днепр"
антоновский мост
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28 – ранеными. Продвижения войск противника не допущено. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне поражены два плавсредства противника. На Херсонском направлении противник потерял 24 военнослужащих ВСУ погибшими, 14 ранеными, пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом, 120 -миллиметровый минометный расчет с боекомплектомНа Каховском направлении в результате огневого поражения ликвидированы позиции подразделений ВСУ в районе Мылового и Республиканца, погибли 18 боевиков ВСУ, еще 14 ранены.Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства противника при попытке высадки на левом берегу. Так, 27 июня была поражена одна лодка противника, а также два минометных расчета, самоходка и гаубица. При этом продвижения противника на левом берегу не допущено. Сообщения украинских СМИ о том, что подразделения ВСУ якобы высадились под Антоновским мостом, не соответствуют действительности, проинформировал врио губернатора Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину
https://crimea.ria.ru/20230628/bolshe-sta-priletov-v-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1129681282.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, потери всу , группировка войск "днепр", антоновский мост, владимир сальдо
Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта

Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила 42 боевика ВСУ

10:15 28.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28 – ранеными. Продвижения войск противника не допущено. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
В островной зоне поражены два плавсредства противника. На Херсонском направлении противник потерял 24 военнослужащих ВСУ погибшими, 14 ранеными, пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом, 120 -миллиметровый минометный расчет с боекомплектом
На Каховском направлении в результате огневого поражения ликвидированы позиции подразделений ВСУ в районе Мылового и Республиканца, погибли 18 боевиков ВСУ, еще 14 ранены.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства противника при попытке высадки на левом берегу. Так, 27 июня была поражена одна лодка противника, а также два минометных расчета, самоходка и гаубица.
При этом продвижения противника на левом берегу не допущено. Сообщения украинских СМИ о том, что подразделения ВСУ якобы высадились под Антоновским мостом, не соответствуют действительности, проинформировал врио губернатора Владимир Сальдо.
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