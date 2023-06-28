https://crimea.ria.ru/20230628/gruppirovka-dnepr-bet-vraga-na-khersonschine---svodka-s-fronta-1129682286.html

Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта

Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта

В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28 –... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T10:15

2023-06-28T10:15

2023-06-28T10:15

новости

херсонская область

потери всу

группировка войск "днепр"

антоновский мост

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28 – ранеными. Продвижения войск противника не допущено. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне поражены два плавсредства противника. На Херсонском направлении противник потерял 24 военнослужащих ВСУ погибшими, 14 ранеными, пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом, 120 -миллиметровый минометный расчет с боекомплектомНа Каховском направлении в результате огневого поражения ликвидированы позиции подразделений ВСУ в районе Мылового и Республиканца, погибли 18 боевиков ВСУ, еще 14 ранены.Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства противника при попытке высадки на левом берегу. Так, 27 июня была поражена одна лодка противника, а также два минометных расчета, самоходка и гаубица. При этом продвижения противника на левом берегу не допущено. Сообщения украинских СМИ о том, что подразделения ВСУ якобы высадились под Антоновским мостом, не соответствуют действительности, проинформировал врио губернатора Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину

https://crimea.ria.ru/20230628/bolshe-sta-priletov-v-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1129681282.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, потери всу , группировка войск "днепр", антоновский мост, владимир сальдо