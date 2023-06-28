https://crimea.ria.ru/20230628/gruppirovka-dnepr-bet-vraga-na-khersonschine---svodka-s-fronta-1129682286.html
Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта
Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта
В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28 –... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T10:15
2023-06-28T10:15
2023-06-28T10:15
новости
херсонская область
потери всу
группировка войск "днепр"
антоновский мост
владимир сальдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/15/1128855942_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4d0e268bb2968fbb49edf03927de95af.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области наши войска за прошедшие сутки уничтожили два плавсредства, минометный расчет и гаубицу. Потери ВСУ составили 42 боевика убитыми, 28 – ранеными. Продвижения войск противника не допущено. Об этом сообщили в экстренных службах региона.В островной зоне поражены два плавсредства противника. На Херсонском направлении противник потерял 24 военнослужащих ВСУ погибшими, 14 ранеными, пушку-гаубицу Д-20 с боекомплектом, 120 -миллиметровый минометный расчет с боекомплектомНа Каховском направлении в результате огневого поражения ликвидированы позиции подразделений ВСУ в районе Мылового и Республиканца, погибли 18 боевиков ВСУ, еще 14 ранены.Военнослужащие группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают плавсредства противника при попытке высадки на левом берегу. Так, 27 июня была поражена одна лодка противника, а также два минометных расчета, самоходка и гаубица. При этом продвижения противника на левом берегу не допущено. Сообщения украинских СМИ о том, что подразделения ВСУ якобы высадились под Антоновским мостом, не соответствуют действительности, проинформировал врио губернатора Владимир Сальдо.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области активизировались обстрелы со стороны УкраиныОбстреляли КПП из минометов: ВСУ бьют по Белгородской области94 прилета за сутки: ВСУ беспощадно обстреливают Херсонщину
https://crimea.ria.ru/20230628/bolshe-sta-priletov-v-sutki-vsu-usilili-obstrely-khersonschiny-1129681282.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/15/1128855942_454:0:1894:1080_1920x0_80_0_0_582e4911a5441c6e98d0eaf3bed3c115.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, херсонская область, потери всу , группировка войск "днепр", антоновский мост, владимир сальдо
Группировка "Днепр" бьет врага на Херсонщине - сводка с фронта
Группировка войск "Днепр" за сутки уничтожила 42 боевика ВСУ