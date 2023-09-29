https://crimea.ria.ru/20230929/putin-vstretilsya-s-uchastnikami-svo-1131749602.html

Путин встретился с участниками СВО

Путин встретился с участниками СВО - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Путин встретился с участниками СВО

Президент РФ Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных, об этом он заявил на встрече с... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T15:18

2023-09-29T15:18

2023-09-29T15:18

владимир путин (политик)

новости сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных, об этом он заявил на встрече с участниками этих боев в Кремле.Он добавил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как "в боевом смысле работать, как отражать атаку противника".Среди участников встречи - рядовой Иван Калашников, ефрейтор Алексей Ивлиев, рядовой Вячеслав Тарасов, а также старший сержант Виктор Хамаганов.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героическом бое российских военных в районе поселка Урожайное на Южно-Донецком направлении: пять российских бойцов под командованием замкомвзвода Ивана Калашникова отбили атаку 12 украинских штурмовиков и заставили их бежать. По словам Шойгу, Калашников принял на себя основной накал боя, находясь на виду у противника и ведя постоянный прицельный огонь по нему, а еще двое бойцов работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.

https://crimea.ria.ru/20230929/putin-poruchil-vyrovnyat-sotsgarantii-dlya-vsekh-uchastnikov-svo-1131739161.html

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владимир путин (политик), новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости