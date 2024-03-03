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Досрочное голосование завершилось в Херсонской области

Досрочное голосование завершилось в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Досрочное голосование завершилось в Херсонской области

В Херсонской области завершено досрочное голосование, на всех 172 участках избиратели голосовали в штатном режиме, несмотря на попытки ВСУ дестабилизировать... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T18:11

2024-03-03T18:11

2024-03-03T18:11

марина захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области завершено досрочное голосование, на всех 172 участках избиратели голосовали в штатном режиме, несмотря на попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию. Об этом заявила в воскресенье председатель областного Избиркома Марина Захарова.Несмотря на это, досрочное голосование прошло на 172 избирательных участках в штатном режиме без нарушений и жалоб со стороны граждан и наблюдателей.Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области: в Алешкинском, Верхнерогачикском, Геническом, Горностаевском, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах и в городском округе город Новая Каховка. Оно организовано для тех избирателей, которые проживают недалеко от линии боевого соприкосновения, в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. Проголосовать можно было как на стационарном избирательном участке, так и на дому. При этом отдать свой голос могли жители с паспортом гражданина России и Украины.Провокации со стороны ВСУ фиксировали на протяжении всех трех дней избирательного процесса, в этой связи властями Херсонщины были предприняты усиленные меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители

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марина захарова, новости, херсонская область, выборы президента россии, новые регионы россии, общество, избирком херсонской области, выборы