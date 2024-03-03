Досрочное голосование завершилось в Херсонской области
В Херсонской области завершилось досрочное голосование - Избирком
© Избирательная комиссия Херсонской областиВ Херсонской области завершилось досрочное голосование
© Избирательная комиссия Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области завершено досрочное голосование, на всех 172 участках избиратели голосовали в штатном режиме, несмотря на попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию. Об этом заявила в воскресенье председатель областного Избиркома Марина Захарова.
"Украина пыталась дестабилизировать обстановку и сделать все, чтобы сорвать избирательный процесс в отдаленных населенных пунктах. Были зафиксированы обстрелы в Новой Каховке, Голопристанском, Горностаевском и Великолепетихском округах", – перечислила Захарова.
Несмотря на это, досрочное голосование прошло на 172 избирательных участках в штатном режиме без нарушений и жалоб со стороны граждан и наблюдателей.
"В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта Херсонская область также будет выбирать Президента Российской Федерации. В эти дни будет работать 61 стационарный участок", – напомнила глава Избиркома.
Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области: в Алешкинском, Верхнерогачикском, Геническом, Горностаевском, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах и в городском округе город Новая Каховка. Оно организовано для тех избирателей, которые проживают недалеко от линии боевого соприкосновения, в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. Проголосовать можно было как на стационарном избирательном участке, так и на дому. При этом отдать свой голос могли жители с паспортом гражданина России и Украины.
Провокации со стороны ВСУ фиксировали на протяжении всех трех дней избирательного процесса, в этой связи властями Херсонщины были предприняты усиленные меры безопасности.
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