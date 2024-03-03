Рейтинг@Mail.ru
Досрочное голосование завершилось в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240303/dosrochnoe-golosovanie-zavershilos-v-khersonskoy-oblasti-1135382472.html
Досрочное голосование завершилось в Херсонской области
Досрочное голосование завершилось в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Досрочное голосование завершилось в Херсонской области
В Херсонской области завершено досрочное голосование, на всех 172 участках избиратели голосовали в штатном режиме, несмотря на попытки ВСУ дестабилизировать... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T18:11
2024-03-03T18:11
марина захарова
новости
херсонская область
выборы президента россии
новые регионы россии
общество
избирком херсонской области
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/03/1135382359_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e945e78c248466a2ad78677c3702880f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области завершено досрочное голосование, на всех 172 участках избиратели голосовали в штатном режиме, несмотря на попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию. Об этом заявила в воскресенье председатель областного Избиркома Марина Захарова.Несмотря на это, досрочное голосование прошло на 172 избирательных участках в штатном режиме без нарушений и жалоб со стороны граждан и наблюдателей.Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области: в Алешкинском, Верхнерогачикском, Геническом, Горностаевском, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах и в городском округе город Новая Каховка. Оно организовано для тех избирателей, которые проживают недалеко от линии боевого соприкосновения, в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. Проголосовать можно было как на стационарном избирательном участке, так и на дому. При этом отдать свой голос могли жители с паспортом гражданина России и Украины.Провокации со стороны ВСУ фиксировали на протяжении всех трех дней избирательного процесса, в этой связи властями Херсонщины были предприняты усиленные меры безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Досрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/03/1135382359_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9662e7c9c915d5e6b4719ee849584c3a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина захарова, новости, херсонская область, выборы президента россии, новые регионы россии, общество, избирком херсонской области, выборы
Досрочное голосование завершилось в Херсонской области

В Херсонской области завершилось досрочное голосование - Избирком

18:11 03.03.2024
 
© Избирательная комиссия Херсонской областиВ Херсонской области завершилось досрочное голосование
В Херсонской области завершилось досрочное голосование
© Избирательная комиссия Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Херсонской области завершено досрочное голосование, на всех 172 участках избиратели голосовали в штатном режиме, несмотря на попытки ВСУ дестабилизировать ситуацию. Об этом заявила в воскресенье председатель областного Избиркома Марина Захарова.

"Украина пыталась дестабилизировать обстановку и сделать все, чтобы сорвать избирательный процесс в отдаленных населенных пунктах. Были зафиксированы обстрелы в Новой Каховке, Голопристанском, Горностаевском и Великолепетихском округах", – перечислила Захарова.

Несмотря на это, досрочное голосование прошло на 172 избирательных участках в штатном режиме без нарушений и жалоб со стороны граждан и наблюдателей.

"В основные дни голосования 15, 16 и 17 марта Херсонская область также будет выбирать Президента Российской Федерации. В эти дни будет работать 61 стационарный участок", – напомнила глава Избиркома.

Досрочное голосование на выборах президента России стартовало во вторник в семи муниципалитетах Херсонской области: в Алешкинском, Верхнерогачикском, Геническом, Горностаевском, Каланчакском, Новотроицком муниципальных округах и в городском округе город Новая Каховка. Оно организовано для тех избирателей, которые проживают недалеко от линии боевого соприкосновения, в труднодоступных и удаленных населенных пунктах. Проголосовать можно было как на стационарном избирательном участке, так и на дому. При этом отдать свой голос могли жители с паспортом гражданина России и Украины.
Провокации со стороны ВСУ фиксировали на протяжении всех трех дней избирательного процесса, в этой связи властями Херсонщины были предприняты усиленные меры безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Досрочное голосование на выборах президента России началось на Запорожье
ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители
 
Марина ЗахароваНовостиХерсонская областьВыборы президента РоссииНовые регионы РоссииОбществоИзбирком Херсонской областиВыборы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Защита природы – дело семейное: природное чувство Мурзахановых
19:33Часть данных из разговора об ударах по Крымскому мосту была секретной
19:10Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+
18:43Увековечить память: о чем рассказывает мемориал "Картофельный городок"
18:11Досрочное голосование завершилось в Херсонской области
17:37ВСУ нанесли удары по Херсонщине – ранены мирные жители
17:04Визит министра Мурашко может изменить проект генплана Севастополя
16:39Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершена
16:07Немецких офицеров ждет трибунал – депутат Госдумы
15:32Пять человек погибли от отравления газом – из них трое маленьких детей
15:03Армия России громит врага и улучшает позиции – потери ВСУ за сутки
14:48Ракетные войска России поразили авиационный склад ВСУ
14:30Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
14:23Системы ПВО сбили 143 украинских беспилотника
13:48Глава минздрава РФ рассказал о модернизации здравоохранения в Севастополе
13:15В регионах РФ должны быть все производимые в стране лекарства – Мурашко
12:42Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
12:06На трассе Таврида в районе Феодосии открыто реверсивное движение
11:34Шестеро боевиков ликвидированы в городе Карабулак в Ингушетии
11:25Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
Лента новостейМолния