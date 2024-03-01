Выборы президента в Херсонской области: как организована безопасность
В Херсонской области стартовал второй этап досрочного голосования по выборам президента
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовал второй этап досрочного голосования по выборам президента России, который продлится в течение трех дней в семи труднодоступных муниципалитетах региона. Об этом сообщила председатель регионального Избиркома Марина Захарова.
"Вчера завершился первый этап досрочного голосования в Херсонской области. Сегодня, 1 марта, к голосованию приступили 79 избирательных участков в семи муниципальных округах Херсонской области: Каланчакском, Великолепетихском, Голопристанском, Ивановском, Нижнесерогозском, Скадовском и Чаплынском муниципальных округах. С 8 часов утра все участковые комиссии приступили к работе и поехали к нашим избирателям", – сказала Захарова.
Первые дни досрочного голосования прошли не без провокаций со стороны киевского режима, констатировала она. Глава Избиркома не исключает, что эти попытки могут продолжится, в связи с чем предприняты усиленные меры безопасности.
"Избирательная комиссия Херсонской области совместно с правоохранительными органами делает все возможное, чтобы нашим избирателям и членам участковых комиссий было безопасно. Каждая мобильная группа ездит в сопровождении правоохранителей. Также на придомовых территориях, где работают наши участковые комиссии, усилены меры безопасности", – отметила Захарова.
С 25 февраля по 14 марта проходит досрочное голосование. Точные даты определяет избирательная комиссия того или иного региона. В Херсонской области досрочное голосование проходит в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта в 14 муниципальных округах. В рамках первого этапа голосование состоялось в Геническом, Алешкинском, Верхнерогачикском, Каланчакском, Горностаевском и Новотроицком округах, а также в Новой Каховке.
Как отметил член Общественной палаты (ОП) России, сопредседатель координационного совета по развитию новых регионов при ОП РФ Александр Малькевич, процесс организован штатно. По его словам, избиратели идут голосовать с огромным желанием, несмотря на огромное количество информационных атак со стороны врага.
В частности, в первый день досрочного голосования, 27 февраля, ВСУ обстреляли социальные учреждения в Новой Каховке. Были повреждены помещения МФЦ, гуманитарного склада и те помещения, которые были определены под участковые комиссии. При этом областной Избирком заранее принял решение не использовать их для голосования, поэтому жертв удалось избежать.
Террористическая атака боевиков ВСУ также была совершена в Голопристанском округе, где вблизи территориальной избирательной комиссии разорвался вражеский снаряд - пострадавших также нет.
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