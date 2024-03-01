https://crimea.ria.ru/20240301/vybory-prezidenta-v-khersonskoy-oblasti-kak-organizovana-bezopasnost-1135333313.html

Выборы президента в Херсонской области: как организована безопасность

Выборы президента в Херсонской области: как организована безопасность - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Выборы президента в Херсонской области: как организована безопасность

В Херсонской области стартовал второй этап досрочного голосования по выборам президента России, который продлится в течение трех дней в семи труднодоступных... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T10:11

2024-03-01T10:11

2024-03-01T10:11

херсонская область

выборы

выборы президента россии

марина захарова

избирком херсонской области

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовал второй этап досрочного голосования по выборам президента России, который продлится в течение трех дней в семи труднодоступных муниципалитетах региона. Об этом сообщила председатель регионального Избиркома Марина Захарова.Первые дни досрочного голосования прошли не без провокаций со стороны киевского режима, констатировала она. Глава Избиркома не исключает, что эти попытки могут продолжится, в связи с чем предприняты усиленные меры безопасности."Избирательная комиссия Херсонской области совместно с правоохранительными органами делает все возможное, чтобы нашим избирателям и членам участковых комиссий было безопасно. Каждая мобильная группа ездит в сопровождении правоохранителей. Также на придомовых территориях, где работают наши участковые комиссии, усилены меры безопасности", – отметила Захарова.С 25 февраля по 14 марта проходит досрочное голосование. Точные даты определяет избирательная комиссия того или иного региона. В Херсонской области досрочное голосование проходит в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта в 14 муниципальных округах. В рамках первого этапа голосование состоялось в Геническом, Алешкинском, Верхнерогачикском, Каланчакском, Горностаевском и Новотроицком округах, а также в Новой Каховке.Как отметил член Общественной палаты (ОП) России, сопредседатель координационного совета по развитию новых регионов при ОП РФ Александр Малькевич, процесс организован штатно. По его словам, избиратели идут голосовать с огромным желанием, несмотря на огромное количество информационных атак со стороны врага.В частности, в первый день досрочного голосования, 27 февраля, ВСУ обстреляли социальные учреждения в Новой Каховке. Были повреждены помещения МФЦ, гуманитарного склада и те помещения, которые были определены под участковые комиссии. При этом областной Избирком заранее принял решение не использовать их для голосования, поэтому жертв удалось избежать.Террористическая атака боевиков ВСУ также была совершена в Голопристанском округе, где вблизи территориальной избирательной комиссии разорвался вражеский снаряд - пострадавших также нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Иностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской областиВладимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель"Как Крым готовится к выборам президента России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, выборы, выборы президента россии, марина захарова, избирком херсонской области, общество, новости, новые регионы россии