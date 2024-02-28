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Владимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель"

Владимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель" - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Владимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель"

Глава Херсонской области Владимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель" на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале. РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T19:27

2024-02-28T19:27

2024-02-28T21:00

владимир сальдо

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выборы президента россии

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Глава Херсонской области Владимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель" на выборах президента России. Об этом он сообщил в своем ТГ-канале.И призвал избирателей в Херсонской области активно участвовать в выборах."Дорогие друзья, чтобы проголосовать на избирательном участке по месту своего фактического пребывания, обязательно нужно открепиться по системе "Мобильный избиратель". Для этого необходимо до 11 марта прийти в любую территориальную избирательную комиссию или в отделение МФЦ и написать заявление. Вся процедура занимает несколько минут. После этого вы сможете проявить свою гражданскую позицию на выборах президента Российской Федерации на удобном для вас участке", - напомнил губернатор.И выразил уверенность, что на следующих общенациональных выборах херсонцы будут голосовать в своем родном Херсоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Онлайн-голосование на выборах президента – 2024: как зарегистрироватьсяДосрочное голосование на выборах президента России началось на ЗапорожьеИностранные эксперты приедут на выборы президента РФ в Херсонской области

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, выборы, выборы президента россии, херсонская область, новости