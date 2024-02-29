https://crimea.ria.ru/20240229/vybory-prezidenta-v-khersonskoy-oblasti-kak-idet-dosrochnoe-golosovanie-1135325596.html

Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование

Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование - РИА Новости Крым, 29.02.2024

Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование

Досрочное голосование по выборам президента России в Херсонской области организовано штатно, люди идут на выборы с огромным желанием, несмотря на запугивания со РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T21:32

2024-02-29T21:32

2024-02-29T21:32

херсонская область

выборы

выборы президента россии

александр малькевич

новые регионы россии

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Досрочное голосование по выборам президента России в Херсонской области организовано штатно, люди идут на выборы с огромным желанием, несмотря на запугивания со стороны Украины. Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) России, сопредседатель координационного совета по развитию новых регионов при ОП РФ Александр Малькевич.29 февраля завершилось досрочное голосование в семи муниципальных округах Херсонской области: Геническом, Алешкинском, Верхнерогачикском, Каланчакском, Горностаевском и Новотроицком округах, а также в Новой Каховке.По его словам, на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра "все летит в тартарары", и тем острее ненависть противника к строительству мирной жизни на левобережье Херсонщины.Выборы президента России состоятся 17 марта. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).С 25 февраля по 14 марта проходит досрочное голосование. Точные даты определяет избирательная комиссия того или иного региона. В Херсонской области досрочное голосование проходит в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта в 14 муниципальных округах, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.25 февраля досрочное голосование стартовало в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель""Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссийКак Крым готовится к выборам президента России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, выборы, выборы президента россии, александр малькевич, новые регионы россии, новости, политика