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Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование
Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование
Досрочное голосование по выборам президента России в Херсонской области организовано штатно, люди идут на выборы с огромным желанием, несмотря на запугивания со РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T21:32
2024-02-29T21:32
херсонская область
выборы
выборы президента россии
александр малькевич
новые регионы россии
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Досрочное голосование по выборам президента России в Херсонской области организовано штатно, люди идут на выборы с огромным желанием, несмотря на запугивания со стороны Украины. Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) России, сопредседатель координационного совета по развитию новых регионов при ОП РФ Александр Малькевич.29 февраля завершилось досрочное голосование в семи муниципальных округах Херсонской области: Геническом, Алешкинском, Верхнерогачикском, Каланчакском, Горностаевском и Новотроицком округах, а также в Новой Каховке.По его словам, на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра "все летит в тартарары", и тем острее ненависть противника к строительству мирной жизни на левобережье Херсонщины.Выборы президента России состоятся 17 марта. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).С 25 февраля по 14 марта проходит досрочное голосование. Точные даты определяет избирательная комиссия того или иного региона. В Херсонской области досрочное голосование проходит в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта в 14 муниципальных округах, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.25 февраля досрочное голосование стартовало в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Сальдо воспользовался системой "Мобильный избиратель""Не дождетесь": в Крыму ответили на угрозы членам избирательных комиссийКак Крым готовится к выборам президента России
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херсонская область, выборы, выборы президента россии, александр малькевич, новые регионы россии, новости, политика
Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование

Жители Херсонской области с огромным желанием голосуют на выборах президента – Малькевич

21:32 29.02.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости Крым. Досрочное голосование по выборам президента России в Херсонской области организовано штатно, люди идут на выборы с огромным желанием, несмотря на запугивания со стороны Украины. Об этом сообщил член Общественной палаты (ОП) России, сопредседатель координационного совета по развитию новых регионов при ОП РФ Александр Малькевич.
29 февраля завершилось досрочное голосование в семи муниципальных округах Херсонской области: Геническом, Алешкинском, Верхнерогачикском, Каланчакском, Горностаевском и Новотроицком округах, а также в Новой Каховке.
"Все организовано штатно, люди идут и голосуют с огромным желанием, несмотря на огромное количество информационных атак со стороны врага", - сказал Малькевич.
По его словам, на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра "все летит в тартарары", и тем острее ненависть противника к строительству мирной жизни на левобережье Херсонщины.
"(Враги) несут полнейшую дичь, что якобы "никто не идет голосовать", что "людей нет на участках", что "военные терроризируют". Какой-то дешевый сериал. Ужастиками пытаются напугать людей, которые не верят этому, потому что очень грамотно работает медиа-машина, которая все это разбивает", – добавил Малькевич.
Выборы президента России состоятся 17 марта. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
С 25 февраля по 14 марта проходит досрочное голосование. Точные даты определяет избирательная комиссия того или иного региона. В Херсонской области досрочное голосование проходит в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта в 14 муниципальных округах, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.
25 февраля досрочное голосование стартовало в Запорожской области.
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