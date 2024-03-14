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Как работают избирательные участки в дни выборов президента в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Как работают избирательные участки в дни выборов президента в Севастополе
Как работают избирательные участки в дни выборов президента в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Как работают избирательные участки в дни выборов президента в Севастополе
В Севастополе в дни выборов президента России будут работать 187 постоянных и один временный избирательный участок. На четырех смогут проголосовать граждане, не РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T20:02
2024-03-14T20:02
нина фаустова
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в дни выборов президента России будут работать 187 постоянных и один временный избирательный участок. На четырех смогут проголосовать граждане, не имеющие адреса постоянной регистрации в РФ. А на десяти – слабовидящие люди с помощью тифломаркеров, что стало возможным впервые. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.По словам Фаустовой, все 188 избирательных участков (187 постоянных и один временный – в горбольнице №1) откроются в 8 утра.Помимо зарегистрированных в Севастополе 335 295 избирателей, в городе много гостей и приезжих, в том числе и тех, у кого нет прописки, постоянного адреса регистрации на территории Российской Федерации, отметила Фаустова. Для них определены четыре избирательных участка – по одному в каждом районе города.Механизмом "Мобильный избиратель", который позволяет гражданам проголосовать на любом участке, независимо от места жительства в регионе, воспользовались 22 004 человека, сказала глава Севгоризбиркома."Они будут голосовать в Севастополе, на тех участках, которые они выбрали. В случае, если избиратель изменил свое решение и планирует проголосовать на том участке, где он постоянно зарегистрирован, такая возможность у него будет. Для этого участковая избирательная комиссия проверит, осуществила ли он свое волеизъявление на том участке, куда планировал прикрепиться, и, если этого не было, бюллетень обязательно выдадут", – пояснила Фаустова.Также на 10 участках впервые в Севастополе установлены современные устройства – тифломаркеры. С их помощью проголосовать смогут незрячие и слабовидящие избиратели, добавила она.Фаустова также подчеркнула, что все участки обследованы и все комиссии проинструктированы по вопросам технической обеспеченности, антитеррористической и противопожарной безопасности и на случай чрезвычайных ситуаций."Вчера совершился еще один объезд по каждому участку, в том числе с группой кинологов, которые обследовали все помещения и поставили их на режимный учет. Все участки покрыты средствами видеонаблюдения (111) либо средствами видеофиксации (76) с прямой трансляцией в центр общественного наблюдения. Осуществляться это будет круглосуточно, то есть даже ночью можно посмотреть", – рассказала она.По ее словам, на всех участках задействованы 2475 членов комиссии, участковых и территориальных. Для помощи пожилым и маломобильным гражданам будут работать волонтеры – их более 300 человек, добавила Фаустова.Она отметила, что многодневное голосование в Севастополе на выборах президента РФ применяется впервые. При этом выборы российского лидера проходят в регионе уже во второй раз, и по сравнению с 2021 годом число желавших проголосовать в электронном формате увеличилось вдвое.Напомним, избирателям было предложено четыре способа голосования на выборах президента РФ, один из которых они должны были выбрать до обозначенного срока.Это традиционное голосование на избирательном участке. Голосование на дому, в случае, если у избирателя нет возможности прийти на участок в связи с состоянием здоровья. А также голосование по механизму "Мобильный избиратель" – с прикреплением к любому участку по соответствующему заявлению и дистанционное электронное голосование – с использованием Федеральной платформы ДЭГ.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность В Крыму на выборах будут работать международные наблюдатели из 4 стран На выборах президента России возможны провокации – Памфилова
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нина фаустова, севгоризбирком, новости, новости крыма, севастополь, общество, выборы
Как работают избирательные участки в дни выборов президента в Севастополе

В Севастополе в дни выборов президента РФ в 8 утра открываются 188 избирательных участков

20:02 14.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе в дни выборов президента России будут работать 187 постоянных и один временный избирательный участок. На четырех смогут проголосовать граждане, не имеющие адреса постоянной регистрации в РФ. А на десяти – слабовидящие люди с помощью тифломаркеров, что стало возможным впервые. Об этом на брифинге сообщила председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.
По словам Фаустовой, все 188 избирательных участков (187 постоянных и один временный – в горбольнице №1) откроются в 8 утра.
Помимо зарегистрированных в Севастополе 335 295 избирателей, в городе много гостей и приезжих, в том числе и тех, у кого нет прописки, постоянного адреса регистрации на территории Российской Федерации, отметила Фаустова. Для них определены четыре избирательных участка – по одному в каждом районе города.
"Особенность в том, что будет проверяться, голосовал этот человек один раз или несколько. Фактов двойного голосования у нас не будет", – добавила она.
Механизмом "Мобильный избиратель", который позволяет гражданам проголосовать на любом участке, независимо от места жительства в регионе, воспользовались 22 004 человека, сказала глава Севгоризбиркома.
"Они будут голосовать в Севастополе, на тех участках, которые они выбрали. В случае, если избиратель изменил свое решение и планирует проголосовать на том участке, где он постоянно зарегистрирован, такая возможность у него будет. Для этого участковая избирательная комиссия проверит, осуществила ли он свое волеизъявление на том участке, куда планировал прикрепиться, и, если этого не было, бюллетень обязательно выдадут", – пояснила Фаустова.
Также на 10 участках впервые в Севастополе установлены современные устройства – тифломаркеры. С их помощью проголосовать смогут незрячие и слабовидящие избиратели, добавила она.
"Это специальный звуковой помощник, к которому прилагается трафарет. Он накладывается на бюллетень, и, когда тифломаркер подносится к каждой метке, он озвучивает голосом всю информацию, которая там внесена. Мы определили 10 участков вместе с обществом инвалидов по зрению, на которых эти тифломаркеры будут находиться постоянно и помогать им реализовывать свое право проголосовать самостоятельно", – рассказала глава Севгоризбиркома.
Фаустова также подчеркнула, что все участки обследованы и все комиссии проинструктированы по вопросам технической обеспеченности, антитеррористической и противопожарной безопасности и на случай чрезвычайных ситуаций.
"Вчера совершился еще один объезд по каждому участку, в том числе с группой кинологов, которые обследовали все помещения и поставили их на режимный учет. Все участки покрыты средствами видеонаблюдения (111) либо средствами видеофиксации (76) с прямой трансляцией в центр общественного наблюдения. Осуществляться это будет круглосуточно, то есть даже ночью можно посмотреть", – рассказала она.
По ее словам, на всех участках задействованы 2475 членов комиссии, участковых и территориальных. Для помощи пожилым и маломобильным гражданам будут работать волонтеры – их более 300 человек, добавила Фаустова.
Она отметила, что многодневное голосование в Севастополе на выборах президента РФ применяется впервые. При этом выборы российского лидера проходят в регионе уже во второй раз, и по сравнению с 2021 годом число желавших проголосовать в электронном формате увеличилось вдвое.

"В этом году у нас в два раза больше заявлений – 39 919 для участия в выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Это 11,91% от списка наших избирателей", – уточнила глава Севгоризбиркома.

Напомним, избирателям было предложено четыре способа голосования на выборах президента РФ, один из которых они должны были выбрать до обозначенного срока.
Это традиционное голосование на избирательном участке. Голосование на дому, в случае, если у избирателя нет возможности прийти на участок в связи с состоянием здоровья. А также голосование по механизму "Мобильный избиратель" – с прикреплением к любому участку по соответствующему заявлению и дистанционное электронное голосование – с использованием Федеральной платформы ДЭГ.
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