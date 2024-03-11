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Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность
Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность
В Севастополе во время проведения выборов президента России 15 – 17 марта будут работать 188 избирательных участков – все они подготовлены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T20:02
2024-03-11T20:02
крым
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе во время проведения выборов президента России 15 – 17 марта будут работать 188 избирательных участков – все они подготовлены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, на участках установлены стационарные металлодетекторы и системы видеонаблюдения, которые будут фиксировать обстановку во время голосования. Кроме того, все избирательные комиссии проинструктированы, что делать, если поступит сигнал воздушной тревоги, и где находятся ближайшие укрытия, отметил глава города.В связи с тем, что избирательные участки находятся в образовательных учреждениях, пятница, 15 марта, станет внеучебным днем для школ и колледжей, предупредил он."Также внеучебным днем будет суббота для 11 школ: 1, 3, 5, 19, 22, 32, 37, 43, 45, "Севастопольский политехнический лицей" и "Инженерная школа", – добавил Развожаев.Этим учебным заведениям рекомендовано организовать в пятницу "внеучебную программу в музеях и других культурных учреждениях города", уточнил он.Губернатор напомнил, что проголосовать в дни выборов президента можно на избирательном участке или на дому (из-за болезни, инвалидности, необходимости ухаживать за близким родственником – ред.). А также онлайн или с помощью сервиса "Мобильный избиратель" (если избиратель находится не по месту регистрации).Ранее сообщалось о том, сколько избирателей из числа прошедших опрос в рамках проекта "ИнформУИК" готовы голосовать на выборах президента.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурадов: в Крым на выборы президента приедут наблюдатели из многих странВ ЦИК назвали количество аккредитованных на выборы президента журналистовРоссиянам за рубежом угрожают из-за участия в выборах – МИД
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, михаил развожаев, выборы, выборы президента россии, политика, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Выборы президента России в Севастополе: как организована безопасность

Все 188 участков готовы к проведению выборов президента РФ в Севастополе – Развожаев

20:02 11.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка к выборам президента РФ
Подготовка к выборам президента РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе во время проведения выборов президента России 15 – 17 марта будут работать 188 избирательных участков – все они подготовлены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе будут работать 187 избирательных участков и один специальный – в первой городской больнице (горбольница №1 им. Н.И. Пирогова – ред.). Все участки уже готовы к проведению выборов", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания в правительстве.
По его словам, на участках установлены стационарные металлодетекторы и системы видеонаблюдения, которые будут фиксировать обстановку во время голосования. Кроме того, все избирательные комиссии проинструктированы, что делать, если поступит сигнал воздушной тревоги, и где находятся ближайшие укрытия, отметил глава города.
В связи с тем, что избирательные участки находятся в образовательных учреждениях, пятница, 15 марта, станет внеучебным днем для школ и колледжей, предупредил он.
"Также внеучебным днем будет суббота для 11 школ: 1, 3, 5, 19, 22, 32, 37, 43, 45, "Севастопольский политехнический лицей" и "Инженерная школа", – добавил Развожаев.
Этим учебным заведениям рекомендовано организовать в пятницу "внеучебную программу в музеях и других культурных учреждениях города", уточнил он.
Губернатор напомнил, что проголосовать в дни выборов президента можно на избирательном участке или на дому (из-за болезни, инвалидности, необходимости ухаживать за близким родственником – ред.). А также онлайн или с помощью сервиса "Мобильный избиратель" (если избиратель находится не по месту регистрации).
Ранее сообщалось о том, сколько избирателей из числа прошедших опрос в рамках проекта "ИнформУИК" готовы голосовать на выборах президента.
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