https://crimea.ria.ru/20240311/vybory-prezidenta-rf-v-sevastopole-skolko-lyudey-planiruyut-golosovat-1135565125.html
Выборы президента РФ в Севастополе: сколько людей планируют голосовать
Выборы президента РФ в Севастополе: сколько людей планируют голосовать - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Выборы президента РФ в Севастополе: сколько людей планируют голосовать
Участие в голосовании на выборах президента России в Севастополе планируют принять около 95% избирателей из числа прошедших опрос в рамках проекта "ИнформУИК"... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T19:34
2024-03-11T19:34
2024-03-11T19:35
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Участие в голосовании на выборах президента России в Севастополе планируют принять около 95% избирателей из числа прошедших опрос в рамках проекта "ИнформУИК". Такими данными поделились с журналистами в Севастопольской городской избирательной комиссии.Согласно итоговым данным, полученным в рамках проекта "ИнформУИК" (адресное информирование избирателей), о своем безусловном участии в выборах президента заявили 84,8% респондентов. Еще 9,8% сообщили, что сделают это с большой долей вероятности ("скорее да").Причем 72,7% избирателей намерены голосовать непосредственно на участках. 11,2% готовятся отдать голос на дому, 1,4% собираются воспользоваться системой "Мобильный избиратель", остальные не определились.Не планируют идти на выборы, исходя из данных проекта, 1,2%. Еще 0,7% ответили, что скорее не будут участвовать. Не решили, как поступят, 1,9%.Участие в опросе приняли 242 134 избирателя, которые были проинформированы о выборах президента России непосредственно во время подомового обхода представителей участковых избирательных комиссий, уточнила председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова.По ее словам, всего в городе 335 тысяч 295 избирателей (данные на 1 января 2024 года – ред.), таким образом количество участников проекта составило 72%."Члены участковых избирательных комиссий обошли 152 001 домовладение (из 152 278 адресов – ред.), чтобы проинформировать избирателей. С 17 февраля по 7 марта ежедневно, не исключая выходные и праздничные дни. Были сложности с получением доступа, потому что у многих дома закрыты, закрыты управляющими компаниями подъезды. Но большинство пошли навстречу, и получилось охватить 99% от каждого адреса", – пояснила итоги обхода Фаустова, отметив, что участие в проекте приняли более 800 членов участковых комиссий.При этом адресный обход и информирование избирателей специалистами Севизбиркома являлся важным дополнением к другим источникам информации о предстоящих выборах, которая размещена в городе на баннерах, сити-форматах и в общественном транспорте и, помимо прочего, имел целью "уточнить списки", добавила она."Традиционно севастопольцы всегда политически активны, у всех есть традиция целыми семьями ходить на избирательный участок. Поэтому мы ожидаем большую явку", – подытожила проделанную работу глава Севизбиркома.Она напомнила, что в дни выборов в Севастополе будет действовать 187 избирательных участков. И обратила внимание на то, что, хотя "избирательная комиссия – государственный орган власти, который в силу закона и возложенных на него полномочий является оператором персональных данных", никаких утечек из системы быть не может.В ходе президентских выборов в Севастополе будут работать 187 избирательных участка в муниципалитетах и один, дополнительный, 188-й откроют на территории городской больницы №1 им. Пирогова. Для граждан без регистрации по месту жительства в пределах РФ оборудованы четыре участка – по одному в каждом муниципалитете (Ленинский, Гагаринский, Балаклавский, Нахимовский). Также севастопольцам доступно дистанционное электронное голосование и голосование на дому.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы и защищены: напечатанные в Крыму бюллетени передали в ИзбиркомМурадов: в Крым на выборы президента приедут наблюдатели из многих странОбщественники Крыма автоматизировали наблюдение за выборами президента
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, выборы, выборы президента россии, политика, общество, севгоризбирком, новости крыма
Выборы президента РФ в Севастополе: сколько людей планируют голосовать
В Севастополе принять участие выборах президента планируют почти 95% жителей – Избирком
19:34 11.03.2024 (обновлено: 19:35 11.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Участие в голосовании на выборах президента России в Севастополе планируют принять около 95% избирателей из числа прошедших опрос в рамках проекта "ИнформУИК". Такими данными поделились с журналистами в Севастопольской городской избирательной комиссии.
Согласно итоговым данным, полученным в рамках проекта "ИнформУИК" (адресное информирование избирателей), о своем безусловном участии в выборах президента заявили 84,8% респондентов. Еще 9,8% сообщили, что сделают это с большой долей вероятности ("скорее да").
Причем 72,7% избирателей намерены голосовать непосредственно на участках. 11,2% готовятся отдать голос на дому, 1,4% собираются воспользоваться системой "Мобильный избиратель", остальные не определились.
Не планируют идти на выборы, исходя из данных проекта, 1,2%. Еще 0,7% ответили, что скорее не будут участвовать. Не решили, как поступят, 1,9%.
Участие в опросе приняли 242 134 избирателя, которые были проинформированы о выборах президента России непосредственно во время подомового обхода представителей участковых избирательных комиссий, уточнила председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова.
По ее словам, всего в городе 335 тысяч 295 избирателей (данные на 1 января 2024 года – ред.), таким образом количество участников проекта составило 72%.
"Члены участковых избирательных комиссий обошли 152 001 домовладение (из 152 278 адресов – ред.), чтобы проинформировать избирателей. С 17 февраля по 7 марта ежедневно, не исключая выходные и праздничные дни. Были сложности с получением доступа, потому что у многих дома закрыты, закрыты управляющими компаниями подъезды. Но большинство пошли навстречу, и получилось охватить 99% от каждого адреса", – пояснила итоги обхода Фаустова, отметив, что участие в проекте приняли более 800 членов участковых комиссий.
При этом адресный обход и информирование избирателей специалистами Севизбиркома являлся важным дополнением к другим источникам информации о предстоящих выборах, которая размещена в городе на баннерах, сити-форматах и в общественном транспорте и, помимо прочего, имел целью "уточнить списки", добавила она.
"Традиционно севастопольцы всегда политически активны, у всех есть традиция целыми семьями ходить на избирательный участок. Поэтому мы ожидаем большую явку", – подытожила проделанную работу глава Севизбиркома.
Она напомнила, что в дни выборов в Севастополе будет действовать 187 избирательных участков. И обратила внимание на то, что, хотя "избирательная комиссия – государственный орган власти, который в силу закона и возложенных на него полномочий является оператором персональных данных", никаких утечек из системы быть не может.
"Наша система госвыборов, в которой мы это делаем, полностью защищена от утечек, она не подключена к информационной, телекоммуникационной сети интернет, поэтому никаких проблем с хранением и обработкой данных избирателей не может быть. Никаких утечек их Избиркома никогда не было, нет и не будет", – заверила Фаустова.
В ходе президентских выборов в Севастополе будут работать 187 избирательных участка в муниципалитетах и один, дополнительный, 188-й откроют на территории городской больницы №1 им. Пирогова. Для граждан без регистрации по месту жительства в пределах РФ оборудованы четыре участка – по одному в каждом муниципалитете (Ленинский, Гагаринский, Балаклавский, Нахимовский). Также севастопольцам доступно дистанционное электронное голосование и голосование на дому.
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