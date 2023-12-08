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Выборы президента России пройдут в течение трех дней

Выборы президента России пройдут в течение трех дней - РИА Новости Крым, 08.12.2023

Выборы президента России пройдут в течение трех дней

Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в пятницу Центризбирком РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T12:17

2023-12-08T12:17

2023-12-08T14:17

россия

центризбирком (цик рф)

новости

элла памфилова

выборы президента россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в пятницу Центризбирком РФ.Она отметила, что голосование в течение трех дней уже становится традиционным для российской избирательной системы.По словам Памфиловой, как показали прошедшие региональные выборы, трехдневное голосование "пришлось по душе" избирателям.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.

https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-za-vyborami-prezidenta-rf-prosledyat-bolee-3-tysyach-nablyudateley-1133176976.html

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россия, центризбирком (цик рф), новости, элла памфилова, выборы президента россии