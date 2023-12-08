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Выборы президента России пройдут в течение трех дней - РИА Новости Крым, 08.12.2023
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Выборы президента России пройдут в течение трех дней
Выборы президента России пройдут в течение трех дней - РИА Новости Крым, 08.12.2023
Выборы президента России пройдут в течение трех дней
Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в пятницу Центризбирком РФ. РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T12:17
2023-12-08T14:17
россия
центризбирком (цик рф)
новости
элла памфилова
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в пятницу Центризбирком РФ.Она отметила, что голосование в течение трех дней уже становится традиционным для российской избирательной системы.По словам Памфиловой, как показали прошедшие региональные выборы, трехдневное голосование "пришлось по душе" избирателям.7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.
https://crimea.ria.ru/20231129/v-krymu-za-vyborami-prezidenta-rf-prosledyat-bolee-3-tysyach-nablyudateley-1133176976.html
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россия, центризбирком (цик рф), новости, элла памфилова, выборы президента россии
Выборы президента России пройдут в течение трех дней

Голосование на выборах президента России продлится три дня – с 15 по 17 марта

12:17 08.12.2023 (обновлено: 14:17 08.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Выборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится в течение трех дней – 15, 16 и 17 марта. Такое решение утвердил в пятницу Центризбирком РФ.
"Проект постановления предусматривает проведение голосования на выборах президента в течение трех дней – 15, 16, 17 марта 2024 года", – сказала в ходе заседания председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она отметила, что голосование в течение трех дней уже становится традиционным для российской избирательной системы.
По словам Памфиловой, как показали прошедшие региональные выборы, трехдневное голосование "пришлось по душе" избирателям.
"Статистика по единым дням голосования в прошлом году и в этом году тоже говорит о приоритете применения трехдневного голосования", добавила она.
7 декабря Совет Федерации принял постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.
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