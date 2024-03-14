Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму
Аксенов заявил о полной готовности Крыма к проведению президентских выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Крым полностью готов к выборам. Готов с точки зрения безопасности, с точки зрения самого обеспечения избирательного процесса, готовность стопроцентная", – заверил глава республики.
Он призвал крымчан прийти на участки и проголосовать за будущее России, напомнив о важности единства, которое сделало возможным воссоединение полуострова с РФ и его быструю интеграцию в российскую систему координат.
"Позиция, которую крымчане заняли в 2014 году, позволила нам быстро преодолеть самые проблемные моменты: с точки зрения замены валюты, построения новой энергетической системы, замены логистических путей для поставки продовольственных товаров, лекарств и так далее. Только единение", – констатировал он.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.
Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу.
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