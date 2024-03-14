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Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 14.03.2024
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Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму
Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму
Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T18:45
2024-03-14T18:45
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Он призвал крымчан прийти на участки и проголосовать за будущее России, напомнив о важности единства, которое сделало возможным воссоединение полуострова с РФ и его быструю интеграцию в российскую систему координат.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в РоссииТехнически лучше: что говорят о выборах в России иностранцыКак Крым готовится к выборам президента России
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сергей аксенов, крым, общество, новости крыма, видео
Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму

Аксенов заявил о полной готовности Крыма к проведению президентских выборов

18:45 14.03.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Крым полностью готов к выборам. Готов с точки зрения безопасности, с точки зрения самого обеспечения избирательного процесса, готовность стопроцентная", – заверил глава республики.

Он призвал крымчан прийти на участки и проголосовать за будущее России, напомнив о важности единства, которое сделало возможным воссоединение полуострова с РФ и его быструю интеграцию в российскую систему координат.

"Позиция, которую крымчане заняли в 2014 году, позволила нам быстро преодолеть самые проблемные моменты: с точки зрения замены валюты, построения новой энергетической системы, замены логистических путей для поставки продовольственных товаров, лекарств и так далее. Только единение", – констатировал он.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.
Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу.
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Выборы президента РоссииСергей АксеновКрымОбществоНовости Крыма
 
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