https://crimea.ria.ru/20240314/aksenov-otsenil-bezopasnost-vyborov-v-krymu-1135665659.html

Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму

Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Аксенов оценил безопасность выборов в Крыму

Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T18:45

2024-03-14T18:45

2024-03-14T18:45

сергей аксенов

выборы президента россии

крым

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Крым полностью готов к выборам, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом в четверг заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Он призвал крымчан прийти на участки и проголосовать за будущее России, напомнив о важности единства, которое сделало возможным воссоединение полуострова с РФ и его быструю интеграцию в российскую систему координат.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента Российской Федерации претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата.Ранее председатель Избиркома республики Михаил Малышев, подводя итоги встречи с международными экспертами, заявил, что Крым полностью готов к проведению выборов президента России, которые стартуют уже в эту пятницу. Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько бюллетеней напечатали к выборам президента в РоссииТехнически лучше: что говорят о выборах в России иностранцыКак Крым готовится к выборам президента России

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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