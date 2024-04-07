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Пеллегрини победил на выборах президента Словакии - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии
Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов, сообщил глава... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T11:31
2024-04-07T11:31
петер пеллегрини
словакия
политика
выборы
украина
в мире
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.Экс-глава МИД Словакии Корчок ранее уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.Ранее сообщалось, что за Пеллегрини проголосовали 1 409 255 избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Всего избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона граждан. Явка во втором туре составила 61,14 %, в состоявшемся 23 марта первом туре - 51,91%.Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".
https://crimea.ria.ru/20240215/my-dolzhny-iskhodit-iz-novoy-realnosti-fitso-o-sudbe-kryma-i-donbassa-1134979918.html
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петер пеллегрини, словакия, политика, выборы, украина, в мире, поставки западного оружия украине, новости
Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии, набрав 53,12% голосов

11:31 07.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Выступающий против поставок оружия Украине глава словацкого парламента Петер Пеллегрини победил на выборах президента Словакии с 53,12% голосов, сообщил глава Государственной комиссии по выборам и контролю за финансированием политических партий Эдуард Бурда.
"На первом месте (по итогам второго тура - ред.) Петер Пеллегрини с 53,12%. На основе результатов голосования президентом был избран Петер Пеллегрини", - сказал Бурда, оглашая официальные результаты состоявшегося в субботу второго тура выборов президента.
Экс-глава МИД Словакии Корчок ранее уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.
Ранее сообщалось, что за Пеллегрини проголосовали 1 409 255 избирателей, голос за Корчока отдали 1 243 709 граждан. Всего избирательным правом в Словакии обладают порядка 4,3 миллиона граждан. Явка во втором туре составила 61,14 %, в состоявшемся 23 марта первом туре - 51,91%.
Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини также выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире.
Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала.
Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 21:52
"Мы должны исходить из новой реальности": Фицо о судьбе Крыма и Донбасса
 
Петер ПеллегриниСловакияПолитикаВыборыУкраинаВ миреПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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