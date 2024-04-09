https://crimea.ria.ru/20240409/rossiya-i-kitay-budut-rabotat-soobscha--glavy-mid-1136389492.html

Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД

Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД

Китай и Россия несут ответственность за решение ряда острых международных вопросов, в этой связи Москва и Пекин договорились начать диалог по евразийской... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T10:07

2024-04-09T10:07

2024-04-09T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Китай и Россия несут ответственность за решение ряда острых международных вопросов, в этой связи Москва и Пекин договорились начать диалог по евразийской безопасности. Об этом по итогам совместных переговоров в Пекине заявили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Ван И.По его словам, одна из структур евроатлантической безопасности - ОБСЕ - "сама себя вычеркивает" из перечня актуальных организаций, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов.В свою очередь Ван И заметил, что Китай и РФ, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, несут ответственность за решение ряда острых международных вопросов.Он подчеркнул, что странам следует придерживаться многосторонности и противостоять любым "узким кругам", которые занимаются "блоковым противостоянием", это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил Ван И."НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому", - заявил он.Глава китайского МИД также сообщил, что обе стороны продолжат выступать за экономическую глобализацию и против односторонних действий и протекционизма. Благополучие народов останется главной целью, подчеркнул политик."Китай и Россия будут работать сообща, чтобы поддерживать стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок, а также развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса", - сказал Ван И.Россия и Китай продолжат поддерживать тесные контакты в различных сферах, заключили политики.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейВопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7

https://crimea.ria.ru/20230324/novye-formy-razvitiya-mira-ekspert-podvel-itogi-vizita-si-tszinpina-v-rf-1127748700.html

китай

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, ван и, сергей лавров, политика, экономика, в мире, внешняя политика, новости