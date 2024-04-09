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Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД
Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД
Китай и Россия несут ответственность за решение ряда острых международных вопросов, в этой связи Москва и Пекин договорились начать диалог по евразийской... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T10:07
2024-04-09T10:18
китай
россия
ван и
сергей лавров
политика
экономика
в мире
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Китай и Россия несут ответственность за решение ряда острых международных вопросов, в этой связи Москва и Пекин договорились начать диалог по евразийской безопасности. Об этом по итогам совместных переговоров в Пекине заявили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Ван И.По его словам, одна из структур евроатлантической безопасности - ОБСЕ - "сама себя вычеркивает" из перечня актуальных организаций, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов.В свою очередь Ван И заметил, что Китай и РФ, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, несут ответственность за решение ряда острых международных вопросов.Он подчеркнул, что странам следует придерживаться многосторонности и противостоять любым "узким кругам", которые занимаются "блоковым противостоянием", это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил Ван И."НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому", - заявил он.Глава китайского МИД также сообщил, что обе стороны продолжат выступать за экономическую глобализацию и против односторонних действий и протекционизма. Благополучие народов останется главной целью, подчеркнул политик."Китай и Россия будут работать сообща, чтобы поддерживать стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок, а также развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса", - сказал Ван И.Россия и Китай продолжат поддерживать тесные контакты в различных сферах, заключили политики.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад пытается втянуть глобальный Юг в борьбу с РоссиейВопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7
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китай, россия, ван и, сергей лавров, политика, экономика, в мире, внешняя политика, новости
Россия и Китай будут работать сообща – главы МИД

КНР и Россия начнут диалог по евразийской безопасности

10:07 09.04.2024 (обновлено: 10:18 09.04.2024)
 
© МИД РоссииГлавы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И
Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Китай и Россия несут ответственность за решение ряда острых международных вопросов, в этой связи Москва и Пекин договорились начать диалог по евразийской безопасности. Об этом по итогам совместных переговоров в Пекине заявили главы МИД двух стран Сергей Лавров и Ван И.

"Напрашивается задача формирования евразийской безопасности. Об этом упомянул президент Путин в послании Федеральному Собранию. И мы с китайскими друзьями договорились начать диалог с подключением других наших единомышленников по этому вопросу", - цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, одна из структур евроатлантической безопасности - ОБСЕ - "сама себя вычеркивает" из перечня актуальных организаций, в рамках которых можно вести значимые переговоры и о чем-то договариваться на основе баланса интересов.
В свою очередь Ван И заметил, что Китай и РФ, будучи крупными странами и постоянными членами СБ ООН, несут ответственность за решение ряда острых международных вопросов.
Он подчеркнул, что странам следует придерживаться многосторонности и противостоять любым "узким кругам", которые занимаются "блоковым противостоянием", это особенно актуально в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил Ван И.
"НАТО не должна протягивать руки к нашему общему дому", - заявил он.
Глава китайского МИД также сообщил, что обе стороны продолжат выступать за экономическую глобализацию и против односторонних действий и протекционизма. Благополучие народов останется главной целью, подчеркнул политик.
"Китай и Россия будут работать сообща, чтобы поддерживать стабильность международных производственных цепочек и цепей поставок, а также развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса", - сказал Ван И.
Россия и Китай продолжат поддерживать тесные контакты в различных сферах, заключили политики.
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