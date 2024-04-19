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РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров

РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров - РИА Новости Крым, 19.04.2024

РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров

В случае возобновления переговоров с Украиной российская сторона уже не будет приостанавливать боевые действия в ходе специальной военной операции, как это было РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T12:59

2024-04-19T12:59

2024-04-19T12:59

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В случае возобновления переговоров с Украиной российская сторона уже не будет приостанавливать боевые действия в ходе специальной военной операции, как это было в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". Лавров также отметил, что с тех пор "реалии на земле стали существенно другими", и их также необходимо учитывать". Глава МИД России пояснил, что речь идет не только о положении Вооруженных сил России и ВСУ в данный момент, но и о принятии в состав России новых регионов. Кроме того, указал глава МИД России, веры киевскому режиму у Москвы нет. По его словам, Россия постоянно говорит о готовности к переговорам по украинскому урегулированию "не ради красного словца", но говорить с президентом Владимиром Зеленским "бессмысленно". "У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию", - подчеркнул Лавров. Переговоры Украины и РоссииПереговоры Украины и России Российско-украинские переговоры начались в конце февраля. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР. Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу. Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию. В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин. В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда". Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.

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сергей лавров, новости сво, украина, россия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф)