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РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров
РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров - РИА Новости Крым, 19.04.2024
РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров
В случае возобновления переговоров с Украиной российская сторона уже не будет приостанавливать боевые действия в ходе специальной военной операции, как это было РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T12:59
2024-04-19T12:59
сергей лавров
новости сво
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политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В случае возобновления переговоров с Украиной российская сторона уже не будет приостанавливать боевые действия в ходе специальной военной операции, как это было в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". Лавров также отметил, что с тех пор "реалии на земле стали существенно другими", и их также необходимо учитывать". Глава МИД России пояснил, что речь идет не только о положении Вооруженных сил России и ВСУ в данный момент, но и о принятии в состав России новых регионов. Кроме того, указал глава МИД России, веры киевскому режиму у Москвы нет. По его словам, Россия постоянно говорит о готовности к переговорам по украинскому урегулированию "не ради красного словца", но говорить с президентом Владимиром Зеленским "бессмысленно". "У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию", - подчеркнул Лавров. Переговоры Украины и РоссииПереговоры Украины и России Российско-украинские переговоры начались в конце февраля. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР. Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу. Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию. В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин. В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда". Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.
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сергей лавров, новости сво, украина, россия, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф)
РФ не остановит боевые действия в случае переговоров с Киевом – Лавров

Россия не будет останавливать военные действия в случае переговоров с Украиной – Лавров

12:59 19.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества Намибии П. Мушеленги
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министра международных отношений и сотрудничества Намибии П. Мушеленги - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В случае возобновления переговоров с Украиной российская сторона уже не будет приостанавливать боевые действия в ходе специальной военной операции, как это было в ходе переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
"Мы готовы (к переговорам - ред.), но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс (специальной военной операции) должен идти", - сказал глава ведомства.
Лавров также отметил, что с тех пор "реалии на земле стали существенно другими", и их также необходимо учитывать". Глава МИД России пояснил, что речь идет не только о положении Вооруженных сил России и ВСУ в данный момент, но и о принятии в состав России новых регионов.
Кроме того, указал глава МИД России, веры киевскому режиму у Москвы нет. По его словам, Россия постоянно говорит о готовности к переговорам по украинскому урегулированию "не ради красного словца", но говорить с президентом Владимиром Зеленским "бессмысленно".
"У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию", - подчеркнул Лавров.

Переговоры Украины и России

Переговоры Украины и России Российско-украинские переговоры начались в конце февраля. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.
В июне этого года Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями миссии стран Африки продемонстрировал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле, под названием "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он был парафирован руководителем переговорной группы от Украины, однако после того как российские войска в соответствии с договоренностями отвели от Киева, украинские власти, "как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", сказал Путин.
В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.
 
Сергей ЛавровНовости СВОУкраинаРоссияПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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