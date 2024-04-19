https://crimea.ria.ru/20240419/blinken-sdelal-zayavlenie-o-zaderzhke-pomoschi-dlya-ukrainy-1136689689.html

Блинкен сделал заявление о задержке помощи для Украины

Блинкен сделал заявление о задержке помощи для Украины - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Блинкен сделал заявление о задержке помощи для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не стало "слишком поздно", необходимо проголосовать за оказание помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T15:50

2024-04-19T15:50

2024-04-19T15:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не стало "слишком поздно", необходимо проголосовать за оказание помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.По словам госсекретаря США, было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Украине еще месяцами ранее. Однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.17 апреля палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, был опубликован законопроект, по которому палата представителей США предлагает выделить Украине 61 миллиард долларов. Также документ предписывает президенту США Джо Байдену передать Украине в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS и договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернет ли Украина долги: в Конгресс США внесли закон о возмещении помощиЗеленский потребовал у Запада оружие для "возвращения" КрымаПо сценарию США: зачем Киев требует уровня защиты "как у Израиля"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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