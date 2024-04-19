Блинкен сделал заявление о задержке помощи для Украины
США должны оказать помощь Украине "пока не стало слишком поздно" – Блинкен
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока не стало "слишком поздно", необходимо проголосовать за оказание помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.
"Если она (помощь – ред.) продолжит задерживаться, то, да, существует реальный риск того, что мы окажемся в ситуации, когда будет уже слишком поздно", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "большой семерки" на итальянском острове Капри.
По словам госсекретаря США, было бы лучше, если бы американские конгрессмены проголосовали за предоставление помощи Украине еще месяцами ранее. Однако крайне актуально сделать это прямо сейчас, на этих выходных.
17 апреля палата представила три отдельных законопроекта: о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности, был опубликован законопроект, по которому палата представителей США предлагает выделить Украине 61 миллиард долларов. Также документ предписывает президенту США Джо Байдену передать Украине в ближайшее время оперативно-тактические ракеты ATACMS и договориться с Киевом о возмещении экономической помощи.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с делегацией США запросил от американской стороны такого же уровня защиты, как у Израиля. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, любые запросы Киева на западную помощь не имеют значения без решений Вашингтона о ее поставках, при этом новые требования украинской стороны об уровне защиты "как у Израиля" могут быть прописаны самим Белым домом, чтобы направить сомневающихся конгрессменов в нужное русло перед голосованием.
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