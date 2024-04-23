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Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко

Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко - РИА Новости Крым, 23.04.2024

Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко

Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T11:05

2024-04-23T11:05

2024-04-23T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Решение принято на внеплановой субботней сессии.Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Читайте также на РИА Новости Крым:Три ракеты ATACMS сбиты над Черным моремНедосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22Ракеты ATACMS: чем они опасны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, новости, россия, ракеты atacms, украина, западная помощь украине, поставки западного оружия украине