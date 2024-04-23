Рейтинг@Mail.ru
Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240423/rakety-atacms-budut-sbivatsya-kak-i-vse-drugie--matvienko-1136772320.html
Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко - РИА Новости Крым, 23.04.2024
Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T11:05
2024-04-23T11:07
валентина матвиенко
новости
россия
ракеты atacms
украина
западная помощь украине
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_0:0:1086:612_1920x0_80_0_0_16dac0f03be59451d2eef27be85ade34.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Решение принято на внеплановой субботней сессии.Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Читайте также на РИА Новости Крым:Три ракеты ATACMS сбиты над Черным моремНедосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22Ракеты ATACMS: чем они опасны
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/15/1136737489_65:0:1004:704_1920x0_80_0_0_b597d28ce1b90e2500afe2cfb072a672.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, новости, россия, ракеты atacms, украина, западная помощь украине, поставки западного оружия украине
Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко

Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО – Матвиенко

11:05 23.04.2024 (обновлено: 11:07 23.04.2024)
 
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской ракеты ATACMS
Запуск американской ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. Ракеты ATACMS будут сбиваться так же, как и все другие ракеты, их поставка Киеву не повлияет коренным образом на ход СВО, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

"Они будут так же сбиваться, как и все иные ракеты. И коренным образом на ход специальной военной операции это не повлияет", – сказала она.

Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла законопроект выделении дополнительной помощи Украине, а также Израилю и Тайваню на военные нужды. Решение принято на внеплановой субботней сессии.
Согласно документу, Украине предлагается выделить Украине 61 миллиард долларов. Из них 23,2 млрд будут направлены на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг, 13,8 млрд – на закупку для киевского режима вооружений и оборонных услуг, 11,3 млрд – для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
В рамках нового пакета помощи Украина рассчитывает получить оперативно-тактические ракеты ATACMS с фугасной боевой частью, которые отличаются высокой дальнобойностью. Киев с их помощью планирует продолжить террористические удары по гражданской инфраструктуре РФ, однако российские средства ПВО способны справляться с этой угрозой. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три ракеты ATACMS сбиты над Черным морем
Недосягаемы для ПВО Украины и НАТО: эксперт о российских ракетах Х-22
Ракеты ATACMS: чем они опасны
 
Валентина МатвиенкоНовостиРоссияРакеты ATACMSУкраинаЗападная помощь УкраинеПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:34Очного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет
12:25В крымском селе горел жилой дом - соседи спасли хозяйку
12:16В детских лагерях необходимо оборудовать укрытия от беспилотников – МВД
12:10ФСБ предотвратила теракт в Брянске
12:04Поджигали релейные шкафы по заданию: задержаны трое подростков
11:53Хуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в России
11:41Штормовой ветер накроет Крым
11:23Хотел взорвать экс-сотрудника СБУ: в Луганске задержан гражданин Украины 1:39
11:07Путин наградил военкора Еремина орденом Мужества посмертно
11:05Ракеты ATACMS будут сбиваться как и все другие – Матвиенко
10:47В Луганске задержали украинского шпиона 1:06
10:30Смертельный пожар в Бурятии: пьяная мать не сказала о детях в доме
10:22В Севастополе вместо катеров на Михайловскую батарею запустят автобусы
09:59Экс-глава Феодосии возглавит Контрольно-счетную палату Херсонщины
09:44СБУ нужно признать террористической структурой - Матвиенко
09:22Три человека погибли в лобовом ДТП в Краснодарском крае
09:14Подлое и целенаправленное убийство: Матвиенко о гибели военкора Еремина
08:54Глупость уже не удивляет: политолог оценил новое заявление Шольца
08:32У России готов ответ на изъятие замороженных активов – Матвиенко
08:16Пытались спрятаться в шкафу: трое малышей погибли на пожаре в Бурятии
Лента новостейМолния