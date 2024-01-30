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Жилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Жилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать
Жилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Жилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать
На рынке недвижимости Крыма наступил сезонный спад, однако рассчитывать на снижение цен не приходится. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен в сегменте РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T06:33
2024-01-30T06:33
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недвижимость в крыму
жилье
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ипотека
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. На рынке недвижимости Крыма наступил сезонный спад, однако рассчитывать на снижение цен не приходится. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен в сегменте новостроек, вторичная недвижимость также будет дорожать, но более сдержанно. Какие факторы оказывают влияние на рынок жилья в регионе – в материале РИА Новости Крым.По итогам декабря цены на квадратные метры в Крыму показали незначительное снижение в пределах трех-четырех процентов. При этом средняя стоимость жилья в новостройках Севастополя колеблется в районе 137 тысяч рублей за квадрат, в Симферополе, в зависимости от расположение и класса жилого комплекса, от 130 до 300 тысяч рублей, на Южном берегу цены традиционно выше - от 170 до 350 тысяч рублей за квадратный метр. Вторичный рынок "тянулся" за новостроями, в том числе на фоне херсонских сертификатов. По данным на середину января, в Симферополе вторичка продается в пределах 150 до 200 тысяч рублей, на Южном берегу – от 170 до 250 тысяч рублей за квадратный метр.Сделок меньше, цены вышеВ январе число сделок существенно сократилось по сравнению с последним кварталом прошлого года. Однако данный тренд – сезонное явление и не приведет к дальнейшему удешевлению жилья, считает эксперт в области недвижимости Надежда Буйлова."Традиционно осень и период перед Новым годом является временем роста продаж. С одной стороны застройщики привлекали покупателей различными акциями, с другой спрос подогревали новости об изменении ключевой ставки и сворачивании льготных ипотечных программ", – уточнила Буйлова.При этом анализ предложения показывает, что застройщики с начала года подняли цены в среднем на 8-10%. То есть, цены выросли, ипотечные ставки повысились, многие застройщики свернули субсидирование ставок до 3-5% по семейной ипотеке и до 5,6% по ипотеке с господдержкой.Девелоперы объясняют это ужесточением условий финансирования проектов со стороны банков, а также удорожанием строительных материалов и повышением заработных плат сотрудникам. Однако есть еще один фактор, позволяющий застройщикам повышать цены – введение моратория на строительство в некоторых районах. Таким образом компании, которые уже получили разрешение на строительство, будут иметь дополнительную возможность диктовать цены.Новостройки в КрымуПо данным руководителя направления вторичной и загородной недвижимости крупной электронной интернет-площадки Сергея Еремкина, на первичном рынке жилья в Крыму объем предложения квартир в новостройках постоянно растет: плюс 1,6% по отношению к итогам четвертого квартала прошлого года и плюс 37,6% за год. В то же время спрос в сравнении с декабрем не изменился, а за год интерес к первичной недвижимости повысился на 14,2%. По отношению к итогам четвертого квартала средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 1,3%, а за год она увеличилась на 18,2% – с 7,1 млн рублей до 8,4 млн рублей.Он выразил мнение, что в следующие полгода спрос и цены на первичном рынке будут двигаться с той же динамикой, в том числе за счет перетока в этот сегмент покупателей с "вторички". В то время как на вторичном рынке недвижимости, где наблюдается ослабление спроса, предпосылок к увеличению спроса и цен нет.Вторичное жильеПо данным электронной площадки по продаже недвижимости, в январе в Крыму на вторичном рынке недвижимости объем предложения квартир сократился на 3,4% в сравнении с декабрем 2023 года. При этом за год, по отношению к предыдущему январю, экспозиция увеличилась на 6%.Несмотря на это, средний ценник на "вторичке" повышается, в том числе из-за того, что доступные по стоимости варианты быстрее уходят. В то время как более дорогие лоты, наоборот, накапливаются. Например, в сравнении с декабрем предложение увеличилось только в категории квартир с 4 комнатами и более (+2%). В результате за год средняя стоимость вторичных квартир увеличилась на 24% – с 5,8 млн рублей до 7,2 млн рублей, а за последний месяц показала рост в три процента.Спрос на вторичное жилье постепенно падает, соглашается эксперт Буйлова. При этом собеседница отметила, что снижение интереса ко вторичному жилью объясняется также более дорогой ипотекой. Средняя процентная ставка в этом сегменте составляет 16-17%, а первоначальный взнос поднялся до 30%.Ипотека с господдержкой и изменение ключевой ставкиЭксперты склоняются к тому, что цены на недвижимость продолжат расти, не смотря на отмену части программ с государственной поддержкой. Семейная ипотека в том или ином формате будет продолжена, равно как сохранятся ИТ-ипотека, военная ипотека и еще ряд действующих программных продуктов, считает Буйлова. Это необходимо в том числе для поддержания строительного рынка."Ипотека с господдержкой под восемь процентов может быть отменена этим летом. Высока вероятность, что ей постараются воспользоваться все, кто не реализовал свое право, – добавила Буйлова. – В этой связи даже в межсезонье спрос на новостройки может быть выше, чем в предыдущие годы".Еще один из вероятных среднесрочных сценариев, который отразится на рынке новостроек в Крыму – постепенное снижение ключевой ставки Банком России. Очередное назначено на 16 февраля 2024 года. Но это не гарантирует улучшения ситуации с ценами. Дело в том, что банки учитывают кредиты, которые были выданы по более высоким ставкам. И каждый заемщик имеет право рефинансировать ипотеку через полгода после ее получения, продолжила Буйлова. Если регулятор примет решение в пользу ее снижения, то финансовые организации может захлестнуть лавина заявлений на рефинансирование ипотечных займов. Это может стать серьезной нагрузкой для банков.Эксперты не исключают значительного скачка цен на недвижимость в Крыму после восстановления авиасообщения. Спрос на крымское побережье будет значительным – в пределах 30-40%. В этой связи специалисты рекомендуют не откладывать приобретение жилья, не смотря на относительно высокую его стоимость и не самые комфортные условия ипотеки, резюмировала Буйлова.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на третьПочему покупку квартиры в ипотеку лучше отложить до летаКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году
https://crimea.ria.ru/20230907/zachem-krymchanam-nuzhno-proverit-kadastrovuyu-stoimost-svoey-nedvizhimosti-1131211941.html
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недвижимость в крыму, жилье, жилье в крыму, ипотека, мнения, надежда буйлова, крым, строительство
Жилье в Крыму: когда лучше покупать и продавать

В Крыму падает спрос на вторичное жилье и дорожают новостройки

06:33 30.01.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРынок недвижимости
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. На рынке недвижимости Крыма наступил сезонный спад, однако рассчитывать на снижение цен не приходится. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен в сегменте новостроек, вторичная недвижимость также будет дорожать, но более сдержанно. Какие факторы оказывают влияние на рынок жилья в регионе – в материале РИА Новости Крым.
По итогам декабря цены на квадратные метры в Крыму показали незначительное снижение в пределах трех-четырех процентов. При этом средняя стоимость жилья в новостройках Севастополя колеблется в районе 137 тысяч рублей за квадрат, в Симферополе, в зависимости от расположение и класса жилого комплекса, от 130 до 300 тысяч рублей, на Южном берегу цены традиционно выше - от 170 до 350 тысяч рублей за квадратный метр. Вторичный рынок "тянулся" за новостроями, в том числе на фоне херсонских сертификатов. По данным на середину января, в Симферополе вторичка продается в пределах 150 до 200 тысяч рублей, на Южном берегу – от 170 до 250 тысяч рублей за квадратный метр.

Сделок меньше, цены выше

В январе число сделок существенно сократилось по сравнению с последним кварталом прошлого года. Однако данный тренд – сезонное явление и не приведет к дальнейшему удешевлению жилья, считает эксперт в области недвижимости Надежда Буйлова.
"Традиционно осень и период перед Новым годом является временем роста продаж. С одной стороны застройщики привлекали покупателей различными акциями, с другой спрос подогревали новости об изменении ключевой ставки и сворачивании льготных ипотечных программ", – уточнила Буйлова.
При этом анализ предложения показывает, что застройщики с начала года подняли цены в среднем на 8-10%. То есть, цены выросли, ипотечные ставки повысились, многие застройщики свернули субсидирование ставок до 3-5% по семейной ипотеке и до 5,6% по ипотеке с господдержкой.
Девелоперы объясняют это ужесточением условий финансирования проектов со стороны банков, а также удорожанием строительных материалов и повышением заработных плат сотрудникам. Однако есть еще один фактор, позволяющий застройщикам повышать цены – введение моратория на строительство в некоторых районах. Таким образом компании, которые уже получили разрешение на строительство, будут иметь дополнительную возможность диктовать цены.

Новостройки в Крыму

По данным руководителя направления вторичной и загородной недвижимости крупной электронной интернет-площадки Сергея Еремкина, на первичном рынке жилья в Крыму объем предложения квартир в новостройках постоянно растет: плюс 1,6% по отношению к итогам четвертого квартала прошлого года и плюс 37,6% за год. В то же время спрос в сравнении с декабрем не изменился, а за год интерес к первичной недвижимости повысился на 14,2%. По отношению к итогам четвертого квартала средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 1,3%, а за год она увеличилась на 18,2% – с 7,1 млн рублей до 8,4 млн рублей.

"Таким образом, сейчас в Крыму особенно активно развивается сегмент новостроек: здесь растут предложение, спрос и цены. Даже в условиях повышения ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке у "первички" есть преимущество перед вторичным рынком — льготные ипотечные программы", – считает Еремкин.

Он выразил мнение, что в следующие полгода спрос и цены на первичном рынке будут двигаться с той же динамикой, в том числе за счет перетока в этот сегмент покупателей с "вторички". В то время как на вторичном рынке недвижимости, где наблюдается ослабление спроса, предпосылок к увеличению спроса и цен нет.
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Вторичное жилье

По данным электронной площадки по продаже недвижимости, в январе в Крыму на вторичном рынке недвижимости объем предложения квартир сократился на 3,4% в сравнении с декабрем 2023 года. При этом за год, по отношению к предыдущему январю, экспозиция увеличилась на 6%.
"Спрос на вторичное жилье в Крыму сократился как в сравнении с итогами четвертого квартала (-13,2%), так и за год (-25%). За месяц особенно заметно снизился спрос на 3-комнатные квартиры – минус 16,5%", – продолжил Еремкин.
Несмотря на это, средний ценник на "вторичке" повышается, в том числе из-за того, что доступные по стоимости варианты быстрее уходят. В то время как более дорогие лоты, наоборот, накапливаются. Например, в сравнении с декабрем предложение увеличилось только в категории квартир с 4 комнатами и более (+2%). В результате за год средняя стоимость вторичных квартир увеличилась на 24% – с 5,8 млн рублей до 7,2 млн рублей, а за последний месяц показала рост в три процента.
Спрос на вторичное жилье постепенно падает, соглашается эксперт Буйлова. При этом собеседница отметила, что снижение интереса ко вторичному жилью объясняется также более дорогой ипотекой. Средняя процентная ставка в этом сегменте составляет 16-17%, а первоначальный взнос поднялся до 30%.
Поддержать вторичный рынок уже не смогут и херсонские сертификаты. В декабре их выдача была завершена, сейчас происходит их дореализация. После того, как закончатся сертификаты, цены на вторичном рынке несколько снизятся.
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Ипотека с господдержкой и изменение ключевой ставки

Эксперты склоняются к тому, что цены на недвижимость продолжат расти, не смотря на отмену части программ с государственной поддержкой. Семейная ипотека в том или ином формате будет продолжена, равно как сохранятся ИТ-ипотека, военная ипотека и еще ряд действующих программных продуктов, считает Буйлова. Это необходимо в том числе для поддержания строительного рынка.
"Ипотека с господдержкой под восемь процентов может быть отменена этим летом. Высока вероятность, что ей постараются воспользоваться все, кто не реализовал свое право, – добавила Буйлова. – В этой связи даже в межсезонье спрос на новостройки может быть выше, чем в предыдущие годы".
Еще один из вероятных среднесрочных сценариев, который отразится на рынке новостроек в Крыму – постепенное снижение ключевой ставки Банком России. Очередное назначено на 16 февраля 2024 года. Но это не гарантирует улучшения ситуации с ценами. Дело в том, что банки учитывают кредиты, которые были выданы по более высоким ставкам. И каждый заемщик имеет право рефинансировать ипотеку через полгода после ее получения, продолжила Буйлова. Если регулятор примет решение в пользу ее снижения, то финансовые организации может захлестнуть лавина заявлений на рефинансирование ипотечных займов. Это может стать серьезной нагрузкой для банков.
Эксперты не исключают значительного скачка цен на недвижимость в Крыму после восстановления авиасообщения. Спрос на крымское побережье будет значительным – в пределах 30-40%. В этой связи специалисты рекомендуют не откладывать приобретение жилья, не смотря на относительно высокую его стоимость и не самые комфортные условия ипотеки, резюмировала Буйлова.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНедвижимость в КрымуЖильеЖилье в КрымуИпотекаМненияНадежда БуйловаКрымСтроительство
 
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