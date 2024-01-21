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Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть
Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть
Севастополь входит в топ городов с активным повышением спроса на недвижимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T09:58
2024-01-21T09:58
радио "спутник в крыму"
недвижимость
недвижимость в крыму
наталья карнова
севастополь
крым
новости крыма
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Севастополь входит в топ городов с активным повышением спроса на недвижимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Эксперт пояснила, что интерес покупателей обусловлен сравнительно недорогими ценами, климатом и реализуемыми на территории города инфраструктурными проектами.Основная причина интереса к недвижимости на полуострове заключается в сравнительно недорогом предложении даже в крупных городах Крыма. Кроме того, Севастополь, Симферополь и курортная зона Крыма активно застраиваются. При этом качество объектов также постепенно повышается."Еще одна причина – приход на рынок региона крупных материковых застройщиков с очень интересными по соотношению цены и качества предложениями", – заметила эксперт.При этом на крымскую недвижимость начинают обращать внимание как граждане, которые хотят купить объект для себя, так и крупные компании, которым интересны вложения в туристическую инфраструктуру.Коммерческий директор интернет-платформы по размещению объявлений о продаже недвижимости Николай Попов сообщал, что объем предложения квартир в новостройках Крыма по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 71,4%, при этом спрос на них в некоторых городах упал более чем на треть. Также ряд специалистов в сфере недвижимости выразили мнение, что спрос и цены на вторичное жилье в Крыму обусловлен реализацией херсонских сертификатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспортЧто происходит на вторичном рынке недвижимости в КрымуЖилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240119/v-krymu-snizhayutsya-tseny-na-zhile-1134298953.html
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недвижимость, недвижимость в крыму, наталья карнова, севастополь, крым, новости крыма, городская среда
Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть

Севастополь входит в топ городов России с растущим спросом на жилье

09:58 21.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Севастополь входит в топ городов с активным повышением спроса на недвижимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.
Эксперт пояснила, что интерес покупателей обусловлен сравнительно недорогими ценами, климатом и реализуемыми на территории города инфраструктурными проектами.
"Севастополь входит в топ городов с активным повышением спроса. В прошлом году он вырос на треть, – сообщила Карнова. – Это касается в основном высокодоходных новых интересных объектов жилой и коммерческой недвижимости".
Основная причина интереса к недвижимости на полуострове заключается в сравнительно недорогом предложении даже в крупных городах Крыма. Кроме того, Севастополь, Симферополь и курортная зона Крыма активно застраиваются. При этом качество объектов также постепенно повышается.
"Еще одна причина – приход на рынок региона крупных материковых застройщиков с очень интересными по соотношению цены и качества предложениями", – заметила эксперт.
При этом на крымскую недвижимость начинают обращать внимание как граждане, которые хотят купить объект для себя, так и крупные компании, которым интересны вложения в туристическую инфраструктуру.
Коммерческий директор интернет-платформы по размещению объявлений о продаже недвижимости Николай Попов сообщал, что объем предложения квартир в новостройках Крыма по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 71,4%, при этом спрос на них в некоторых городах упал более чем на треть. Также ряд специалистов в сфере недвижимости выразили мнение, что спрос и цены на вторичное жилье в Крыму обусловлен реализацией херсонских сертификатов.
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