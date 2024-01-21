https://crimea.ria.ru/20240121/spros-na-nedvizhimost-v-sevastopole-za-god-vyros-na-tret-1134299091.html

Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть

Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Спрос на недвижимость в Севастополе за год вырос на треть

Севастополь входит в топ городов с активным повышением спроса на недвижимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T09:58

2024-01-21T09:58

2024-01-21T09:58

радио "спутник в крыму"

недвижимость

недвижимость в крыму

наталья карнова

севастополь

крым

новости крыма

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133822808_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eba548466d569c5d833809f7acd74a03.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Севастополь входит в топ городов с активным повышением спроса на недвижимость. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Эксперт пояснила, что интерес покупателей обусловлен сравнительно недорогими ценами, климатом и реализуемыми на территории города инфраструктурными проектами.Основная причина интереса к недвижимости на полуострове заключается в сравнительно недорогом предложении даже в крупных городах Крыма. Кроме того, Севастополь, Симферополь и курортная зона Крыма активно застраиваются. При этом качество объектов также постепенно повышается."Еще одна причина – приход на рынок региона крупных материковых застройщиков с очень интересными по соотношению цены и качества предложениями", – заметила эксперт.При этом на крымскую недвижимость начинают обращать внимание как граждане, которые хотят купить объект для себя, так и крупные компании, которым интересны вложения в туристическую инфраструктуру.Коммерческий директор интернет-платформы по размещению объявлений о продаже недвижимости Николай Попов сообщал, что объем предложения квартир в новостройках Крыма по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 71,4%, при этом спрос на них в некоторых городах упал более чем на треть. Также ряд специалистов в сфере недвижимости выразили мнение, что спрос и цены на вторичное жилье в Крыму обусловлен реализацией херсонских сертификатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 150 тысяч херсонцев получили российский паспортЧто происходит на вторичном рынке недвижимости в КрымуЖилье у моря: что с ценами на курортную недвижимость в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240119/v-krymu-snizhayutsya-tseny-na-zhile-1134298953.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость, недвижимость в крыму, наталья карнова, севастополь, крым, новости крыма, городская среда