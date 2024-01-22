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Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40% - условие - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40% - условие
Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40% - условие - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40% - условие
Существенного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T07:34
2024-01-22T07:34
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цены в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Существенного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают скачкообразный рост цен на 30-40%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Эксперт отметила, что регион очень привлекателен климатом и реализуемыми проектами по развитию инфраструктуры. Поэтому полуостров можно рассматривать с точки зрения инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость.В коммерческом секторе следует обратить внимание на офисную и многофункциональную недвижимость, когда под одной крышей сосредоточены торговые объекты, коворкинги, рекреационные объекты. Также будут востребованы складские помещения, либо магазины небольшой площади, добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 годуВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяЦены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт
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РИА Новости Крым
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Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40% - условие

Цены на недвижимость в Крыму вырастут на 40% после восстановления авиасообщения - эксперт

07:34 22.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Существенного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают скачкообразный рост цен на 30-40%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.
"По итогам текущего года значительного роста цен на недвижимость в Крыму не ожидается, – сказала Карнова. – При этом все ждут восстановления авиасообщения. И когда это произойдет, по мнению аналитиков, крымская недвижимость может подорожать на 30-40%".
Эксперт отметила, что регион очень привлекателен климатом и реализуемыми проектами по развитию инфраструктуры. Поэтому полуостров можно рассматривать с точки зрения инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость.

"В первую очередь следует обращать внимание на жилые комплексы с развитой инфраструктурой: магазинами, школами, поликлиниками, социальными и развлекательными объекты. Важна совокупность факторов, начиная от инфраструктуры, заканчивая экологией и транспортной доступностью", – уточнила эксперт.

В коммерческом секторе следует обратить внимание на офисную и многофункциональную недвижимость, когда под одной крышей сосредоточены торговые объекты, коворкинги, рекреационные объекты. Также будут востребованы складские помещения, либо магазины небольшой площади, добавила она.
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