https://crimea.ria.ru/20240122/tseny-na-nedvizhimost-v-krymu-mogut-vyrasti-na-40---uslovie-1134299324.html

Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40% - условие

Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40% - условие - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Цены на недвижимость в Крыму могут вырасти на 40% - условие

Существенного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T07:34

2024-01-22T07:34

2024-01-22T07:34

радио "спутник в крыму"

недвижимость в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Существенного удорожания недвижимости в Крыму по итогам текущего года ожидать не стоит. Однако в случае восстановления авиасообщения аналитики предрекают скачкообразный рост цен на 30-40%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила обозреватель агентства экономической информации "Прайм" Наталья Карнова.Эксперт отметила, что регион очень привлекателен климатом и реализуемыми проектами по развитию инфраструктуры. Поэтому полуостров можно рассматривать с точки зрения инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость.В коммерческом секторе следует обратить внимание на офисную и многофункциональную недвижимость, когда под одной крышей сосредоточены торговые объекты, коворкинги, рекреационные объекты. Также будут востребованы складские помещения, либо магазины небольшой площади, добавила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 годуВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жильяЦены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

недвижимость в крыму, наталья карнова, недвижимость, цены в крыму, крым, авиасообщение, новости крыма, мнения