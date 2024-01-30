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Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина
Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина
В 2024 году в России существенно снизятся темпы роста цен на жилье, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T10:22
2024-01-30T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году в России существенно снизятся темпы роста цен на жилье, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.В Крыму по итогам декабря цены на недвижимость снизились в среднем на три-четыре процента, при этом средняя стоимость жилья в новостройках Симферополя составила от 130 до 300 тысяч рублей за квадратный метр, в Севастополе - около 137 тысяч рублей, на Южном берегу цены традиционно выше - от 170 до 350 тысяч рублей.Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова в комментарии РИА Новости Крым спрогнозировала рост стоимости недвижимости в регионе в секторе новостроек, при этом она посоветовала покупателям присмотреться к новым трендам, главный из которых - коттеджные поселки. Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье в Крыму: когда лучше покупать и продаватьЗолотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в ЯлтеКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году
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россия, эльвира набиуллина, центробанк рф, банк, банк россии, экономика, жилье, цены и тарифы, общество, новости
Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина

Банк России прогнозирует существенное снижение темпов роста цен на жилье в 2024 году

10:22 30.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЖилой дом
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году в России существенно снизятся темпы роста цен на жилье, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
"Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами. Но картина, скорее всего, будет различаться от региона к региону, так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны", - отметила она.
В Крыму по итогам декабря цены на недвижимость снизились в среднем на три-четыре процента, при этом средняя стоимость жилья в новостройках Симферополя составила от 130 до 300 тысяч рублей за квадратный метр, в Севастополе - около 137 тысяч рублей, на Южном берегу цены традиционно выше - от 170 до 350 тысяч рублей.
Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова в комментарии РИА Новости Крым спрогнозировала рост стоимости недвижимости в регионе в секторе новостроек, при этом она посоветовала покупателям присмотреться к новым трендам, главный из которых - коттеджные поселки.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентробанк РФБанкБанк РоссииЭкономикаЖильеЦены и тарифыОбществоНовости
 
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