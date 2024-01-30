https://crimea.ria.ru/20240130/tseny-na-nedvizhimost-v-2024-godu-budut-snizhatsya--nabiullina-1134552340.html

Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина

Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Цены на недвижимость в 2024 году будут снижаться – Набиуллина

В 2024 году в России существенно снизятся темпы роста цен на жилье, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T10:22

2024-01-30T10:22

2024-01-30T10:22

россия

эльвира набиуллина

центробанк рф

банк

банк россии

экономика

жилье

цены и тарифы

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110359/12/1103591236_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_dda19d8b10ab1788353d0cb45b02b7e6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году в России существенно снизятся темпы роста цен на жилье, заявила в интервью РИА Новости глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.В Крыму по итогам декабря цены на недвижимость снизились в среднем на три-четыре процента, при этом средняя стоимость жилья в новостройках Симферополя составила от 130 до 300 тысяч рублей за квадратный метр, в Севастополе - около 137 тысяч рублей, на Южном берегу цены традиционно выше - от 170 до 350 тысяч рублей.Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова в комментарии РИА Новости Крым спрогнозировала рост стоимости недвижимости в регионе в секторе новостроек, при этом она посоветовала покупателям присмотреться к новым трендам, главный из которых - коттеджные поселки. Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье в Крыму: когда лучше покупать и продаватьЗолотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в ЯлтеКвартиры, дома, апартаменты в Крыму: что будет с ценами в 2024 году

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центробанк рф, банк, банк россии, экономика, жилье, цены и тарифы, общество, новости