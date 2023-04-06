https://crimea.ria.ru/20230406/uvidet-zemletryasenie-mozhno-v-radioteleskop-i-po-shumu-pchel-1128021719.html
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел - РИА Новости Крым, 06.04.2023
"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
Крымские астрофизики научись, наблюдая за галактиками, магнитным полем Земли и пчелами, прогнозировать движение литосферных плит, которое приводит к... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T21:33
2023-04-06T21:33
2023-04-06T21:36
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наука в крыму: открытия и изобретения
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крымская астрофизическая обсерватория (крао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымские астрофизики научись, наблюдая за галактиками, магнитным полем Земли и пчелами, прогнозировать движение литосферных плит, которое приводит к землетрясениям. Об этом РИА Новости Крым рассказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.Крым "двигался" к России еще в 2004 годуВ Крымской астрофизической обсерватории еще с 1994 года начаты исследования по геодинамическим программам. Нужно это для того, чтобы понимать, как движутся литосферные плиты по всему земному шару и определять места с сильными тектоническими явлениями, которые могут быть чреваты стихийными бедствиями."Радиотелескоп РТ-22 вместе с двумя лазерными станциями образуют геодинамический полигон "Симеиз-Кацивели", который расположен в 20 км к западу от Ялты. С помощью РТ-22 впервые измерено направление и скорость движения Крымского полуострова и Евразийской тектонической плиты", - рассказывает Вольвач.Телескоп изучает объекты, расстояние до которых – миллиарды световых лет. Относительно земной орбиты они остаются практически неподвижными, что позволяет отмечать малейшие движения литосферных плит."Это квазары (галактики, которые находятся на огромном расстоянии от Земли – ред.), активные ядра галактик, которые сотни лет не меняют своего положения, что дает нам возможность определять эти координаты с высокой точностью на земле", - поясняет ученый.Ученые могут зафиксировать даже миллиметровый сдвиг тектонической плиты. В 2004 году крымские астрофизики пришли к выводу, что и Украина дрейфует на северо-восток, в сторону России.Наблюдения за магнитным полем"Одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством, следует считать поиск путей прогнозирования и предупреждения разномасштабных геофизических и связанных с ними техногенных катастроф, которые периодически потрясают отдельные регионы нашей планеты", - считает Александр Вольвач.К исследованиям астрофизиков подключились геофизики. На территории обсерватории находится магнитовариационная станция. Это теперь главный компонент новой программы исследования, она фиксирует малейшие изменения магнитного поля земли: на территории, где может случиться землетрясение, меняется геомагнитное поле. Сейчас крымские ученые пытаются понять, как выстраивать прогнозы на основе этих данных."Разработана методика, апробация которой началась с 2021 года в кооперации ведущих институтов страны, позволяющая обнаруживать влияние процесса "итоговой подготовки" сейсмических событий. Их индикатором служат локальные изменения вариации локального геомагнитного поля. Предвестники землетрясений, связанные с изменениями статистики физических полей, содержат информацию о процессе подготовки ожидаемого сейсмического события", - говорит сотрудник обсерватории.Пчелы как индикатор землетрясенияВ задней части спинки у пчелы находятся клетки с очень высоким содержанием железа, это заменяет насекомому компас и помогает ориентироваться в пространстве. Кроме того, эта особенность делает пчел чувствительными к изменениям геомагнитного поля и позволяет их использовать в качестве своеобразного индикатора землетрясений.Сейчас ученые заканчивают исследования зимних записей пчел, в частности, во время турецкого землетрясения. Сотрудник КрАО не исключает, что это может "дать ответ на круглогодичную пригодность метода". И поможет в оценке протекающих сейсмических процессов в режиме, близком к реальному времени."Крым – сейсмически сложный регион. И главная задача – создание автоматической системы определения предвестников событий", - заключает собеседник.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ученые не могут предсказать землетрясенияНовое землетрясение в Черном море: чего ждать Крыму – сейсмологУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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https://crimea.ria.ru/20230213/astrolog-predskazal-zemletryaseniya-v-turtsii-i-v-krymu-esche-v-dekabre-1126950174.html
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Ирина Мезенцева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
крым, наука в крыму: открытия и изобретения, землетрясение, крымская астрофизическая обсерватория (крао), александр вольвач, общество, новости, авторы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева.
Крымские астрофизики научись, наблюдая за галактиками, магнитным полем Земли и пчелами, прогнозировать движение литосферных плит, которое приводит к землетрясениям. Об этом РИА Новости Крым
рассказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.
Крым "двигался" к России еще в 2004 году
В Крымской астрофизической обсерватории еще с 1994 года начаты исследования по геодинамическим программам. Нужно это для того, чтобы понимать, как движутся литосферные плиты по всему земному шару и определять места с сильными тектоническими явлениями, которые могут быть чреваты стихийными бедствиями.
"Радиотелескоп РТ-22 вместе с двумя лазерными станциями образуют геодинамический полигон "Симеиз-Кацивели", который расположен в 20 км к западу от Ялты. С помощью РТ-22 впервые измерено направление и скорость движения Крымского полуострова и Евразийской тектонической плиты", - рассказывает Вольвач.
Телескоп изучает объекты, расстояние до которых – миллиарды световых лет. Относительно земной орбиты они остаются практически неподвижными, что позволяет отмечать малейшие движения литосферных плит.
"Это квазары (галактики, которые находятся на огромном расстоянии от Земли – ред.), активные ядра галактик, которые сотни лет не меняют своего положения, что дает нам возможность определять эти координаты с высокой точностью на земле", - поясняет ученый.
Ученые могут зафиксировать даже миллиметровый сдвиг тектонической плиты. В 2004 году крымские астрофизики пришли к выводу, что и Украина дрейфует на северо-восток, в сторону России.
"Станции космической геодезии и геодинамики КрАО с самой высокой на сегодня точностью проводят координатные измерения для уточнения скорости и направления движения Крыма", - уточнил Вольвач.
Наблюдения за магнитным полем
"Одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством, следует считать поиск путей прогнозирования и предупреждения разномасштабных геофизических и связанных с ними техногенных катастроф, которые периодически потрясают отдельные регионы нашей планеты", - считает Александр Вольвач.
К исследованиям астрофизиков подключились геофизики. На территории обсерватории находится магнитовариационная станция. Это теперь главный компонент новой программы исследования, она фиксирует малейшие изменения магнитного поля земли: на территории, где может случиться землетрясение, меняется геомагнитное поле. Сейчас крымские ученые пытаются понять, как выстраивать прогнозы на основе этих данных.
"Разработана методика, апробация которой началась с 2021 года в кооперации ведущих институтов страны, позволяющая обнаруживать влияние процесса "итоговой подготовки" сейсмических событий. Их индикатором служат локальные изменения вариации локального геомагнитного поля. Предвестники землетрясений, связанные с изменениями статистики физических полей, содержат информацию о процессе подготовки ожидаемого сейсмического события", - говорит сотрудник обсерватории.
Проще говоря, на записи магнитометра определяются закономерные предвестники тех землетрясений, которые позже случаются. "Сигналы", количество которых увеличивается по мере приближения события, можно увидеть за 5-7 дней до первых толчков.
Пчелы как индикатор землетрясения
В задней части спинки у пчелы находятся клетки с очень высоким содержанием железа, это заменяет насекомому компас и помогает ориентироваться в пространстве. Кроме того, эта особенность делает пчел чувствительными к изменениям геомагнитного поля и позволяет их использовать в качестве своеобразного индикатора землетрясений.
"Пчелы чувствительны к изменению геомагнитного поля и за 1,5-2 часа перед событием возникают характерные изменения уровня шума пчел. Нами протестированы измерения на нескольких десятках землетрясений", - рассказывает Александр Вольвач. Но тут же уточняет, что биологический компонент остается вспомогательным. И возник-то случайно: рядом с одной из магнитовариационных станций находилась пасека.
Сейчас ученые заканчивают исследования зимних записей пчел, в частности, во время турецкого землетрясения. Сотрудник КрАО не исключает, что это может "дать ответ на круглогодичную пригодность метода". И поможет в оценке протекающих сейсмических процессов в режиме, близком к реальному времени.
"Крым – сейсмически сложный регион. И главная задача – создание автоматической системы определения предвестников событий", - заключает собеседник.
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