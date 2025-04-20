Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"
Интервью руководителя арт-кластера Ксении Артемьевой о работе и новинках "Тавриды"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"Фестиваль молодого искусства
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Свою историю "Таврида.АРТ" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. С тех пор "Таврида" выросла в арт-кластер — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет программы и летние школы Академии творческих индустрий "Меганом", Фестиваль молодого искусства, федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. О собственном пути на "Тавриде", новых возможностях для молодых творцов и жителей Крыма, а также о вкладе арт-кластера в формирование туристической привлекательности судакского побережья — в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала руководитель "Таврида.АРТ" Ксения Артемьева.
- Ксения Вячеславовна, Вы прошли путь от участника Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" до гендиректора арт-кластера "Таврида". Каким он был? Что было самым сложным и самым интересным?
— С тех пор, как в 2015 году я стала участницей тогда еще молодежного образовательного форума, я, как часто шучу, влюбилась в "Тавриду" и не смогла от нее отказаться. Путь был очень интересным — в первую очередь, благодаря возможности внутреннего роста, которую она дает.
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"Ксения Артемьева
© Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Ксения Артемьева
Мое становление было абсолютно последовательным. Я начала со специальных проектов, работала с темой медиа — отвечала за образовательные программы, также принимала участие в организации приезда президента на площадку. Далее как контент-продюсер занималась содержанием летних образовательных заездов и потом уже заняла позицию заместителя генерального директора по образовательной деятельности и контенту, а затем — генерального директора "Таврида.АРТ".
На таком насыщенном пути, правда, сложно не "забронзоветь", и у меня, надеюсь, это получилось. Очень важно, вообще, в жизни не загордиться, а постоянно над собой работать и развиваться. И Сергей Васильевич Першин (бывший руководитель арт-кластера "Таврида", ныне заместитель министра культуры РФ — ред.), и многие наши эксперты, и коллеги — все помогали мне расти как профессионалу: реализовывать сложные и интересные задачи, даже если порой случалось и где-то ошибаться. Я убеждена, что этот путь не заканчивается и самосовершенствование продолжится.
- Отслеживаете ли вы судьбы участников проекта? Расскажите, пожалуйста, о самых ярких результатах.
— За столько лет существования арт-кластера было очень много ярких участников, чьим успехам радуешься как своим собственным. Прелесть проекта, в частности, заключается и в том, что он становится трамплином для взрослой профессиональной работы и дальнейшего развития. Вот пример одного из наших музыкальных резидентов — Василия Пасечника. Его родители мечтали, чтобы он стал военным, продолжил семейную династию, но он все-таки выбрал путь музыканта — и сегодня это финалист шоу "Голос" на Первом канале, харизматичный артист и ведущий.
Особенно приятно наблюдать за теми ребятами, кто развивался прямо внутри нашего контура. Например, в 2018 году еще совсем начинающим музыкантом в орбиту "Тавриды" попал уроженец Луганской Народной Республики Сергей Нихаенко. Он прошел специальную военную операцию и сегодня это уже серьезный автор-исполнитель патриотических песен, артист музыкального лейбла "Таврида.АРТ" и человек, которым гордишься еще и с точки зрения мужества и жизненного пути.
Потихоньку наши молодые эксперты и участники становятся руководителями театров, музеев, галерей, возглавляют крупные проекты. Это очень вдохновляет, так как "Таврида" здесь выступает еще и кузницей кадров. Пожалуй, именно глядя на их успехи, еще больше хочется развивать проект.
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- Какие главные итоги работы можно подвести за 2024 год?
— Признаюсь честно, не люблю подводить итоги, потому что итоги нас никогда не подводили (смеется). Мне кажется, концепция "не забронзоветь" во многом как раз и заключается в том, чтобы долго не почивать на лаврах. Наша команда уже вовсю работает над новым сезоном. Но если все же оглянуться назад, то, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений было участие арт-кластера "Таврида" во Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе" — мы обеспечивали бОльшую часть программы культурно-просветительских событий. Также в 2024 году мы провели очень много мероприятий на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве — главном отраслевом и общественно-политическом, если так можно сказать, событии в нашей стране.
Еще мы стартовали с кадровыми программами совместно с Минкультуры России. Это новая для нас ниша, где арт-кластер занимается глубокой проработкой задач под конкретные запросы в сфере управления в культуре. Также мы реализовали несколько направлений флагманской программы о творческом осмыслении опыта специальной военной операции. По итогам направления "#СВОйТЕАТР" на 12 федеральных сценах были поставлены спектакли на основе реальных историй участников. Результатом "#СВОёКИНО" стали патриотические кинопроекты, а участники "#СВОяМУЗЫКА" написали более двадцати песен о любви, правде, ценностях, надежде и служении Родине. Те успехи, которые случились в 2024-м, мы стараемся в этом году приумножить и усилить.
- Свою историю "Таврида.АРТ" начала в 2015 году как Всероссийский молодежный образовательный форум. Теперь "Таврида" выросла в целый Город молодых творцов. С чем вы готовитесь встречать 10-летие?
— Если честно, мы внутри команды не отмечаем каких-то дат, не подводим какую-то черту. За эти десять лет очень многое изменилось, и такой, какой "Таврида" была тогда, она уже не существует. Все начиналось с летнего форума, который проходил на арендованной площадке. Потом мы переехали на постоянное место жительства на юго-восточное побережье Крымского полуострова, появились образовательные заезды, Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", не так давно — круглогодичная Академия творческих индустрий "Меганом". Шаг за шагом проект рос и продолжает развиваться.
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Академия творческих индустрий "Меганом"
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Академия творческих индустрий "Меганом"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
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Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Академия творческих индустрий "Меганом"
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Академия творческих индустрий "Меганом"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
4 из 5
Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
5 из 5
Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
1 из 5
Академия творческих индустрий "Меганом"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
2 из 5
Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
3 из 5
Академия творческих индустрий "Меганом"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
4 из 5
Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
5 из 5
Фестивальная площадка арт-кластера "Таврида"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Если говорить про планы на 2025 год, то они достаточно амбициозны — как и всегда. Мы, конечно же, продолжаем развивать Академию "Меганом" и стараемся насытить ее большим количеством образовательных программ, ориентированных на актуальные потребности индустрии. Уже скоро стартует второй сезон "Высшей школы управления в сфере культуры". Эта программа направлена на создание кадрового резерва в отрасли, чем ранее никто не занимался. Конечно же, мы уже вовсю работаем над Фестивалем молодого искусства "Таврида.АРТ" и надеемся с 1 по 3 августа встретиться с большим количеством жителей и гостей Крыма. Мы планируем, что на своих 250 га он вновь соберет тысячи участников и зрителей со всей России, которым мы представим все разнообразие нашей культуры: от музыки и кино до театра и изобразительного искусства.
Среди наших приоритетов — и дальше продолжать работать с важной темой специальной военной операции. Недавно, в издательстве "Таврида.АРТ", мы выпустили очень интересный проект. По сути, это большой альманах, где деятели культуры и искусства размышляют на тему СВО в разных жанрах. Также мы продолжаем развивать музыкальный лейбл, федеральную сеть арт-резиденций, делаем много специальных проектов.
В этом сезоне мы планируем организовать в Москве профессиональную отраслевую конференцию, посвященную теме мерча как элемента коммуникации. В более широком формате запустится в работу наша контент-студия "Юг.Кино" в Крыму — это большой и серьезный объект, связанный с киноиндустрией. А если говорить глобально, то мы планируем продолжать развивать свое дело, помогать молодым творцам, работать с актуальными запросами и становиться неким кадровым резервом для сферы культуры и искусства, а также развивать команду внутри и настраивать различные операционные процессы.
- Каким вы видите дальнейшее развитие проекта? Что нового ожидает участников и гостей в следующем году?
— У нас есть большая мечта. Вообще, арт-кластер "Таврида" — это проект, который всегда вперед ведет какая-то мечта. Когда-то мы мечтали о том, чтобы у нас появилась своя собственная площадка — "Таврида" разместилась в живописной бухте под Судаком. Потом мы мечтали о том, чтобы на этой площадке работа шла круглогодично — появилась Академия "Меганом". Потом возникла мечта о неком центре компетенций по теме кино, так как кинематограф и Крым неотделимы — так на берегу Черного моря появилась контент-студия "Юг.Кино".
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"Контент-студия "Юг.Кино"
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Контент-студия "Юг.Кино"
И вот сейчас такой целью является создание Города молодых творцов. Мы предлагаем новый подход к путешествиям - культурно-просветительский туризм. Он сочетает в себе не только отдых, прогулки и общение, но развитие творческих навыков, погружение в мир искусства и полезные знакомства в профессиональной среде. Это привлекает не только туристов, но также и партнерские проекты, давая возможность развивать территорию вокруг нас.
И, конечно же, у нас есть определенные планы, связанные с социальной активностью. Ни для кого уже не секрет, что арт-кластер "Таврида" сейчас готовит объекты под городом Геническом в Херсонской области. То есть сначала была только фестивальная площадка, потом еще Академия, "Юг.Кино", а теперь и творческий поселок "Счастливцево", что тоже накладывает ответственность и обязательства.
- Как "Таврида.АРТ" выстраивает отношения с судакчанами и крымчанами в целом? Какие есть преференции для местных? Могут ли они посещать объекты "Тавриды" и участвовать в активностях?
— Несмотря на то, что "Таврида" развивает именно Город молодых творцов, она находится в тесном взаимодействии с Судаком и с Крымом в целом. Это большой проект, который во многом является драйвером развития республики. И, буду откровенной: у нашей команды есть миссия, один из ключевых принципов которой — помогать развивать Крым как место притяжения молодежного творчества и искусства.
Одно из нововведений текущего сезона — идея, которую мы реализуем в первую очередь для местных жителей. Это проект "Таврида.АРТ 365" — система постоянной аккредитации, аналогичная паспорту болельщика в футболе. Это пропуск, который дает беспрепятственный доступ на площадки арт-кластера в любое удобное время в течение года — чтобы погулять по территории, приехать на какие-то события как зритель, сходить в ресторан с семьей. Для нас очень важно быть открытыми, несмотря на различные регламенты и ограничения, связанные с безопасностью.
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"Фестиваль молодого искусства
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Фестиваль молодого искусства
Мы создаем линейку событий как для местных жителей, так и для туристов. И это не только Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", а еще целая серия мероприятий в течение года, куда можно попасть абсолютно бесплатно. Мы формируем инфраструктуру вокруг арт-кластера. В частности, это набережная с пляжной зоной, которая местным жителям тоже совершенно доступна.
В центре города мы отремонтировали небольшой объект — помещичий особняк, который на протяжении многих лет был заброшен и находился в сильном упадке. И сегодня это наш проект — арт-резиденция "Особняк" с бесплатными творческими студиями для детей и занятиями для старшего поколения — что-то вроде "Судакского долголетия" (смеется). И, конечно, не стоит забывать про социально-экономические показатели. Арт-кластер "Таврида" — это крупный работодатель. У нас бОльшая часть сотрудников — жители Судака и всего полуострова.
Также в Академии "Меганом" много программ под самые разные задачи, которые реализуются совместно с Республикой Крым: с минтуризма, с минобразования, с коллегами из молодежной политики, из блока внутриполитической работы, а также из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и других учебных заведений.
- Как вы считаете, когда "Таврида.АРТ" стала точкой притяжения туристов в Крым? И есть ли перспективы стать популярным круглогодичным туристическим центром? Что для этого делается?
— Безусловно, "Таврида" является интересным объектом на туристической карте, и не будем этого скрывать — мы, конечно же, этому очень рады. Но, к сожалению, разные события — сначала пандемия, потом специальная военная операция — являются неким сдерживающим фактором для большего развития туристического потенциала. Мы уверены, что все еще впереди.
А сейчас одним из сильных факторов притяжения туристов в Крым является Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Это крупное летнее мероприятие, которое интересно как для местной публики, так и для туристов из ближайших и даже отдаленных регионов нашей страны.
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"Фестиваль молодого искусства
© Пресс-служба арт-кластера "Таврида"
Фестиваль молодого искусства
В прошлом году мы запустили бесплатные экскурсии по площадкам арт-кластера. В этом — мы предложили туристам проживание на территории Академии "Меганом" в любой сезон. Они могут воспользоваться и библиотекой "Тавриды", и спортзалом, и даже записать песню на нашей студии — опциями, которые ранее были доступны только участникам программ. Творческие люди, например, могут арендовать зал для репетиций или поработать в коворкинге над своими проектами. Также гости могут остановиться у нас на весь период специального туристического мероприятия "МегаВыходные" или, например, чтобы посетить гастроужин в нашем ресторане "Мыс".
- Хватает ли у вас времени на чтение? Что прочли последнее?
— Я сумасшедший буквоголик. Иногда это выражается в бесконечной покупке книг, которые я не всегда успеваю дочитывать (смеется). Читать я очень люблю, читаю много.
Из близкого душе — я в очередной раз перечитала "Мастера и Маргариту", это одна из моих любимых книг. Я, кстати, намного раньше школьной программы познакомилась с этим романом. На журфаке читала много античной, зарубежной, российской — самой-самой разной классической литературы. Потом захотелось чего-то более легкого, иногда даже бульварного, порой нон-фикшн. А сейчас снова читаю те произведения, где переплетаются разные миры и характеры. И когда я читаю книгу, то обязательно воспроизвожу сюжет в голове, как будто смотрю кино.
- Какие советы вы дадите молодым россиянам, которые делают самые первые шаги в реализации своих творческих идей?
— Конечно же, в первую очередь, открыть сайт "Таврида.АРТ" и зарегистрироваться на образовательное мероприятие. Потому что каждый молодой творец в России хотя бы один раз в жизни должен побывать на "Тавриде"!
А если глобально, то, думаю, не бояться двигаться вперед, совершенствоваться и слышать то, о чем говорят вам ошибки. К сожалению, так очень часто получается, что пока молодые творческие ребята учатся, делая первые шаги, появляется такой внутренний апломб, некая "звездность", желание стать популярным как можно быстрее и во что бы то ни стало. Это ошибочный подход, и я искренне желаю молодым творцам относиться к творчеству не просто как к музе или хобби, а как к своему ремеслу. А оно требует труда, дисциплины и ежедневных занятий. Искусство и, в целом, сфера культуры — это тоже работа над собой, а не просто приятное времяпрепровождение. И еще одно искреннее пожелание молодым ребятам — развивать гибкий ум, пользоваться им и не бояться трудиться.
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