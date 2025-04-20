https://crimea.ria.ru/20250420/tochka-prityazheniya-tvortsov-v-krymu-chto-novogo-predlagaet-tavridaart-1145743049.html

Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"

Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ" - РИА Новости Крым, 20.04.2025

Точка притяжения творцов в Крыму: что нового предлагает "Таврида.АРТ"

РИА Новости Крым, 20.04.2025

2025-04-20T14:03

2025-04-20T14:03

2025-04-20T14:03

эксклюзивы риа новости крым

арт-кластер "таврида"

крым

судак

таврида.арт

интервью

ксения артемьева

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Свою историю "Таврида.АРТ" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. С тех пор "Таврида" выросла в арт-кластер — платформу возможностей для молодых деятелей культуры и искусства, которая объединяет программы и летние школы Академии творческих индустрий "Меганом", Фестиваль молодого искусства, федеральную сеть арт-резиденций и другие проекты. О собственном пути на "Тавриде", новых возможностях для молодых творцов и жителей Крыма, а также о вкладе арт-кластера в формирование туристической привлекательности судакского побережья — в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказала руководитель "Таврида.АРТ" Ксения Артемьева.- Ксения Вячеславовна, Вы прошли путь от участника Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" до гендиректора арт-кластера "Таврида". Каким он был? Что было самым сложным и самым интересным?— С тех пор, как в 2015 году я стала участницей тогда еще молодежного образовательного форума, я, как часто шучу, влюбилась в "Тавриду" и не смогла от нее отказаться. Путь был очень интересным — в первую очередь, благодаря возможности внутреннего роста, которую она дает.Мое становление было абсолютно последовательным. Я начала со специальных проектов, работала с темой медиа — отвечала за образовательные программы, также принимала участие в организации приезда президента на площадку. Далее как контент-продюсер занималась содержанием летних образовательных заездов и потом уже заняла позицию заместителя генерального директора по образовательной деятельности и контенту, а затем — генерального директора "Таврида.АРТ".На таком насыщенном пути, правда, сложно не "забронзоветь", и у меня, надеюсь, это получилось. Очень важно, вообще, в жизни не загордиться, а постоянно над собой работать и развиваться. И Сергей Васильевич Першин (бывший руководитель арт-кластера "Таврида", ныне заместитель министра культуры РФ — ред.), и многие наши эксперты, и коллеги — все помогали мне расти как профессионалу: реализовывать сложные и интересные задачи, даже если порой случалось и где-то ошибаться. Я убеждена, что этот путь не заканчивается и самосовершенствование продолжится.- Отслеживаете ли вы судьбы участников проекта? Расскажите, пожалуйста, о самых ярких результатах.— За столько лет существования арт-кластера было очень много ярких участников, чьим успехам радуешься как своим собственным. Прелесть проекта, в частности, заключается и в том, что он становится трамплином для взрослой профессиональной работы и дальнейшего развития. Вот пример одного из наших музыкальных резидентов — Василия Пасечника. Его родители мечтали, чтобы он стал военным, продолжил семейную династию, но он все-таки выбрал путь музыканта — и сегодня это финалист шоу "Голос" на Первом канале, харизматичный артист и ведущий.Особенно приятно наблюдать за теми ребятами, кто развивался прямо внутри нашего контура. Например, в 2018 году еще совсем начинающим музыкантом в орбиту "Тавриды" попал уроженец Луганской Народной Республики Сергей Нихаенко. Он прошел специальную военную операцию и сегодня это уже серьезный автор-исполнитель патриотических песен, артист музыкального лейбла "Таврида.АРТ" и человек, которым гордишься еще и с точки зрения мужества и жизненного пути.Потихоньку наши молодые эксперты и участники становятся руководителями театров, музеев, галерей, возглавляют крупные проекты. Это очень вдохновляет, так как "Таврида" здесь выступает еще и кузницей кадров. Пожалуй, именно глядя на их успехи, еще больше хочется развивать проект.- Какие главные итоги работы можно подвести за 2024 год?— Признаюсь честно, не люблю подводить итоги, потому что итоги нас никогда не подводили (смеется). Мне кажется, концепция "не забронзоветь" во многом как раз и заключается в том, чтобы долго не почивать на лаврах. Наша команда уже вовсю работает над новым сезоном. Но если все же оглянуться назад, то, пожалуй, одним из самых ярких впечатлений было участие арт-кластера "Таврида" во Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе" — мы обеспечивали бОльшую часть программы культурно-просветительских событий. Также в 2024 году мы провели очень много мероприятий на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве — главном отраслевом и общественно-политическом, если так можно сказать, событии в нашей стране.Еще мы стартовали с кадровыми программами совместно с Минкультуры России. Это новая для нас ниша, где арт-кластер занимается глубокой проработкой задач под конкретные запросы в сфере управления в культуре. Также мы реализовали несколько направлений флагманской программы о творческом осмыслении опыта специальной военной операции. По итогам направления "#СВОйТЕАТР" на 12 федеральных сценах были поставлены спектакли на основе реальных историй участников. Результатом "#СВОёКИНО" стали патриотические кинопроекты, а участники "#СВОяМУЗЫКА" написали более двадцати песен о любви, правде, ценностях, надежде и служении Родине. Те успехи, которые случились в 2024-м, мы стараемся в этом году приумножить и усилить.- Свою историю "Таврида.АРТ" начала в 2015 году как Всероссийский молодежный образовательный форум. Теперь "Таврида" выросла в целый Город молодых творцов. С чем вы готовитесь встречать 10-летие?— Если честно, мы внутри команды не отмечаем каких-то дат, не подводим какую-то черту. За эти десять лет очень многое изменилось, и такой, какой "Таврида" была тогда, она уже не существует. Все начиналось с летнего форума, который проходил на арендованной площадке. Потом мы переехали на постоянное место жительства на юго-восточное побережье Крымского полуострова, появились образовательные заезды, Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", не так давно — круглогодичная Академия творческих индустрий "Меганом". Шаг за шагом проект рос и продолжает развиваться.Если говорить про планы на 2025 год, то они достаточно амбициозны — как и всегда. Мы, конечно же, продолжаем развивать Академию "Меганом" и стараемся насытить ее большим количеством образовательных программ, ориентированных на актуальные потребности индустрии. Уже скоро стартует второй сезон "Высшей школы управления в сфере культуры". Эта программа направлена на создание кадрового резерва в отрасли, чем ранее никто не занимался. Конечно же, мы уже вовсю работаем над Фестивалем молодого искусства "Таврида.АРТ" и надеемся с 1 по 3 августа встретиться с большим количеством жителей и гостей Крыма. Мы планируем, что на своих 250 га он вновь соберет тысячи участников и зрителей со всей России, которым мы представим все разнообразие нашей культуры: от музыки и кино до театра и изобразительного искусства.В этом сезоне мы планируем организовать в Москве профессиональную отраслевую конференцию, посвященную теме мерча как элемента коммуникации. В более широком формате запустится в работу наша контент-студия "Юг.Кино" в Крыму — это большой и серьезный объект, связанный с киноиндустрией. А если говорить глобально, то мы планируем продолжать развивать свое дело, помогать молодым творцам, работать с актуальными запросами и становиться неким кадровым резервом для сферы культуры и искусства, а также развивать команду внутри и настраивать различные операционные процессы.- Каким вы видите дальнейшее развитие проекта? Что нового ожидает участников и гостей в следующем году?— У нас есть большая мечта. Вообще, арт-кластер "Таврида" — это проект, который всегда вперед ведет какая-то мечта. Когда-то мы мечтали о том, чтобы у нас появилась своя собственная площадка — "Таврида" разместилась в живописной бухте под Судаком. Потом мы мечтали о том, чтобы на этой площадке работа шла круглогодично — появилась Академия "Меганом". Потом возникла мечта о неком центре компетенций по теме кино, так как кинематограф и Крым неотделимы — так на берегу Черного моря появилась контент-студия "Юг.Кино".И вот сейчас такой целью является создание Города молодых творцов. Мы предлагаем новый подход к путешествиям - культурно-просветительский туризм. Он сочетает в себе не только отдых, прогулки и общение, но развитие творческих навыков, погружение в мир искусства и полезные знакомства в профессиональной среде. Это привлекает не только туристов, но также и партнерские проекты, давая возможность развивать территорию вокруг нас.И, конечно же, у нас есть определенные планы, связанные с социальной активностью. Ни для кого уже не секрет, что арт-кластер "Таврида" сейчас готовит объекты под городом Геническом в Херсонской области. То есть сначала была только фестивальная площадка, потом еще Академия, "Юг.Кино", а теперь и творческий поселок "Счастливцево", что тоже накладывает ответственность и обязательства.- Как "Таврида.АРТ" выстраивает отношения с судакчанами и крымчанами в целом? Какие есть преференции для местных? Могут ли они посещать объекты "Тавриды" и участвовать в активностях?— Несмотря на то, что "Таврида" развивает именно Город молодых творцов, она находится в тесном взаимодействии с Судаком и с Крымом в целом. Это большой проект, который во многом является драйвером развития республики. И, буду откровенной: у нашей команды есть миссия, один из ключевых принципов которой — помогать развивать Крым как место притяжения молодежного творчества и искусства.Мы создаем линейку событий как для местных жителей, так и для туристов. И это не только Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ", а еще целая серия мероприятий в течение года, куда можно попасть абсолютно бесплатно. Мы формируем инфраструктуру вокруг арт-кластера. В частности, это набережная с пляжной зоной, которая местным жителям тоже совершенно доступна.В центре города мы отремонтировали небольшой объект — помещичий особняк, который на протяжении многих лет был заброшен и находился в сильном упадке. И сегодня это наш проект — арт-резиденция "Особняк" с бесплатными творческими студиями для детей и занятиями для старшего поколения — что-то вроде "Судакского долголетия" (смеется). И, конечно, не стоит забывать про социально-экономические показатели. Арт-кластер "Таврида" — это крупный работодатель. У нас бОльшая часть сотрудников — жители Судака и всего полуострова.Оазис в полупустыне: в арт-кластере "Таврида" будет ландшафтный парк >>>Также в Академии "Меганом" много программ под самые разные задачи, которые реализуются совместно с Республикой Крым: с минтуризма, с минобразования, с коллегами из молодежной политики, из блока внутриполитической работы, а также из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и других учебных заведений.- Как вы считаете, когда "Таврида.АРТ" стала точкой притяжения туристов в Крым? И есть ли перспективы стать популярным круглогодичным туристическим центром? Что для этого делается?— Безусловно, "Таврида" является интересным объектом на туристической карте, и не будем этого скрывать — мы, конечно же, этому очень рады. Но, к сожалению, разные события — сначала пандемия, потом специальная военная операция — являются неким сдерживающим фактором для большего развития туристического потенциала. Мы уверены, что все еще впереди.А сейчас одним из сильных факторов притяжения туристов в Крым является Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Это крупное летнее мероприятие, которое интересно как для местной публики, так и для туристов из ближайших и даже отдаленных регионов нашей страны.В прошлом году мы запустили бесплатные экскурсии по площадкам арт-кластера. В этом — мы предложили туристам проживание на территории Академии "Меганом" в любой сезон. Они могут воспользоваться и библиотекой "Тавриды", и спортзалом, и даже записать песню на нашей студии — опциями, которые ранее были доступны только участникам программ. Творческие люди, например, могут арендовать зал для репетиций или поработать в коворкинге над своими проектами. Также гости могут остановиться у нас на весь период специального туристического мероприятия "МегаВыходные" или, например, чтобы посетить гастроужин в нашем ресторане "Мыс".- Хватает ли у вас времени на чтение? Что прочли последнее?— Я сумасшедший буквоголик. Иногда это выражается в бесконечной покупке книг, которые я не всегда успеваю дочитывать (смеется). Читать я очень люблю, читаю много.На "Тавриде. АРТ" бьют рекорды по скорости прочтения классиков >>>Из близкого душе — я в очередной раз перечитала "Мастера и Маргариту", это одна из моих любимых книг. Я, кстати, намного раньше школьной программы познакомилась с этим романом. На журфаке читала много античной, зарубежной, российской — самой-самой разной классической литературы. Потом захотелось чего-то более легкого, иногда даже бульварного, порой нон-фикшн. А сейчас снова читаю те произведения, где переплетаются разные миры и характеры. И когда я читаю книгу, то обязательно воспроизвожу сюжет в голове, как будто смотрю кино.- Какие советы вы дадите молодым россиянам, которые делают самые первые шаги в реализации своих творческих идей?— Конечно же, в первую очередь, открыть сайт "Таврида.АРТ" и зарегистрироваться на образовательное мероприятие. Потому что каждый молодой творец в России хотя бы один раз в жизни должен побывать на "Тавриде"!А если глобально, то, думаю, не бояться двигаться вперед, совершенствоваться и слышать то, о чем говорят вам ошибки. К сожалению, так очень часто получается, что пока молодые творческие ребята учатся, делая первые шаги, появляется такой внутренний апломб, некая "звездность", желание стать популярным как можно быстрее и во что бы то ни стало. Это ошибочный подход, и я искренне желаю молодым творцам относиться к творчеству не просто как к музе или хобби, а как к своему ремеслу. А оно требует труда, дисциплины и ежедневных занятий. Искусство и, в целом, сфера культуры — это тоже работа над собой, а не просто приятное времяпрепровождение. И еще одно искреннее пожелание молодым ребятам — развивать гибкий ум, пользоваться им и не бояться трудиться.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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