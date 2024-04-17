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Какие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасль
Какие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасль - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Какие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасль
За последние десять лет в Республике Крым возродилось эфиромасличное производство. Четверть всей выручки российского бизнеса от продажи продуктов этой отрасли... РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T14:40
2024-04-17T14:40
2024-04-17T14:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. За последние десять лет в Республике Крым возродилось эфиромасличное производство. Четверть всей выручки российского бизнеса от продажи продуктов этой отрасли получают в Крыму. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.Малый бизнес в Крыму динамично развивается. Количество предприятий по сравнению с 2014 годом выросло более чем в два раза, на сегодня в республике зарегистрировано более 64 тысяч индивидуальных предпринимателей, уточнила Балдина."Малый и средний бизнес на полуострове в валовом региональном продукте занимает более трети, а если быть точнее, 34,9 процента. Этот бизнес превалирует по количеству предприятий, это 80% от всех предприятий. Традиционно это сферы торговли, строительства, гостиницы, общепит", - уточнила специалист.Особую популярность у производителей эфиромасличных культур приобрел кориандр, из которого делают "русское масло" - так его называют в Европе. Россия производит 60% мировых запасов кориандра, и львиную долю его выращивают в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма Чем натуральные эфирные масла отличаются от синтетическихТысяча растений с одного черенка: как в Крыму размножают лаванду
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крым, статистика, ольга балдина, эфиромасличные культуры, россия, сельское хозяйство, бизнес, крымский бизнес, новости крыма
Какие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасль
Четверть выручки от продажи эфирных масел в России получают в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. За последние десять лет в Республике Крым возродилось эфиромасличное производство. Четверть всей выручки российского бизнеса от продажи продуктов этой отрасли получают в Крыму. Такие данные в пресс-центре РИА Новости Крым озвучила руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и Севастополю Ольга Балдина.
"Очень интересный факт, что одним из уникальных видов экономической деятельности малого бизнеса в Крыму является выращивание эфиромасличных культур. Как раз именно эта сфера легла на плечи малого бизнеса, и выручка от этого вида деятельности составляет более четверти всей выручки в стране. В 2020 году эта цифра составила 26%", - отметила она.
Малый бизнес в Крыму динамично развивается. Количество предприятий по сравнению с 2014 годом выросло более чем в два раза, на сегодня в республике зарегистрировано более 64 тысяч индивидуальных предпринимателей, уточнила Балдина.
"Малый и средний бизнес на полуострове в валовом региональном продукте занимает более трети, а если быть точнее, 34,9 процента. Этот бизнес превалирует по количеству предприятий, это 80% от всех предприятий. Традиционно это сферы торговли, строительства, гостиницы, общепит", - уточнила специалист.
Особую популярность у производителей эфиромасличных культур приобрел кориандр
, из которого делают "русское масло" - так его называют в Европе. Россия производит 60% мировых запасов кориандра, и львиную долю его выращивают в Крыму.
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