https://crimea.ria.ru/20230929/sredniy-razmer-pensii-budet-uvelichen--proekt-1131754372.html
Средний размер пенсии будет увеличен – проект
Средний размер пенсии будет увеличен – проект - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Средний размер пенсии будет увеличен – проект
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому средний размер пенсии в России в новом году может увеличиться как для работающих, так и для... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T20:02
2023-09-29T20:02
2023-09-29T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому средний размер пенсии в России в новом году может увеличиться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, документ доступен в электронной базе ведомства.Кроме того, будут увеличены "военные" пенсии, с 1 октября 2024 года повышение составит 4,5 процента.В бюджете на выплату пенсий в 2024 году предусмотрено более десяти триллионов рублей.Также в пресс-службе Минтруда сообщили, что всего в следующем году на пенсии, пособия и меры социальной поддержки в общей сложности пойдет более 16 триллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20230913/kogda-voennye-pensionery--uchastniki-svo-poluchat-kompensatsiyu-pensiy-1131387339.html
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минтруд рф, пенсия, россия, новости, общество, государственная дума рф, правительство россии, деньги
Средний размер пенсии будет увеличен – проект
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