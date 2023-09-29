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Средний размер пенсии будет увеличен – проект - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Средний размер пенсии будет увеличен – проект
Средний размер пенсии будет увеличен – проект - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Средний размер пенсии будет увеличен – проект
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому средний размер пенсии в России в новом году может увеличиться как для работающих, так и для... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T20:02
2023-09-29T20:02
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пенсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому средний размер пенсии в России в новом году может увеличиться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, документ доступен в электронной базе ведомства.Кроме того, будут увеличены "военные" пенсии, с 1 октября 2024 года повышение составит 4,5 процента.В бюджете на выплату пенсий в 2024 году предусмотрено более десяти триллионов рублей.Также в пресс-службе Минтруда сообщили, что всего в следующем году на пенсии, пособия и меры социальной поддержки в общей сложности пойдет более 16 триллионов рублей.
https://crimea.ria.ru/20230913/kogda-voennye-pensionery--uchastniki-svo-poluchat-kompensatsiyu-pensiy-1131387339.html
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минтруд рф, пенсия, россия, новости, общество, государственная дума рф, правительство россии, деньги
Средний размер пенсии будет увеличен – проект

Минтруд: средний размер пенсии по старости в 2024 году составит 23 405 рублей

20:02 29.09.2023
 
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому средний размер пенсии в России в новом году может увеличиться как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, документ доступен в электронной базе ведомства.
"Средний размер пенсионного обеспечения работающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля и <...> составит 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль и <...> составит 23 449 рублей", — указано в документе.
Кроме того, будут увеличены "военные" пенсии, с 1 октября 2024 года повышение составит 4,5 процента.
В бюджете на выплату пенсий в 2024 году предусмотрено более десяти триллионов рублей.
Также в пресс-службе Минтруда сообщили, что всего в следующем году на пенсии, пособия и меры социальной поддержки в общей сложности пойдет более 16 триллионов рублей.
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