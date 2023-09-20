https://crimea.ria.ru/20230920/chetyre-mrot-i-ne-tolko-kak-esche-pomogut-krymskoy-turotrasli-1131557286.html

Четыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротрасли

Четыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротрасли - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Четыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротрасли

Более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли подали документы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника, сейчас республика... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T18:04

2023-09-20T18:04

2023-09-20T18:04

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максим решетников

минэкономразвития россии

налоги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли подали документы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника, сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает новые меры поддержки, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.По его словам предложения проработают в течение недели. Реализация новых мер позволит туристической отрасли развиваться, несмотря на существующие трудности.Таже Аксенов уточнил, что, выплачивать субсидии в размере четырех МРОТ заявившимся компаниям начнут после проверки документации.С инициативой о выплате четырех МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения коллективов компаниям туристического сектора Крыма и Севастополя ранее выступил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. Этому предшествовало поручение президента России Владимира Путина о выделении средств на поддержку крымского турбизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаКрымский туризм: особенности и пути развитияВкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, максим решетников, минэкономразвития россии, налоги