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Четыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротрасли - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Четыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротрасли
Четыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротрасли - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Четыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротрасли
Более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли подали документы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника, сейчас республика... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T18:04
2023-09-20T18:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли подали документы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника, сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает новые меры поддержки, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.По его словам предложения проработают в течение недели. Реализация новых мер позволит туристической отрасли развиваться, несмотря на существующие трудности.Таже Аксенов уточнил, что, выплачивать субсидии в размере четырех МРОТ заявившимся компаниям начнут после проверки документации.С инициативой о выплате четырех МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения коллективов компаниям туристического сектора Крыма и Севастополя ранее выступил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. Этому предшествовало поручение президента России Владимира Путина о выделении средств на поддержку крымского турбизнеса.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаКрымский туризм: особенности и пути развитияВкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями
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сергей аксенов, крым, новости крыма, туризм, туризм в крыму, максим решетников, минэкономразвития россии, налоги
Четыре МРОТ и не только: как еще помогут крымской туротрасли

Аксенов: для крымских компаний туротрасли разработают новые меры поддержки

18:04 20.09.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваНа совещании в режиме ВКС с участием Министра экономического развития России Максима Решетникова
На совещании в режиме ВКС с участием Министра экономического развития России Максима Решетникова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Более трех тысяч крымских компаний туристической отрасли подали документы на федеральную выплату в размере четырех МРОТ на каждого работника, сейчас республика совместно с федеральным центром разрабатывает новые меры поддержки, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов по итогам совещания с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

"В первую очередь, это разработка программы загрузки круглогодичных средств размещения, в том числе жителями новых субъектов РФ. Кроме того, предложено изучить возможность предоставления льгот по ряду налогов и сборов. Подход будет дифференцированным, в зависимости от конкретного крымского региона", – перечислил предлагаемые меры Аксенов.

По его словам предложения проработают в течение недели. Реализация новых мер позволит туристической отрасли развиваться, несмотря на существующие трудности.Таже Аксенов уточнил, что, выплачивать субсидии в размере четырех МРОТ заявившимся компаниям начнут после проверки документации.
С инициативой о выплате четырех МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения коллективов компаниям туристического сектора Крыма и Севастополя ранее выступил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. Этому предшествовало поручение президента России Владимира Путина о выделении средств на поддержку крымского турбизнеса.
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