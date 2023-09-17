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Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями - РИА Новости Крым, 17.09.2023
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Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями
Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями
Осень – время сбора винограда, а значит – сезон гастрономических фестивалей в Крыму. О том, что и когда нужно попробовать на полуострове, в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T09:12
2023-09-17T08:52
крым
радио "спутник в крыму"
денис штукатуров
туризм в крыму
отдых в крыму
севастополь
бахчисарайский район
симферополь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Осень – время сбора винограда, а значит – сезон гастрономических фестивалей в Крыму. О том, что и когда нужно попробовать на полуострове, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров.Сеты от лучших шефовПо словам Штукатурова, уже 25 сентября крымские рестораторы в пятый раз присоединятся к двухнедельному всероссийскому ресторанному фестивалю. Шеф-повара лучших ресторанов полуострова приготовят гостям авторские сеты.Еще один местный фестиваль, который нельзя пропустить – "Крым на тарелке". Он стартует в ноябре. Формат тот же – крымские и севастопольские рестораторы в своих заведениях в течение целого месяца будут предлагать особенные кулинарные программы, где будет интерактив, но главное – блюда из местных сезонных продуктов и крымские вина.Устрицы, вино и сыр"Еще одна крымская фишка – местный сыр. Продукт сам по себе уникальный. Который тоже рождается здесь. Коровы и овцы едят траву под крымским солнцем. Хотя процесс сыроварения очень высокотехнологичный и рискованный, но тем не менее это развивается, появляются новые энтузиасты, и по Крыму есть множество прекрасных точек, где можно купить отличный местный продукт", – продолжает эксперт.В частности, по его словам, за сыром туристы могут смело ехать на Бельбекскую ярмарку в село Соколиное, Бахчисарайского района – это мероприятие проводится регулярно.Но особенно популярный крымский продукт – неповторимые местные вина. По словам Штукатурова, ежегодно на полуострове появляются новые винодельни. "Это продукт, которым мы вправе гордиться. При этом вино – такой продукт, который лучше всего пить в том регионе, где оно произведено. Тем более, сейчас есть возможность посетить винодельни", – констатирует эксперт и приглашает гастрономических туристов в осенний Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в КрымуВ Севастополе откроется школа морских фермеровАссоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
https://crimea.ria.ru/20230916/v-sevastopole-vyrastili-pervykh-v-rossii-otechestvennykh-ustrits-1131454743.html
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крым, денис штукатуров, туризм в крыму, отдых в крыму, севастополь, бахчисарайский район, симферополь, ялта
Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями

Член Союза рестораторов Севастополя Штукатуров рекомендует крымские вино, сыр и устрицы

09:12 17.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале
Виноградная лоза и вино в бокале - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Осень – время сбора винограда, а значит – сезон гастрономических фестивалей в Крыму. О том, что и когда нужно попробовать на полуострове, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров.

Сеты от лучших шефов

По словам Штукатурова, уже 25 сентября крымские рестораторы в пятый раз присоединятся к двухнедельному всероссийскому ресторанному фестивалю. Шеф-повара лучших ресторанов полуострова приготовят гостям авторские сеты.

"Это масштабное мероприятие, в котором участвуют более 25 городов по всей России, в том числе Симферополь, Севастополь, Ялта. Можно ездить из города в город, знакомиться с местной гастрономией в интересных форматах, общаться с шеф-поварами"С

Еще один местный фестиваль, который нельзя пропустить – "Крым на тарелке". Он стартует в ноябре. Формат тот же – крымские и севастопольские рестораторы в своих заведениях в течение целого месяца будут предлагать особенные кулинарные программы, где будет интерактив, но главное – блюда из местных сезонных продуктов и крымские вина.

Устрицы, вино и сыр

"Еще одна крымская фишка – местный сыр. Продукт сам по себе уникальный. Который тоже рождается здесь. Коровы и овцы едят траву под крымским солнцем. Хотя процесс сыроварения очень высокотехнологичный и рискованный, но тем не менее это развивается, появляются новые энтузиасты, и по Крыму есть множество прекрасных точек, где можно купить отличный местный продукт", – продолжает эксперт.
В частности, по его словам, за сыром туристы могут смело ехать на Бельбекскую ярмарку в село Соколиное, Бахчисарайского района – это мероприятие проводится регулярно.

"И конечно, на полуострове нужно пробовать местные морепродукты. Например, уникальная черноморская устрица – она кардинально отличается от дальневосточной. В царские времена черноморскую устрицу отправляли во Францию, где она очень ценилась. Дело в том, что Черное море менее соленое, и местный продукт имеет характерный сладковатый вкус", – объясняет ресторатор.

Но особенно популярный крымский продукт – неповторимые местные вина. По словам Штукатурова, ежегодно на полуострове появляются новые винодельни. "Это продукт, которым мы вправе гордиться. При этом вино – такой продукт, который лучше всего пить в том регионе, где оно произведено. Тем более, сейчас есть возможность посетить винодельни", – констатирует эксперт и приглашает гастрономических туристов в осенний Крым.
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