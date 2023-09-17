https://crimea.ria.ru/20230917/vkusnyy-krym-kuda-i-kogda-ekhat-za-gastronomicheskimi-vpechatleniyami-1131450793.html

Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями

Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Вкусный Крым: куда и когда ехать за гастрономическими впечатлениями

Осень – время сбора винограда, а значит – сезон гастрономических фестивалей в Крыму. О том, что и когда нужно попробовать на полуострове, в эфире радио "Спутник РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T09:12

2023-09-17T09:12

2023-09-17T08:52

крым

радио "спутник в крыму"

денис штукатуров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Осень – время сбора винограда, а значит – сезон гастрономических фестивалей в Крыму. О том, что и когда нужно попробовать на полуострове, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член Союза рестораторов Севастополя Денис Штукатуров.Сеты от лучших шефовПо словам Штукатурова, уже 25 сентября крымские рестораторы в пятый раз присоединятся к двухнедельному всероссийскому ресторанному фестивалю. Шеф-повара лучших ресторанов полуострова приготовят гостям авторские сеты.Еще один местный фестиваль, который нельзя пропустить – "Крым на тарелке". Он стартует в ноябре. Формат тот же – крымские и севастопольские рестораторы в своих заведениях в течение целого месяца будут предлагать особенные кулинарные программы, где будет интерактив, но главное – блюда из местных сезонных продуктов и крымские вина.Устрицы, вино и сыр"Еще одна крымская фишка – местный сыр. Продукт сам по себе уникальный. Который тоже рождается здесь. Коровы и овцы едят траву под крымским солнцем. Хотя процесс сыроварения очень высокотехнологичный и рискованный, но тем не менее это развивается, появляются новые энтузиасты, и по Крыму есть множество прекрасных точек, где можно купить отличный местный продукт", – продолжает эксперт.В частности, по его словам, за сыром туристы могут смело ехать на Бельбекскую ярмарку в село Соколиное, Бахчисарайского района – это мероприятие проводится регулярно.Но особенно популярный крымский продукт – неповторимые местные вина. По словам Штукатурова, ежегодно на полуострове появляются новые винодельни. "Это продукт, которым мы вправе гордиться. При этом вино – такой продукт, который лучше всего пить в том регионе, где оно произведено. Тем более, сейчас есть возможность посетить винодельни", – констатирует эксперт и приглашает гастрономических туристов в осенний Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего хотят туристы: эксперт назвала самые популярные экскурсии в КрымуВ Севастополе откроется школа морских фермеровАссоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова

https://crimea.ria.ru/20230916/v-sevastopole-vyrastili-pervykh-v-rossii-otechestvennykh-ustrits-1131454743.html

крым

севастополь

бахчисарайский район

симферополь

ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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