https://crimea.ria.ru/20240717/v-krymu-rasskazali-o-zagruzke-oteley-i-zdravnits-v-razgar-leta-1138941238.html

В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета

В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета - РИА Новости Крым, 17.07.2024

В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета

Средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на середину июля составляет порядка 55%, сообщил председатель парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T18:03

2024-07-17T18:03

2024-07-17T18:03

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на середину июля составляет порядка 55%, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Константинов добавил, что отели, гостиницы и санатории, имеющие развитую туристическую инфраструктуру, в том числе СПА-комплексы и бассейны, загружены практически на сто процентов.Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что регион с начала года посетили порядка двух миллионов туристов. По его словам, более 30% отдыхающих прибыли на полуостров по железной дороге.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиров поездов в Крым будут пересаживать из вагонов без кондиционеровВ Крым из Тольятти назначен дополнительный поездКак перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде

https://crimea.ria.ru/20240717/v-krymu-vstretili-15-millionnogo-passazhira-poezda-tavriya-1138922124.html

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