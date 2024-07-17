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В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета
В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета - РИА Новости Крым, 17.07.2024
В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета
Средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на середину июля составляет порядка 55%, сообщил председатель парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T18:03
2024-07-17T18:03
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на середину июля составляет порядка 55%, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.Константинов добавил, что отели, гостиницы и санатории, имеющие развитую туристическую инфраструктуру, в том числе СПА-комплексы и бассейны, загружены практически на сто процентов.Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что регион с начала года посетили порядка двух миллионов туристов. По его словам, более 30% отдыхающих прибыли на полуостров по железной дороге.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиров поездов в Крым будут пересаживать из вагонов без кондиционеровВ Крым из Тольятти назначен дополнительный поездКак перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости, новости крыма, крым, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, курорты крыма
В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в разгар лета

Средняя загрузка отелей и санаториев в Крыму составляет 55% - власти

18:03 17.07.2024
 
Пляж
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Средний уровень заполняемости отелей и санаториев Крыма на середину июля составляет порядка 55%, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Курортный сезон в разгаре, средний объем загрузки составляет порядка 55%. В ситуации отсутствия авиасообщения и остальных сложностей это достаточно неплохая ситуация. Это позволит нашим участникам рынка позакрывать финансовые вопросы", – сказал глава Госсовета РК в эфире телеканала "Россия 24".
Константинов добавил, что отели, гостиницы и санатории, имеющие развитую туристическую инфраструктуру, в том числе СПА-комплексы и бассейны, загружены практически на сто процентов.
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий ранее сообщил, что регион с начала года посетили порядка двух миллионов туристов. По его словам, более 30% отдыхающих прибыли на полуостров по железной дороге.
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