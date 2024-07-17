https://crimea.ria.ru/20240717/skolko-turistov-otdokhnuli-v-krymu-s-nachala-goda-1138925541.html

Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

Крым с начала года посетили порядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T11:27

2024-07-17T11:27

2024-07-17T11:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крым с начала года посетили порядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Сергей Ганзий напомнил, что президент России Владимир Путин поручил снизить время проезда в Крым на несколько часов. Поэтому в ближайшее время железнодорожные перевозки будут развиваться ускоренными темпами."У нас из 19 регионов прибывают поезда в Крым, и эта география с каждым годом расширяется. Увеличивается количество поездов, которые прибывают в республику ежедневно, и количество вагонов", - отметил он.Этим летом между Крымом и другими регионами России курсирует 20 поездов дальнего следования и три прицепные группы вагонов, проинформировал начальник управления подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов. И добавил, что в условиях аномальной жары некоторые поезда оснащаются дополнительными системами кондиционирования.17 июля на железнодорожном вокзале в Симферополе в торжественной обстановке встретили пятнадцатимиллионного пассажира поездов "Таврия". Ему вручили сертификат на 99-процентную скидку на следующую поездку в оба направления. В министерстве курортов Крыма счастливчику подарили сертификат на посещение шести туристических и развлекательных объектов для всей семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиров поездов в Крым будут пересаживать из вагонов без кондиционеровВ Крым из Тольятти назначен дополнительный поездКак перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минкурортов крыма, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, сергей ганзий, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, общество, новости крыма