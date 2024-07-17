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Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года
Крым с начала года посетили порядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T11:27
2024-07-17T11:27
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минкурортов крыма
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сергей ганзий
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гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крым с начала года посетили порядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Сергей Ганзий напомнил, что президент России Владимир Путин поручил снизить время проезда в Крым на несколько часов. Поэтому в ближайшее время железнодорожные перевозки будут развиваться ускоренными темпами."У нас из 19 регионов прибывают поезда в Крым, и эта география с каждым годом расширяется. Увеличивается количество поездов, которые прибывают в республику ежедневно, и количество вагонов", - отметил он.Этим летом между Крымом и другими регионами России курсирует 20 поездов дальнего следования и три прицепные группы вагонов, проинформировал начальник управления подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов. И добавил, что в условиях аномальной жары некоторые поезда оснащаются дополнительными системами кондиционирования.17 июля на железнодорожном вокзале в Симферополе в торжественной обстановке встретили пятнадцатимиллионного пассажира поездов "Таврия". Ему вручили сертификат на 99-процентную скидку на следующую поездку в оба направления. В министерстве курортов Крыма счастливчику подарили сертификат на посещение шести туристических и развлекательных объектов для всей семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажиров поездов в Крым будут пересаживать из вагонов без кондиционеровВ Крым из Тольятти назначен дополнительный поездКак перевезти машину и мотоцикл в Крым на поезде
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РИА Новости Крым
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крым, минкурортов крыма, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, сергей ганзий, железные дороги крыма, гранд сервис экспресс, общество, новости крыма
Сколько туристов отдохнули в Крыму с начала года

В Крыму с начала года отдохнули около двух миллионов туристов – министр курортов

11:27 17.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы в Балаклавской бухте
Туристы в Балаклавской бухте - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Крым с начала года посетили порядка двух миллионов туристов, при этом свыше 30% от всего пассажиропотока приезжают на полуостров по железной дороге. Об этом журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"За первое полугодие прибыли более двух миллионов туристов. Менее чем за пять лет поездами перевезено 15 миллионов пассажиров. С учетом того, что изменилась логистика в последние два года, по итогам первого полугодия у нас 31% пассажиропотока приходится на железнодорожные перевозки", - сказал он.

Сергей Ганзий напомнил, что президент России Владимир Путин поручил снизить время проезда в Крым на несколько часов. Поэтому в ближайшее время железнодорожные перевозки будут развиваться ускоренными темпами.
"У нас из 19 регионов прибывают поезда в Крым, и эта география с каждым годом расширяется. Увеличивается количество поездов, которые прибывают в республику ежедневно, и количество вагонов", - отметил он.
Этим летом между Крымом и другими регионами России курсирует 20 поездов дальнего следования и три прицепные группы вагонов, проинформировал начальник управления подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов. И добавил, что в условиях аномальной жары некоторые поезда оснащаются дополнительными системами кондиционирования.

"Есть некоторые поезда, где аномальная жара не дает системам нормально справляться, они у нас определены, в них мы в том числе устанавливаем дополнительные системы кондиционирования", - сказал Садретдинов.

17 июля на железнодорожном вокзале в Симферополе в торжественной обстановке встретили пятнадцатимиллионного пассажира поездов "Таврия". Ему вручили сертификат на 99-процентную скидку на следующую поездку в оба направления. В министерстве курортов Крыма счастливчику подарили сертификат на посещение шести туристических и развлекательных объектов для всей семьи.
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