https://crimea.ria.ru/20240709/passazhirov-poezdov-v-krym-budut-peresazhivat-iz-vagonov-bez-konditsionerov-1138708457.html

Пассажиров поездов в Крым будут пересаживать из вагонов без кондиционеров

Пассажиров поездов в Крым будут пересаживать из вагонов без кондиционеров - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Пассажиров поездов в Крым будут пересаживать из вагонов без кондиционеров

Механизм пересадки пассажиров из вагонов, где возможны поломки кондиционеров, разрабатывают специалисты железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс"... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T13:03

2024-07-09T13:03

2024-07-09T13:16

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Механизм пересадки пассажиров из вагонов, где возможны поломки кондиционеров, разрабатывают специалисты железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), сообщили в пресс-слуюбе компании-перевозчика.Накануне в социальных сетях появилась информация о сломанном кондиционере в поезде Евпатория – Москва. В ГСЭ, в свою очередь, отметили, что произошла поломка генератора, а после этого прекратилась подача воды и перестал работать туалет. Пассажирам выдавали воду, их при возможности пересаживали в вагоны с исправными системами кондиционирования, 14 человек были переведены на служебные места в штабном вагоне.Ранее в пресс-службе перевозчика также сообщили, что частично возобновлена продажа билетов на поезда в сообщении с Крымом и Севастополь на сентябрь-октябрь 2024 года, которая была приостановлена ранее из-за внесения корректировок в расписание."Временные ограничения продаж касались поездов №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, №28 Москва – Симферополь, №91 Севастополь – Москва, №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория", – говорится в сообщении.Перевозчик рекомендовал отслеживать появление билетов самостоятельно.18 июня сообщалось, что на ряд поездов в Крым была приостановлена предварительная продажа билетов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как перевезти машину и мотоцикл в Крым на поездеВ Крым из Тольятти назначен дополнительный поездНе хватило мест на поезд в Крым: что делать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд