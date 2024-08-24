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Что посмотреть в Севастополе – инфографика - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240824/chto-posmotret-v-sevastopole--infografika-1139657066.html
Что посмотреть в Севастополе – инфографика
Что посмотреть в Севастополе – инфографика - РИА Новости Крым, 24.08.2024
Что посмотреть в Севастополе – инфографика
Гордость русских моряков, город-герой – легендарный Севастополь. Он полон исторических и современных достопримечательностей, которые стали местом притяжения... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T20:08
2024-08-24T20:08
инфографика
севастополь
история
культура
туризм
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Гордость русских моряков, город-герой – легендарный Севастополь. Он полон исторических и современных достопримечательностей, которые стали местом притяжения туристов. Севастополь служит базой для Черноморского флота России и когда-то был закрыт для туристов. Город представляет собой поразительное зрелище для любителей морской и военной истории.Что посмотреть и как найти достопримечательности в Севастополе – в инфографике РИА Новости Крым.Памятник затопленным кораблям – самый узнаваемый архитектурный символ города, расположен возле площади Нахимова. Монумент сооружен в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя во время Крымской войны, когда были затоплены русские парусные корабли.Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855" – музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и монументальный памятник героизму защитников города.Диорама "Штурм Сапун-горы 1944" – здание, выполненное из местного инкерманского камня. Экспозиция познакомит с событиями и героями обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения города в мае 1944-го.Музей "Херсонес Таврический" – археологический музей с городищем под открытым небом с древними экспонатами. Его называют колыбелью русского православия.Музей "Константиновская батарея" – крепость, которая представляет собой уникальный музей под открытым небом. В казематах батареи размещена историческая экспозиция, каждый камень музея пропитан славной историей русских морских традиций и подвигов.Музей "35-я береговая батарея" – считается одним из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота СССР. В июне-июле 1942 г. батарея стала последним оплотом для защитников Севастополя.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, инфографика, история, культура, туризм
Что посмотреть в Севастополе – инфографика

Что посмотреть в Севастополе – инфографика

20:08 24.08.2024
 
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Гордость русских моряков, город-герой – легендарный Севастополь. Он полон исторических и современных достопримечательностей, которые стали местом притяжения туристов. Севастополь служит базой для Черноморского флота России и когда-то был закрыт для туристов. Город представляет собой поразительное зрелище для любителей морской и военной истории.
Что посмотреть и как найти достопримечательности в Севастополе – в инфографике РИА Новости Крым.
Что посмотреть в Севастополе - инфографикаЧто посмотреть в Севастополе - инфографика
Памятник затопленным кораблям – самый узнаваемый архитектурный символ города, расположен возле площади Нахимова. Монумент сооружен в 1905 году к 50-летию Первой обороны Севастополя во время Крымской войны, когда были затоплены русские парусные корабли.
Панорама "Оборона Севастополя 1854-1855" – музей-панорама, посвященный первой обороне Севастополя. Это выдающееся произведение батальной живописи и монументальный памятник героизму защитников города.
Диорама "Штурм Сапун-горы 1944" – здание, выполненное из местного инкерманского камня. Экспозиция познакомит с событиями и героями обороны Севастополя 1941-1942 гг. и освобождения города в мае 1944-го.
Музей "Херсонес Таврический" – археологический музей с городищем под открытым небом с древними экспонатами. Его называют колыбелью русского православия.
Музей "Константиновская батарея" – крепость, которая представляет собой уникальный музей под открытым небом. В казематах батареи размещена историческая экспозиция, каждый камень музея пропитан славной историей русских морских традиций и подвигов.
Музей "35-я береговая батарея" – считается одним из наиболее мощных фортификационных артиллерийских сооружений береговой обороны Главной военно-морской базы Черноморского флота СССР. В июне-июле 1942 г. батарея стала последним оплотом для защитников Севастополя.
 
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20:08Что посмотреть в Севастополе – инфографика
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