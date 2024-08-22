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В заповеднике "Херсонес Таврический" число гостей выросло в два раза - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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В заповеднике "Херсонес Таврический" число гостей выросло в два раза
В заповеднике "Херсонес Таврический" число гостей выросло в два раза - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В заповеднике "Херсонес Таврический" число гостей выросло в два раза
После строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" значительно выросло количество посетителей заповедника "Херсонес Таврический". Только в августе РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T07:56
2024-08-22T07:56
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новый херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
елена морозова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. После строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" значительно выросло количество посетителей заповедника "Херсонес Таврический". Только в августе в нем побывало в два раза больше гостей, чем обычно. Об этом Telegram-каналу РИА Новости Крым рассказала директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.В этом году в связи с активными археологическими изысканиями музей стал активно работать с середины июля, и при этом за неполный год принял 240 тысяч посетителей. За весь прошлый год их количество составило около 300 тысяч"Я думаю, что мы наверстаем, потому что, насытившись новой площадкой, насмотревшись уникальной архитектуры, люди приходят прикоснуться к древнему городу, приходят к нам в Херсонес", увеврена Морозова.В музее-заповеднике возобновили ночные экскурсии, заработал античный театр, проинформировала Елена Морозова. На данный момент в заповеднике приводят в порядок территорию после большой стройки и готовятся к переезду в новое здание. Коллекции "Херсонеса Таврического" будут представлены в новом музее, входящем в храмово-музейный комплекс "Нового Херсонеса".28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Для посетителей он был открыт 30 июля, и в первый день его посетили более 20 тысяч гостей.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонатВ Симферополе появится свой аналог "Нового Херсонеса"В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса
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херсонес, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", елена морозова, крым, новости крыма
В заповеднике "Херсонес Таврический" число гостей выросло в два раза

После открытия Нового Херсонеса число посетителей "старого" выросло в два раза

07:56 22.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. После строительства музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" значительно выросло количество посетителей заповедника "Херсонес Таврический". Только в августе в нем побывало в два раза больше гостей, чем обычно. Об этом Telegram-каналу РИА Новости Крым рассказала директор Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.
"Конечно, открытие Нового Херсонеса сыграло важнейшую роль. Как показывает практика, мы являемся взаимодополняющими друг друга площадками. В августе нас посетили 32 000 человек, тогда как в прошлом году в этом месяце было 14 000 человек", - подчеркнула она.
В этом году в связи с активными археологическими изысканиями музей стал активно работать с середины июля, и при этом за неполный год принял 240 тысяч посетителей. За весь прошлый год их количество составило около 300 тысяч
"Я думаю, что мы наверстаем, потому что, насытившись новой площадкой, насмотревшись уникальной архитектуры, люди приходят прикоснуться к древнему городу, приходят к нам в Херсонес", увеврена Морозова.
В музее-заповеднике возобновили ночные экскурсии, заработал античный театр, проинформировала Елена Морозова. На данный момент в заповеднике приводят в порядок территорию после большой стройки и готовятся к переезду в новое здание. Коллекции "Херсонеса Таврического" будут представлены в новом музее, входящем в храмово-музейный комплекс "Нового Херсонеса".
28 июля, в День Крещения Руси, состоялось церковное освящение музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" в Севастополе. Для посетителей он был открыт 30 июля, и в первый день его посетили более 20 тысяч гостей.
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ХерсонесНовый ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Елена МорозоваКрымНовости Крыма
 
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