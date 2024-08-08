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В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса

В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса

Лев – символ силы и страж – был одним из самых любимых художественных образов в Херсонесе на протяжении всей истории развития полиса. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T07:24

2024-08-08T07:24

2024-08-08T07:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Лев – символ силы и страж – был одним из самых любимых художественных образов в Херсонесе на протяжении всей истории развития полиса. Об этом свидетельствуют многие артефакты, в том числе представленные на недавно открывшейся в музее выставке, сообщает пресс-служба учреждения.Новая капсульная выставка "Херсонес от Альфы до Омеги" на этот раз рассказывает туристам об археологических находках и изображенных на них образах, названия которых начинаются на букву "Л".Среди экспонатов: посуда, литейная форма, статуэтка в виде лошади, самая мелкая монета ‒ лепта, которую херсонеситы могли внести в общее благосостояние, светильник с лавровым венком. Культовый светильник лампадофор использовался для освещения пространств храмов средневекового Херсонеса, отмечают в музее.Нашлось здесь место и львам – предметам и изображениям. Как рассказал куратор выставки, методист первой категории Игорь Костылев, лев был одним из любимых художественных образов на протяжении всей жизни города."А это маленький херсонесский секрет: если вдруг отключится сигнализация и не случится рядом охраны, львы с нашей маленькой выставки встанут на стражу музейных сокровищ", – добавил он.Капсульная выставка "Херсонес от Альфы до Омеги. Л" доступна в зале Византийской экспозиции музея до 18 августа.Символом "Нового Херсонеса", построенного по поручению президента РФ Владимира Путина рядом с территорией музея, является грифон – существо, объединяющее черты льва и орла. Этот образ известен с древнейших времен, его считали охранником сокровищ и стражем священных объектов.В Крымской митрополии появление этого символа в новом культурном пространстве Севастополя с музеями и храмовым комплкексом, объяснили также тем, что в христианской традиции грифон воплощает двойственную природу Христа: божественное (орел) и человеческое (лев).В июле в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический" сообщали, что археологи обнаружили на территории античного полиса полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом, установленным в древности в качестве эталона. Эксперты уже назвали это уникальной находкой, достойной называться мировым открытием.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейТеатр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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