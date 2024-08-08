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В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса
В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса - РИА Новости Крым, 08.08.2024
В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса
Лев – символ силы и страж – был одним из самых любимых художественных образов в Херсонесе на протяжении всей истории развития полиса. Об этом свидетельствуют... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T07:24
2024-08-08T07:24
2024-08-08T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Лев – символ силы и страж – был одним из самых любимых художественных образов в Херсонесе на протяжении всей истории развития полиса. Об этом свидетельствуют многие артефакты, в том числе представленные на недавно открывшейся в музее выставке, сообщает пресс-служба учреждения.Новая капсульная выставка "Херсонес от Альфы до Омеги" на этот раз рассказывает туристам об археологических находках и изображенных на них образах, названия которых начинаются на букву "Л".Среди экспонатов: посуда, литейная форма, статуэтка в виде лошади, самая мелкая монета ‒ лепта, которую херсонеситы могли внести в общее благосостояние, светильник с лавровым венком. Культовый светильник лампадофор использовался для освещения пространств храмов средневекового Херсонеса, отмечают в музее.Нашлось здесь место и львам – предметам и изображениям. Как рассказал куратор выставки, методист первой категории Игорь Костылев, лев был одним из любимых художественных образов на протяжении всей жизни города."А это маленький херсонесский секрет: если вдруг отключится сигнализация и не случится рядом охраны, львы с нашей маленькой выставки встанут на стражу музейных сокровищ", – добавил он.Капсульная выставка "Херсонес от Альфы до Омеги. Л" доступна в зале Византийской экспозиции музея до 18 августа.Символом "Нового Херсонеса", построенного по поручению президента РФ Владимира Путина рядом с территорией музея, является грифон – существо, объединяющее черты льва и орла. Этот образ известен с древнейших времен, его считали охранником сокровищ и стражем священных объектов.В Крымской митрополии появление этого символа в новом культурном пространстве Севастополя с музеями и храмовым комплкексом, объяснили также тем, что в христианской традиции грифон воплощает двойственную природу Христа: божественное (орел) и человеческое (лев).В июле в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический" сообщали, что археологи обнаружили на территории античного полиса полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками" – метрическим стандартом, установленным в древности в качестве эталона. Эксперты уже назвали это уникальной находкой, достойной называться мировым открытием.Читайте также на РИА Новости Крым:Закон и поисковики: кто вернет имена защитникам Аджимушкая под Керчью"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостейТеатр Олега Табакова выступит для участников СВО в Севастополе
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херсонес, история, культурное наследие, культура, общество, туризм, туризм в крыму, севастополь, новости крыма
В Херсонесе открылась выставка любимого символа древнего полиса
В Херсонесе открылась капсульная выставка любимых артефактов древнего полиса
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Лев – символ силы и страж – был одним из самых любимых художественных образов в Херсонесе на протяжении всей истории развития полиса. Об этом свидетельствуют многие артефакты, в том числе представленные на недавно открывшейся в музее выставке, сообщает пресс-служба учреждения.
Новая капсульная выставка "Херсонес от Альфы до Омеги" на этот раз рассказывает туристам об археологических находках и изображенных на них образах, названия которых начинаются на букву "Л".
Среди экспонатов: посуда, литейная форма, статуэтка в виде лошади, самая мелкая монета ‒ лепта, которую херсонеситы могли внести в общее благосостояние, светильник с лавровым венком. Культовый светильник лампадофор использовался для освещения пространств храмов средневекового Херсонеса, отмечают в музее.
Нашлось здесь место и львам – предметам и изображениям. Как рассказал куратор выставки, методист первой категории Игорь Костылев, лев был одним из любимых художественных образов на протяжении всей жизни города.
"Морды хищника держали дверные кольца. Его лапы служили опорой для подсвечников. Изображения львов смотрят на нас со дна поливной посуды. Их изваяния и рельефы можно увидеть в камне, глине, стекле, кости", – рассказал ученый.
"А это маленький херсонесский секрет: если вдруг отключится сигнализация и не случится рядом охраны, львы с нашей маленькой выставки встанут на стражу музейных сокровищ", – добавил он.
Капсульная выставка "Херсонес от Альфы до Омеги. Л" доступна в зале Византийской экспозиции музея до 18 августа.
Символом "Нового Херсонеса", построенного по поручению президента РФ Владимира Путина рядом с территорией музея, является грифон – существо, объединяющее черты льва и орла. Этот образ известен с древнейших времен, его считали охранником сокровищ и стражем священных объектов.
В Крымской митрополии появление этого символа в новом культурном пространстве Севастополя с музеями и храмовым комплкексом, объяснили также тем, что в христианской традиции грифон воплощает двойственную природу Христа: божественное (орел) и человеческое (лев).
В июле в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический" сообщали, что археологи обнаружили на территории античного полиса полностью сохранившуюся мраморную плиту-столешницу с "линейками"
– метрическим стандартом, установленным в древности в качестве эталона. Эксперты уже назвали это уникальной находкой, достойной называться мировым открытием.
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