Раскопки городища Артезиан в Крыму: археологи сделали уникальные открытия
На раскопках городища "Артезиан" под Керчью сделаны уникальные открытия - фоторепортаж
© Фото Артезианской археологической экспедицииАртезиан. Фрагмент торса статуи
© Фото Артезианской археологической экспедиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. На раскопках античного городища Артезиан в археологическом сезоне-2024 сделаны уникальные открытия. О чем они свидетельствуют, и какая судьба ждет это историческое место на востоке Крымского полуострова, РИА Новости Крым рассказал профессор, доктор исторических наук, директор Центра археологических исследований Московского педагогического государственного университета, начальник Артезианской археологической экспедиции (ААЭ) Николай Винокуров.
Уникальные находки
Раскопки на античном городище "Артезиан", которые начались в июне, планировали закончить в начале сентября. Однако археологи решили продолжить работы до конца месяца – древняя земля продолжает их удивлять.
© Фото Артезианской археологической экспедицииАртезиан. Фрагмент торса статуи
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Артезиан. Фрагмент торса статуи
В этом году погода не баловала Крым дождями. Николай Винокуров говорит, что, с одной стороны, дожди – это плохо для археологов, но и засуха создает сложности.
"Это очень тяжелые условия для людей. +42 градуса, мы работали на глубине от 4 до 6 метров. Это было испытанием на прочность, и мы его прошли благополучно. Сейчас начинается сезон дождей, мы докапываем участки, которые не выстоят в межсезонье", - делится начальник ААЭ.
По словам археолога, за все время экспедиции в этом году в раскопках участвовали около 200 студентов, волонтеров. В среднем одновременно работали более 60 человек. Николай Винокуров признается, что это скромные цифры - обычно людей в два раза больше.
© Фото Артезианской археологической экспедицииАртезиан. Работа археологов в античной яме
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Артезиан. Работа археологов в античной яме
Все лето и начало осени археологи продолжали открывать новые страницы истории городища. На северо-западном участке оборонительных сооружений, в котловане выборки башни поздней цитадели царя Котиса I обнаружили редкие нумизматические находки.
"Среди них и монеты Тмутараканского княжества начала XI века, которые позволили на сто лет продлить средневековый этап жизни поселения. Надеюсь, на следующий год мы выйдем полностью на уровень башни и изучим не только строительные ее остатки, но и структуру заполнения оборонительного рва крепости рядом с ней", - говорит археолог.
По его словам, данный участок поздней цитадели был, вероятно, построен сразу после завершения боспоро-римской войны 45–49 годов и оказался разрушенным во второй половине III века н.э. очень мощным землетрясением.
© Фото Артезианской археологической экспедицииНа Артезиане найдены боспорские монеты
© Фото Артезианской археологической экспедиции
На Артезиане найдены боспорские монеты
Южный теменос - другой важный участок раскопок экспедиции. Это священная территория с храмами и алтарями. Здесь археологи доследовали участок позднеантичных поминально-жертвенных ям глубиной до пяти метров. По словам Николая Винокурова, они связаны с захоронением погибшего вождя сарматов IV века до н. э. Для заклада гробницы и забутовки ям использовались строительные остатки разрушенного к тому времени храма Зевса Генарха и Сотера.
Его детали дорического ордера из местного известняка, мраморные плиты алтаря ионического ордера, уникальная посвятительная надпись царя Фарнака, обломки статуи Зевса открыты на теменосе неподалеку от фундамента храма в прошлом году. Между алтарем и храмом в одной из жертвенных ям нашли и голову мраморной статуи предположительно боспорского царя в образе могущественного Зевса Генарха.
© Фото Артезианской археологической экспедицииАртезиан. Фрагмент торса статуи
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Артезиан. Фрагмент торса статуи
"В этом году при доследовании ям мы нашли новые обломки мраморной статуи, которые, скорее всего, принадлежали статуе Зевса. Среди них выделялась нижняя часть мужского торса с хорошо проработанными деталями, мускулатурой, пупком, складками красиво задрапированного одеяния, части рук, большой палец левой руки статуи, обломки постамента", – рассказывает Николай Винокуров.
© Фото Артезианской археологической экспедицииБольшой палец левой руки мраморной статуи
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Большой палец левой руки мраморной статуи
Сейчас голова, фрагменты торса и другие части позднеэллинистической статуи находятся в реставрационной мастерской Лапидария в Керчи. Их детально исследуют искусствоведы для выявления художественных особенностей, установления происхождения, места изготовления.
"Такие исключительно ценные находки из мрамора – редкость для Крыма. В средневековый период изделия из мрамора, месторождения которого в Крыму отсутствуют, активно пережигали на известь", - объясняет руководитель экспедиции.
В заполнении позднеантичных жертвенных ям также найдены беломраморные детали плиты, остатки облицовки монументального алтарей теменоса, сбросы агломератовой раскрашенной штукатурки, магические граффити, целые и раздавленные краснолаковые и лепные сосуды, более тридцати боспорских монет, остатки тризн. Необычны находки черепов животных: свиней, овец, коз, лошадей, лучевых костей человека, которые использовались в поминальном ритуале.
© Фото Артезианской археологической экспедицииФрагменты древней керамики
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Фрагменты древней керамики
Владимир Винокуров говорит, что одной их самых значимых находок 2024 года стал расписной венчик кратера – сосуда для смешивания вина с водой, предположительно, фригийского производства, датируемого VIII-VII веками до н. э.. Его нашли на северо-западном участке городища.
"Черепок небольшой. Его поверхность красиво расписана растительными узорами минеральными красками на основе охры", - описывает уникальный артефакт археолог.
© Фото Артезианской археологической экспедицииУникальная находка - черепок фригийского кратера (сосуда для смешивания вина)
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Уникальная находка - черепок фригийского кратера (сосуда для смешивания вина)
У греков и некоторых других народов не было традиции пить выдержанное вино в чистом виде. Такие элитные дорогие вина, по словам руководителя экспедиции, в древности отличались особой насыщенностью, плотностью, были очень сладкими, ароматными. Их было принято разбавлять водой в различных пропорциях. Не разбавляли вино только варвары, фракийцы и скифы.
"Считалось, что от пития цельного вина можно было сойти с ума, одержимость даром бога Диониса была опасной", - объясняет Николай Винокуров.
Археолог не исключает, что обломки фригийского кратера попали в античные слои городища из разрушенного во время строительных работ более раннего варварского захоронения.
"Кратер мог быть военным трофеем, дорогим подарком местным вождям или результатом их торговых операций, а потом он оказался в составе погребального инвентаря. Но заманчива и другая версия, согласно которой в состав первых местных колонистов Восточного Крыма могли входить и фригийцы из Малой Азии", - предполагает Николай Винокуров.
По его словам, осколок кратера повезло найти волонтеру, которые впервые попал на раскопки. Однако он сразу понял, что нашел что-то выдающееся. И действительно, оказалось, что таких находок в Крыму и на Тамани специалисты не находили. Сотрудники Пантикапейской Боспорской экспедиции подсказали, что ближайшие аналогии артезианскому кратеру следует искать в Малой Азии.
Археологический парк
Археологический сезон-2024 на Артезиане начинали за свой счет, так как из восьми заявок на гранты, поданных в 2023–2024 годах, были поддержаны только две.
"Спасибо гранту Русского географического общества, который позволил принимать волонтеров, и гранту Советского фонда мира, который очень вовремя нас поддержал в августе-сентябре. Эти гранты фактически спасли экспедицию от досрочного закрытия после двух месяцев раскопок. В результате нам удалось благополучно провести сезон и сделать новые замечательные открытия", – поделился радостной новостью Николай Винокуров.
© Фото Артезианской археологической экспедицииНа Артезиане найдены боспорские монеты
© Фото Артезианской археологической экспедиции
На Артезиане найдены боспорские монеты
Сейчас совместно с Восточно-Крымским историко-культурным музеем заповедником археологи подготовили новые заявки на гранты 2025 года, которые помогут создать в урочище Артезиан историко-археологический парк. Николай Винокуров уточняет, что этот проект будет реализовываться при помощи Министерства культуры Крыма и других профильных министерств республики.
"В рамках проекта предусмотрена музеефикация городища Артезиан, воссоздание его облика, разработка маршрутов, установка информационных щитов. Все это позволит принимать организованные группы туристов", - делится планами начальник археологической экспедиции.
Сейчас стоит основная проблема – выделение земли под археологический парк. Как только определят земельный участок, будут решать вопрос с дорогой с твердым покрытием. Также, по словам археолога, важно построить круглогодичную экспедиционную базу, что позволит выйти на другой уровень ведения археологических работ.
"Работы на южном участке городища Артезиан мы будем вести еще не менее пяти-шести лет. Благодаря Восточно-Крымскому музею заповеднику, городище и некрополь находятся под круглогодичной охраной, что сохраняет их уникальные объекты от разграбления", - подытожил руководитель экспедиции Николай Винокуров.
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