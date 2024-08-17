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На Артезиане под Керчью найден мраморный палец статуи божества

На Артезиане под Керчью найден мраморный палец статуи божества - РИА Новости Крым, 17.08.2024

На Артезиане под Керчью найден мраморный палец статуи божества

На раскопках древнего городища Артезиан в 20 километрах от Керчи, в поселке Чистополье, археологи нашли мраморный палец, который, возможно, принадлежал статуе... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T07:10

2024-08-17T07:10

2024-08-17T07:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На раскопках древнего городища Артезиан в 20 километрах от Керчи, в поселке Чистополье, археологи нашли мраморный палец, который, возможно, принадлежал статуе божества. Об этом РИА Новости Крым рассказал профессор, доктор исторических наук, начальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.Место, где обнаружили артефакт, называется южный теменос – священная территория внутри городища. Николай Винокуров рассказывает, что здесь же, в другой яме буквально в нескольких метрах от этой находки, в начале августа нашли часть торса статуи с декорированными складками одежды.В прошлом году при раскопках на этой же территории нашли голову статуи предположительно Боспорского царя в образе могущественного Зевса.В начале лета Николай Винокуров рассказал РИА Новости Крым, что на южном теменосе в прошлом году также раскопали фундаменты и десятки тонн архитектурных деталей храма Зевса Генарха дорического ордера, алтари, посвятительные надписи царя Фарнака II второй половины I века до нашей эры. В этом году экспедиция продолжила работы на южной и северной частях городища.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскопки Пантикапея в Керчи: какие тайны хранит древняя земляУникальные археологические находки в Крыму: чем удивил сезон-2024В Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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