На Артезиане под Керчью найден мраморный палец статуи божества
На древнем городище Артезиан под Керчью нашли еще одну часть древней статуи божества
© Фото Артезианской археологической экспедицииНа древнем городище Артезиан под Керчью нашли еще одну часть древней статуи божества
© Фото Артезианской археологической экспедиции
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. На раскопках древнего городища Артезиан в 20 километрах от Керчи, в поселке Чистополье, археологи нашли мраморный палец, который, возможно, принадлежал статуе божества. Об этом РИА Новости Крым рассказал профессор, доктор исторических наук, начальник Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.
"Мы пока не знаем, чей это палец. Это античный палец. Возможно, он от того торса, который мы нашли здесь в начале месяца. Статуя ли это Зевса, покажет только экспертиза", – сказал руководитель экспедиции.
Место, где обнаружили артефакт, называется южный теменос – священная территория внутри городища. Николай Винокуров рассказывает, что здесь же, в другой яме буквально в нескольких метрах от этой находки, в начале августа нашли часть торса статуи с декорированными складками одежды.
В прошлом году при раскопках на этой же территории нашли голову статуи предположительно Боспорского царя в образе могущественного Зевса.
"Пока все эти три фрагмента не встали вместе. Возможно, найденный палец – вообще часть третьей статуи. Находки мы сдадим в Восточно-Крымский музей-заповедник, и экспертиза поможет определить, к чему что относится", – объяснил археолог.
© Фото Артезианской археологической экспедицииНа древнем городище Артезиан под Керчью нашли еще одну часть древней статуи божества
© Фото Артезианской археологической экспедиции
На древнем городище Артезиан под Керчью нашли еще одну часть древней статуи божества
В начале лета Николай Винокуров рассказал РИА Новости Крым, что на южном теменосе в прошлом году также раскопали фундаменты и десятки тонн архитектурных деталей храма Зевса Генарха дорического ордера, алтари, посвятительные надписи царя Фарнака II второй половины I века до нашей эры. В этом году экспедиция продолжила работы на южной и северной частях городища.
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