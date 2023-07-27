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Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны
Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны
Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, и сбила 20... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T15:45
2023-07-27T15:45
2023-07-27T15:45
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
пво
беспилотник (бпла, дрон)
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, и сбила 20 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Вершина Вторая, Токмак и Малые Щербаки Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5291 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10966 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионеСбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – МинобороныАрмия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars
Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны
Минобороны: российские системы ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, и сбила 20 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов", – сообщается в сводке.
Уточняется, что беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Вершина Вторая, Токмак и Малые Щербаки Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5291 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10966 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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