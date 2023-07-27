https://crimea.ria.ru/20230727/perekhvacheno-pyat-snaryadov-himars-i-20-bespilotnikov-vsu--minoborony-1130332597.html

Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны

Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны

Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, и сбила 20... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T15:45

2023-07-27T15:45

2023-07-27T15:45

министерство обороны рф

армия и флот

вооруженные силы россии

пво

беспилотник (бпла, дрон)

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Российская противовоздушная оборона в ходе спецоперации за сутки перехватила пять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, и сбила 20 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что беспилотники сбиты в районах населенных пунктов Белогоровка, Кременная Луганской Народной Республики, Горловка Донецкой Народной Республики, Вершина Вторая, Токмак и Малые Щербаки Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 457 самолетов, 244 вертолета, 5291 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10966 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Дроны над Черным морем: НАТО усиливает разведку в регионеСбиты две крылатые ракеты Storm и семь снарядов HIMARS – МинобороныАрмия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars