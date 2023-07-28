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Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНР

Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНР - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНР

Подразделения группировки войск "Центр" захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике и продвинулись вглубь... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T15:13

2023-07-28T15:13

2023-07-28T15:16

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" захватили ряд опорных пунктов ВСУ на Сватовском направлении в Луганской Народной Республике и продвинулись вглубь обороны противника на 1,5 километра. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также российские подразделения отразили четыре атаки штурмовых отрядов противника в районе Червоной Дибровы ЛНР.Кроме того, западнее Житловки отряды "Шторм" 252-го и 752-го мотострелковых полков 20-й армии, используя результаты огневого поражения, атаковали противника и продвинусь в глубину его обороны на три километра.Общие потери противника на Краснолиманском направлении составили до 90 боевиков, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 200 боевиков при попытке вернуть позиции под Красным ЛиманомГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине

https://crimea.ria.ru/20230728/vsu-poteryali-5-tankov-leopard-i-amx-v-bezuspeshnoy-atake-na-zaporozhe-1130354542.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, луганская народная республика (лнр), события в донбассе, наступление вс рф в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости