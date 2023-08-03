https://crimea.ria.ru/20230803/khersonschina-pod-ognem-vsu-raneny-mirnye-zhiteli-1130506673.html

Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители

Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители

Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T11:18

2023-08-03T11:18

2023-08-03T11:19

новости

херсонская область

голая пристань

алешки

каховка

новая каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным городам и селам ВСУ выпустили 76 снарядов, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в экстренных службах.В течение прошедших суток киевский режим выпустил по Кардашике девять снарядов, по Горностаевке – семь, по Голой Пристани – 12, по Казачьим Лагерям – девять, По Алешкам – семь. В результате обстрела Алешек ранения различной степени тяжести получили два мирных жителяИнформация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонщины, выпустив по ним 88 артиллерийских снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиПочти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуУкраинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые

херсонская область

голая пристань

алешки

каховка

новая каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, голая пристань, алешки, каховка, новая каховка, обстрелы всу