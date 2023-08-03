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Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители
Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители
Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T11:18
2023-08-03T11:19
новости
херсонская область
голая пристань
алешки
каховка
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным городам и селам ВСУ выпустили 76 снарядов, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в экстренных службах.В течение прошедших суток киевский режим выпустил по Кардашике девять снарядов, по Горностаевке – семь, по Голой Пристани – 12, по Казачьим Лагерям – девять, По Алешкам – семь. В результате обстрела Алешек ранения различной степени тяжести получили два мирных жителяИнформация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонщины, выпустив по ним 88 артиллерийских снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской областиПочти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать ХерсонщинуУкраинские боевики снова обстреляли Донецк – есть убитые и раненые
херсонская область
голая пристань
алешки
каховка
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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новости, херсонская область, голая пристань, алешки, каховка, новая каховка, обстрелы всу
Херсонщина под огнем ВСУ: ранены мирные жители

ВСУ выпустили по селам и городам Херсонщины 76 снарядов, ранены два мирных жителя

11:18 03.08.2023 (обновлено: 11:19 03.08.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре левого берега Херсонской области, за минувшие сутки из ствольной артиллерии по мирным городам и селам ВСУ выпустили 76 снарядов, ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщили в экстренных службах.
В течение прошедших суток киевский режим выпустил по Кардашике девять снарядов, по Горностаевке – семь, по Голой Пристани – 12, по Казачьим Лагерям – девять, По Алешкам – семь. В результате обстрела Алешек ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, выпустив в общей сложности 32 снаряда из ствольной артиллерии", - говорится в сообщении
Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Херсонщины, выпустив по ним 88 артиллерийских снарядов.
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НовостиХерсонская областьГолая ПристаньАлешкиКаховкаНовая КаховкаОбстрелы ВСУ
 
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