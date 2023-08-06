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На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов - РИА Новости Крым, 06.08.2023
На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
Более 700 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T17:23
2023-08-06T17:23
2023-08-06T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Более 700 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Уточняется, что время ожидания составляет около часа со стороны Керчи и порядка двух часов со стороны Тамани.Днем в воскресенье Крымский мост временно перекрывали для движения автомобильного транспорта. Транспортный переход время от времени закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать его, а также корабли российского флота. Об ограничении движения предупреждают заранее. В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров публикуют алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Ранее в минтрансе региона подчеркнули, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме. Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань
На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
В очереди на Крымский мост со стороны Кубани и Керчи стоят более 700 автомобилей