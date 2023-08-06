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На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов - РИА Новости Крым, 06.08.2023
На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов
Более 700 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T17:23
2023-08-06T17:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Более 700 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Уточняется, что время ожидания составляет около часа со стороны Керчи и порядка двух часов со стороны Тамани.Днем в воскресенье Крымский мост временно перекрывали для движения автомобильного транспорта. Транспортный переход время от времени закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать его, а также корабли российского флота. Об ограничении движения предупреждают заранее. В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров публикуют алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Ранее в минтрансе региона подчеркнули, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме. Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)Ракеты ВСУ повредили часть Чонгарского моста - Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань
На Крымском мосту очереди: оперативные данные на 17 часов

В очереди на Крымский мост со стороны Кубани и Керчи стоят более 700 автомобилей

17:23 06.08.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Более 700 автомобилей стоят в очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 430 транспортных средств. Со стороны Керчи - 350 транспортных средств", - такие данные приводятся по состоянию на 17 часов.
Уточняется, что время ожидания составляет около часа со стороны Керчи и порядка двух часов со стороны Тамани.
Днем в воскресенье Крымский мост временно перекрывали для движения автомобильного транспорта.
Транспортный переход время от времени закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать его, а также корабли российского флота. Об ограничении движения предупреждают заранее. В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров публикуют алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Ранее в минтрансе региона подчеркнули, что объекты транспортной инфраструктуры и предприятия транспортной отрасли региона работают в штатном режиме. Движение по Крымскому мосту и Керченской паромной переправе также осуществляется в штатном режиме.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымНовости КрымаКерчьТамань
 
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