https://crimea.ria.ru/20230807/bolee-70-priletov-vsu-prodolzhaet-atakovat-mirnye-rayony-khersonschiny-1130575937.html

Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины

Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины

Украинские войска за сутки выпустили по мирным районам Херсонской области 72 снаряда. Об этом сообщили экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T09:13

2023-08-07T09:13

2023-08-07T09:55

херсонская область

обстрелы всу

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

происшествия

сво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили по мирным районам Херсонской области 72 снаряда. Об этом сообщили экстренные службы региона.В течение дня киевский режим обстреливал населенные пункты левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии. Больше всего снарядов выпущено по Кардашинке, Каирам, Алешкам – по девять. Голую Пристань обстреляли восемью снарядами, Старую Збурьевку – семью.Атаки на населенные пункты продолжались и ночью."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - проинформировали в экстренных службах.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеПособников ВСУ задержали в Херсонской областиВ ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли

https://crimea.ria.ru/20230806/rakety-nato-popali-v-shkolu-v-khersonskoy-oblasti-1130567971.html

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, происшествия, сво, новости