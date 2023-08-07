Рейтинг@Mail.ru
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230807/bolee-70-priletov-vsu-prodolzhaet-atakovat-mirnye-rayony-khersonschiny-1130575937.html
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины
Украинские войска за сутки выпустили по мирным районам Херсонской области 72 снаряда. Об этом сообщили экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T09:13
2023-08-07T09:55
херсонская область
обстрелы всу
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
происшествия
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129472957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a003d0bccb8105113d230997482b4600.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили по мирным районам Херсонской области 72 снаряда. Об этом сообщили экстренные службы региона.В течение дня киевский режим обстреливал населенные пункты левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии. Больше всего снарядов выпущено по Кардашинке, Каирам, Алешкам – по девять. Голую Пристань обстреляли восемью снарядами, Старую Збурьевку – семью.Атаки на населенные пункты продолжались и ночью."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - проинформировали в экстренных службах.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеПособников ВСУ задержали в Херсонской областиВ ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
https://crimea.ria.ru/20230806/rakety-nato-popali-v-shkolu-v-khersonskoy-oblasti-1130567971.html
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129472957_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d652938cd8d6c8e9e3f049141d141b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, происшествия, сво, новости
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины

ВСУ выпустили по мирным районам Херсонской области более 70 снарядов за сутки

09:13 07.08.2023 (обновлено: 09:55 07.08.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкУ затопленного жилого дома в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области
У затопленного жилого дома в селе Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили по мирным районам Херсонской области 72 снаряда. Об этом сообщили экстренные службы региона.
В течение дня киевский режим обстреливал населенные пункты левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии. Больше всего снарядов выпущено по Кардашинке, Каирам, Алешкам – по девять. Голую Пристань обстреляли восемью снарядами, Старую Збурьевку – семью.
Атаки на населенные пункты продолжались и ночью.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - проинформировали в экстренных службах.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Украинские солдаты готовят хорватскую реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
Вчера, 16:53
Ракеты НАТО попали в школу в Херсонской области
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшие
Пособников ВСУ задержали в Херсонской области
В ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
 
Херсонская областьОбстрелы ВСУКаховкаНовая КаховкаАлешкиГолая ПристаньПроисшествияСВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:27Как идут спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере
10:11Нашли еще два тела: число погибших при подрыве Каховской ГЭС выросло
09:51Топят лодки и бьют позиции ВСУ: работа группировки "Днепр" на Херсонщине
09:39Массовое ДТП на Кубани – скончался пятый человек
09:13Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины
08:51Как работает Керченская паромная переправа
08:39В Калужской области сбит беспилотник
08:27В Бирюзовом озере над селом Запрудное поселились черепахи
08:07Крымский мост: актуальные данные по очередям на утро понедельника
07:58В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО
07:27Как будут восстанавливать поврежденный автомобилем мост в Феодосии
07:02Тайны морских глубин: подводный исследователь открывает историю Крыма
06:38Запасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июля
00:01Жара отступает: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 августа
21:56Главные события и заявления дня: 6 августа
21:24Четыре человека погибли в страшном ДТП на Кубани
21:08Ситуация на Крымском мосту вечером в воскресенье
20:49Жители Крыма за сутки отдали мошенникам 2,5 млн рублей
20:15Что там у соседей?
Лента новостейМолния