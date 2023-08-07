https://crimea.ria.ru/20230807/bolee-70-priletov-vsu-prodolzhaet-atakovat-mirnye-rayony-khersonschiny-1130575937.html
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины
Украинские войска за сутки выпустили по мирным районам Херсонской области 72 снаряда. Об этом сообщили экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T09:13
2023-08-07T09:13
2023-08-07T09:55
херсонская область
обстрелы всу
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
происшествия
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129472957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a003d0bccb8105113d230997482b4600.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили по мирным районам Херсонской области 72 снаряда. Об этом сообщили экстренные службы региона.В течение дня киевский режим обстреливал населенные пункты левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии. Больше всего снарядов выпущено по Кардашинке, Каирам, Алешкам – по девять. Голую Пристань обстреляли восемью снарядами, Старую Збурьевку – семью.Атаки на населенные пункты продолжались и ночью."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - проинформировали в экстренных службах.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Херсонской области – есть погибшиеПособников ВСУ задержали в Херсонской областиВ ДНР жертвами обстрелов ВСУ стали 11 мирных жителей – двое погибли
https://crimea.ria.ru/20230806/rakety-nato-popali-v-shkolu-v-khersonskoy-oblasti-1130567971.html
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129472957_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d652938cd8d6c8e9e3f049141d141b8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, происшествия, сво, новости
Более 70 прилетов: ВСУ продолжают атаковать мирные районы Херсонщины
ВСУ выпустили по мирным районам Херсонской области более 70 снарядов за сутки
09:13 07.08.2023 (обновлено: 09:55 07.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки выпустили по мирным районам Херсонской области 72 снаряда. Об этом сообщили экстренные службы региона.
В течение дня киевский режим обстреливал населенные пункты левобережья Херсонской области из ствольной артиллерии. Больше всего снарядов выпущено по Кардашинке, Каирам, Алешкам – по девять. Голую Пристань обстреляли восемью снарядами, Старую Збурьевку – семью.
Атаки на населенные пункты продолжались и ночью.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Подстепное, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - проинформировали в экстренных службах.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Читайте также на РИА Новости Крым: