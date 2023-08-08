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Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении
Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых подразделений Украины, уничтожено около 210 солдат ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T15:29
2023-08-08T15:29
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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потери всу
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военные на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых подразделений Украины, уничтожено около 210 солдат ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские войска поразили скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск Донецкой Народной Республики."Уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30", - подчеркнули в ведомстве.Как сообщалось, российские военнослужащие в минувшие сутки нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам оружия под Запорожьем и Харьковом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбитыВозле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУАтака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны
https://crimea.ria.ru/20230808/ukrainskiy-desant-popytalsya-vysaditsya-v-khersonskoy-oblasti-1130601899.html
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости
Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России отбили 18 атак и уничтожили 210 солдат ВСУ на Донецком направлении

15:29 08.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военные на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых подразделений Украины, уничтожено около 210 солдат ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска поразили скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск Донецкой Народной Республики.
"Уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось, российские военнослужащие в минувшие сутки нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам оружия под Запорожьем и Харьковом.
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