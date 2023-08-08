https://crimea.ria.ru/20230808/armiya-rossii-otrazila-18-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-1130604339.html

Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении

Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Армия России отразила 18 атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых подразделений Украины, уничтожено около 210 солдат ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T15:29

2023-08-08T15:29

2023-08-08T15:29

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54292dc2f8b10b3257b078224817159a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Российские военные на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых подразделений Украины, уничтожено около 210 солдат ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские войска поразили скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Северск Донецкой Народной Республики."Уничтожено до 210 военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30", - подчеркнули в ведомстве.Как сообщалось, российские военнослужащие в минувшие сутки нанесли удары по передовому пункту управления украинских сил "Хортица" в Донецкой Народной Республике и трем складам оружия под Запорожьем и Харьковом.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ выпустили пять снарядов HIMARS и 17 беспилотников – все сбитыВозле Запорожья уничтожен склад вооружения ВСУАтака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны

https://crimea.ria.ru/20230808/ukrainskiy-desant-popytalsya-vysaditsya-v-khersonskoy-oblasti-1130601899.html

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , донецкая народная республика (днр), события в донбассе, новости