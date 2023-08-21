https://crimea.ria.ru/20230821/minus-500-boevikov-armiya-rossii-gromit-protivnika-v-zone-svo-1130852886.html

Минус 500 боевиков: армия России громит противника в зоне СВО

Минус 500 боевиков: армия России громит противника в зоне СВО - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Минус 500 боевиков: армия России громит противника в зоне СВО

Российские войска за минувшие сутки отразили 14 атак вооруженных сил Украины на нескольких направлениях, потери противника составили около 500 боевиков убитыми... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T15:20

2023-08-21T15:20

2023-08-21T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки отразили 14 атак вооруженных сил Украины на нескольких направлениях, потери противника составили около 500 боевиков убитыми и ранеными и более 60 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Купянское направлениеПодразделения группировки войск "Западная" при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки противника в Харьковской области и ЛНР. Также в районе Стельмаховки уничтожен полевой склад боеприпасов теробороны.Потери ВСУ составили порядка 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, артиллерийская система М777, самоходные артиллерийские установки Krab, М109 Paladin и "Акация", а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.Запорожское направлениеРоссийские войска отразили пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе Работино Запорожской области.Кроме того, в районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.Потери противника на данном направлении составили свыше 80 боевиков, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, британская гаубица FH-70, а также Д-20 и Д-30, два американских орудия M119, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ - 50.Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Южная" за сутки отразили три атаки ВСУ в районах Красногоровки и Невельского ДНР. Противник потерял около 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходку "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" авиации и артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.Украинская армия на этом направлении потеряла до 110 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки AS-90 Braveheart (Великобритания) и "Нона-С", а также артиллерийскую систему М777 производства США.Краснолиманское и Херсонское направленияПодразделения группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации отразили две атаки противника в районе Червоной Дибровы ЛНР. Также российские войска нанесли удары по подразделениям четырех бригад ВСУ в районах Ямполовки, Серебрянки и Григоровки ДНР.Уничтожено до 75 боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30.На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 45 военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-мм миномета.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ покинули харьковскую Синьковку под КупянскомТри штурмовые группы ВСУ уничтожены ночью на Запорожском направленииСамая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном

https://crimea.ria.ru/20230817/provereno-v-boyu-kakoe-oruzhie-rossii-sozdaet-naibolshie-problemy-dlya-vsu-1130775020.html

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