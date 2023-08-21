https://crimea.ria.ru/20230821/samaya-goryachaya-tochka-chto-proiskhodit-v-staromayorskom-i-urozhaynom-1130840416.html

Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном

Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном

Населенные пункты Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике находятся в "серой зоне", ВСУ не оставляют попыток закрепиться там, не считаясь с... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T11:47

2023-08-21T11:47

2023-08-21T11:05

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

артемовск

клещеевка

авдеевка

марьинка (город в днр)

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Населенные пункты Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике находятся в "серой зоне", ВСУ не оставляют попыток закрепиться там, не считаясь с потерями. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Противник при этом, по его словам, не считается с потерями и бросает туда дополнительные резервы.В районе Артемовска украинские боевики в последние дни предпринимали попытки продвижения по южному и северному флангам. горячей точкой остается Клещеевка, на северо-западе села идет противостояние за высоты.На Авдеевском направлении российские подразделения заняли три опорных пункта противника в направлении населенного пункта Новокалиново, в районе Марьинки существенных изменений нет, добавил Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиковУкраинский Су-25 сбит в ДНРАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях

донецкая народная республика (днр)

артемовск

клещеевка

авдеевка

марьинка (город в днр)

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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), артемовск, клещеевка, авдеевка, марьинка (город в днр), армия и флот, вооруженные силы россии