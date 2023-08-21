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Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном
Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном
Населенные пункты Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике находятся в "серой зоне", ВСУ не оставляют попыток закрепиться там, не считаясь с... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T11:47
2023-08-21T11:47
2023-08-21T11:05
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
артемовск
клещеевка
авдеевка
марьинка (город в днр)
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Населенные пункты Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике находятся в "серой зоне", ВСУ не оставляют попыток закрепиться там, не считаясь с потерями. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Противник при этом, по его словам, не считается с потерями и бросает туда дополнительные резервы.В районе Артемовска украинские боевики в последние дни предпринимали попытки продвижения по южному и северному флангам. горячей точкой остается Клещеевка, на северо-западе села идет противостояние за высоты.На Авдеевском направлении российские подразделения заняли три опорных пункта противника в направлении населенного пункта Новокалиново, в районе Марьинки существенных изменений нет, добавил Пушилин.Читайте также на РИА Новости Крым:Отбито пять атак: ВСУ на Донецком направлении потеряли еще 400 боевиковУкраинский Су-25 сбит в ДНРАрмия России отразила 15 атак ВСУ на пяти направлениях
донецкая народная республика (днр)
артемовск
клещеевка
авдеевка
марьинка (город в днр)
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РИА Новости Крым
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), артемовск, клещеевка, авдеевка, марьинка (город в днр), армия и флот, вооруженные силы россии
Самая горячая точка: что происходит в Старомайорском и Урожайном
Пушилин: Старомайорское и Урожайное в ДНР находятся в "серой зоне"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Населенные пункты Старомайорское и Урожайное в Донецкой народной республике находятся в "серой зоне", ВСУ не оставляют попыток закрепиться там, не считаясь с потерями. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Самой горячей точкой является Южно-Донецкое направление. Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское-Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в "серой зоне", наши подразделения, используя артиллерию, при поддержке авиации, не допускают закрепления и продвижения противника дальше", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Противник при этом, по его словам, не считается с потерями и бросает туда дополнительные резервы.
В районе Артемовска украинские боевики в последние дни предпринимали попытки продвижения по южному и северному флангам. горячей точкой остается Клещеевка, на северо-западе села идет противостояние за высоты.
"Также в повестке сейчас населенный пункт Андреевка, где также противник продолжает предпринимать регулярные попытки, и днем, и ночью, для того, чтобы попытаться там закрепиться", - рассказал врио главы ДНР.
На Авдеевском направлении российские подразделения заняли три опорных пункта противника в направлении населенного пункта Новокалиново, в районе Марьинки существенных изменений нет, добавил Пушилин.
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